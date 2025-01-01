Thomas Это место... оно не то, чем мы думали. Это не тюрьма, это испытание. Всё началось, когда мы были детьми. Нам давали эти задания. Они экспериментировали над нами, а потом люди начали исчезать, каждый месяц, один за другим, как по часам.

Newt Их отправляли в лабиринт.

Thomas Да, но не всех нас.

Newt Что ты имеешь в виду?

Thomas Ребята, я один из них. Те, кто вас сюда поместил, я с ними работал. Я... я наблюдал за вами много лет. Всё время, что вы здесь, я... я был по другую сторону.

[смотрит на Терезу]

Thomas И ты тоже.

Thomas Тереза, мы сделали это с ними.

Teresa Нет. Это не может быть правдой.

Thomas Это так. Я видел.

Teresa Зачем они бы отправляли нас туда, если мы с ними?

Thomas Это не важно.

Newt Он прав. Это не важно... всё это... потому что тех, кем мы были до лабиринта, больше не существует. Эти Создатели позаботились об этом. Но важно то, кто мы сейчас и что мы делаем сейчас. Ты вошла в лабиринт и нашла выход.

Thomas Да, но если бы не я, Элби был бы ещё жив.