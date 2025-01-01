NewtПока что, но... видишь тех парней у костра? Это Бегуны. А тот парень посередине — Минхо. Он — Хранитель Бегунов. Каждый день, когда открываются эти двери, они бегут по Лабиринту, составляют карту, запоминают всё, пытаются найти выход.
NewtМожешь спросить тех ублюдков, что нас сюда посадили, если когда-нибудь встретишь их. Правда в том, что Бегуны — единственные, кто действительно знает, что там снаружи. Они самые сильные и быстрые из нас всех. И это к лучшему... потому что если они не вернутся до закрытия дверей... то останутся там на ночь. И никто из тех, кто провёл ночь в Лабиринте, не выжил.
МинхоЗа всё время, что мы здесь, никто никогда не убивал Гривера. Когда я побежал, этот дурак остался, чтобы помочь Элби. Не знаю, то ли он храбрый, то ли глупый, но что бы это ни было — нам нужно больше таких. Я говорю, сделаем его Бегуном.
ФрайпанБегуном? Что? Минхо, не торопись с выводами, ладно? Ладно?
ThomasНьют, нам надо вернуться туда. Кто знает, куда это может нас привести.
GallyТы видишь, что он пытается сделать, да? Сначала он нарушает наши правила, а потом пытается убедить нас отказаться от них совсем. Правила — это единственное, что когда-либо держало нас вместе. Почему сейчас мы начинаем в них сомневаться? Если бы Элби был здесь, он бы согласился со мной. Этот ублюд#н должен быть наказан.
NewtТы прав. Томас нарушил правила. Одна ночь в Яме и без еды.
GallyДа ну, Ньют. Одна ночь в Яме? Ты правда думаешь, это остановит его от выхода в Лабиринт?
NewtНет. И мы не можем просто так позволять тем, кто не бегает, заходить в Лабиринт, когда им вздумается, так что давай сделаем это официально.
ThomasЭто место... оно не то, чем мы думали. Это не тюрьма, это испытание. Всё началось, когда мы были детьми. Нам давали эти задания. Они экспериментировали над нами, а потом люди начали исчезать, каждый месяц, один за другим, как по часам.
NewtОн прав. Это не важно... всё это... потому что тех, кем мы были до лабиринта, больше не существует. Эти Создатели позаботились об этом. Но важно то, кто мы сейчас и что мы делаем сейчас. Ты вошла в лабиринт и нашла выход.
NewtВозможно. Но я знаю, что если бы он был здесь, он сказал бы тебе то же самое: Поднимай свою задницу и заканчивай начатое. Потому что если мы ничего не сделаем, значит Элби умер зря, а это я не могу допустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas[Галли]Вам необязательно идти с нами, но мы уходим. Кто ещё хочет — последний шанс!
GallyНе слушай его, он просто пытается тебя напугать, понял?
ThomasНет, я не пытаюсь тебя пугать, ты и так напуган. Понял? Я боюсь. Но я лучше рискну жизнью там, чем проведу её здесь. Нам здесь не место. Слушай, это не наш дом. Нас сюда посадили. Понял? Мы здесь в ловушке! А там, снаружи, у нас есть выбор. Мы можем отсюда выбраться. Я знаю это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ThomasНо почему Элби должен идти в Лабиринт? Я имею в виду, он же не бегун.
Newt[рубя дерево у корней]Сейчас всё по-другому. Элби пошел, чтобы пройти по следам Бена до захода солнца. Ты пойдёшь с ним?
ThomasЗначит, он вернётся туда, где Бена только что ужалили, и...
NewtЭлби знает, что делает, понял? Он умнее всех нас.
NewtНу, ты же слышал, да? Каждый месяц из Коробки приходит новенький — но кто-то должен был быть первым, верно? Кто-то должен был провести целый месяц в Лабиринте, в одиночестве. Это был Элби. Понимаешь, ему было непросто; но когда остальные ребята стали приходить, один за другим, он понял правду и усвоил: самое главное — мы все друг у друга, потому что мы все вместе в этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Ava PaigeЧто ж... Можно с уверенностью сказать, что испытания в Лабиринте прошли успешно. Я не ожидала столько выживших, но... чем больше, тем лучше. Томас продолжает удивлять и впечатлять; и пока что, кажется, они клюнули на приманку. Пока рано говорить наверняка, но... они могут быть ключом ко всему. Так что идём дальше. Пришло время начать... Вторую фазу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava PaigeЗдравствуйте. Меня зовут доктор Эйва Пейдж. Я директор отдела операций Всемирного управления по борьбе с катастрофами. Если вы смотрите это, значит, вы успешно прошли испытания в Лабиринте. Хотелось бы поздравить вас лично... но обстоятельства, похоже, этому помешали. Наверняка сейчас вы чувствуете замешательство, злость, страх. Могу лишь заверить — всё, что с вами произошло, всё, что мы с вами сделали, было не напрасно. Вы не вспомните, но солнце выжгло наш мир. Миллиарды жизней погибли в огне, голоде, страданиях по всему земному шару. Последствия были невообразимы. То, что случилось потом, было ещё хуже. Мы назвали это Чумой — смертельным вирусом, поражающим мозг. Он жесток, непредсказуем... неизлечим — или, по крайней мере, так мы думали. Со временем появилась новая генерация, способная выжить при вирусе. Вдруг появилась надежда на лекарство, но найти его было нелегко. Молодых нужно было испытывать, даже жертвовать ими, в суровых условиях, чтобы изучать активность их мозга — всё ради понимания, что делает их особенными — что делает вас особенными. Вы, возможно, не осознаёте это, но вы очень важны. К сожалению, ваши испытания только начинаются. Как вы скоро узнаете, не все согласны с нашими методами. Прогресс идёт медленно, люди боятся. Возможно, для нас уже слишком поздно... для меня... но не для вас. Внешний мир ждёт. Помните: Убийство — во благо.