Newt Отлично, мы все чертовски вдохновлены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Чак, не отпускай!
Chuck Да ты шо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chuck Ты видел Гривера?
Thomas Да, видел.
Minho Он не просто видел. Он убил его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Paige Я уверен, что сейчас вы все очень запутались... злитесь, боитесь. Могу лишь заверить вас, что всё, что с вами произошло... всё, что мы с вами сделали... было сделано не просто так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Newt Первый день — огонь, Гринни. Держи. Немного мужества в себя вливай.
[протягивает Томасу стакан с непонятной жидкостью]
Thomas О, Боже! Что это?
Newt Я даже не знаю. Это рецепт Гэлли. Секрет фирмы.
Thomas Да он всё равно — х#йло.
Newt Он сегодня спас тебе жизнь. Поверь мне, Лабиринт — очень опасное место.
Thomas Мы здесь в ловушке, да?
Newt Пока что, но... видишь тех парней у костра? Это Бегуны. А тот парень посередине — Минхо. Он — Хранитель Бегунов. Каждый день, когда открываются эти двери, они бегут по Лабиринту, составляют карту, запоминают всё, пытаются найти выход.
Thomas Сколько они уже ищут?
Newt Три года.
Thomas И ничего не нашли?
Newt Легко сказать, да трудно сделать. Слышишь? Это Лабиринт меняется. Он меняется каждую ночь.
Thomas Как такое вообще возможно?
Newt Можешь спросить тех ублюдков, что нас сюда посадили, если когда-нибудь встретишь их. Правда в том, что Бегуны — единственные, кто действительно знает, что там снаружи. Они самые сильные и быстрые из нас всех. И это к лучшему... потому что если они не вернутся до закрытия дверей... то останутся там на ночь. И никто из тех, кто провёл ночь в Лабиринте, не выжил.
Thomas Что с ними происходит?
Newt Мы зовём их Гриверами. Никто их не видел и не рассказывал, но они там есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Minho Будь осторожен, не умирай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frypan Ньют, что ты видишь?
Newt Это девочка. Думаю, она мертва.
Gally Что у неё в руке?
Newt [Ньют смотрит на записку в руке Терезы] «Она — последняя... навсегда.» Что, чёрт возьми, это значит?
Teresa [Просыпается, задыхаясь] Томас...!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Paige Зло — это хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гэлли Всё меняется. И это неоспоримо. Сначала Бен был ужален на самом виду, потом Элби, а теперь наш новичок самовольно полез в лабиринт — а это явное нарушение наших правил.
Фрайпан Да... но он спас жизнь Элби.
Гэлли Правда? Три года мы сосуществовали с этими существами, и теперь ты убил одного из них. Кто знает, к чему это может привести для нас.
Ньют Ну и что ты предлагаешь делать?
Гэлли Его нужно наказать.
Ньют Минхо, ты был с ним. Как думаешь?
Минхо За всё время, что мы здесь, никто никогда не убивал Гривера. Когда я побежал, этот дурак остался, чтобы помочь Элби. Не знаю, то ли он храбрый, то ли глупый, но что бы это ни было — нам нужно больше таких. Я говорю, сделаем его Бегуном.
Фрайпан Бегуном? Что? Минхо, не торопись с выводами, ладно? Ладно?
Чак [пытается завести кричалку] То-мас! То-мас! То-мас! То-мас...
Гэлли Слушайте, если хотите устроить новичку парад — ради бога. Но если я кое-что знаю про лабиринт, так это то, что здесь нельзя...
[звуки тревоги]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Мы нашли это. Оно было внутри Гривера.
Newt Это те же буквы, что приходят с нашими поставками.
Thomas Да. Тот, кто нас сюда запустил, явно создал Гриверов. А это первая настоящая улика, первое хоть что-то, что ты нашёл за три с лишним года. Верно, Минхо?
Minho Верно.
Thomas Ньют, нам надо вернуться туда. Кто знает, куда это может нас привести.
Gally Ты видишь, что он пытается сделать, да? Сначала он нарушает наши правила, а потом пытается убедить нас отказаться от них совсем. Правила — это единственное, что когда-либо держало нас вместе. Почему сейчас мы начинаем в них сомневаться? Если бы Элби был здесь, он бы согласился со мной. Этот ублюд#н должен быть наказан.
Newt Ты прав. Томас нарушил правила. Одна ночь в Яме и без еды.
Gally Да ну, Ньют. Одна ночь в Яме? Ты правда думаешь, это остановит его от выхода в Лабиринт?
Newt Нет. И мы не можем просто так позволять тем, кто не бегает, заходить в Лабиринт, когда им вздумается, так что давай сделаем это официально.
Newt [к Томасу] Начиная с завтра, ты — бегун.
Gally Вау.
Frypan Галли...
Gally Не, Фрай.
Thomas Спасибо, Ньют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Это место... оно не то, чем мы думали. Это не тюрьма, это испытание. Всё началось, когда мы были детьми. Нам давали эти задания. Они экспериментировали над нами, а потом люди начали исчезать, каждый месяц, один за другим, как по часам.
Newt Их отправляли в лабиринт.
Thomas Да, но не всех нас.
Newt Что ты имеешь в виду?
Thomas Ребята, я один из них. Те, кто вас сюда поместил, я с ними работал. Я... я наблюдал за вами много лет. Всё время, что вы здесь, я... я был по другую сторону.
[смотрит на Терезу]
Thomas И ты тоже.
Teresa Что?
Thomas Тереза, мы сделали это с ними.
Teresa Нет. Это не может быть правдой.
Thomas Это так. Я видел.
Teresa Зачем они бы отправляли нас туда, если мы с ними?
Thomas Это не важно.
Newt Он прав. Это не важно... всё это... потому что тех, кем мы были до лабиринта, больше не существует. Эти Создатели позаботились об этом. Но важно то, кто мы сейчас и что мы делаем сейчас. Ты вошла в лабиринт и нашла выход.
Thomas Да, но если бы не я, Элби был бы ещё жив.
Newt Возможно. Но я знаю, что если бы он был здесь, он сказал бы тебе то же самое: Поднимай свою задницу и заканчивай начатое. Потому что если мы ничего не сделаем, значит Элби умер зря, а это я не могу допустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas [Галли] Вам необязательно идти с нами, но мы уходим. Кто ещё хочет — последний шанс!
Gally Не слушай его, он просто пытается тебя напугать, понял?
Thomas Нет, я не пытаюсь тебя пугать, ты и так напуган. Понял? Я боюсь. Но я лучше рискну жизнью там, чем проведу её здесь. Нам здесь не место. Слушай, это не наш дом. Нас сюда посадили. Понял? Мы здесь в ловушке! А там, снаружи, у нас есть выбор. Мы можем отсюда выбраться. Я знаю это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Но почему Элби должен идти в Лабиринт? Я имею в виду, он же не бегун.
Newt [рубя дерево у корней] Сейчас всё по-другому. Элби пошел, чтобы пройти по следам Бена до захода солнца. Ты пойдёшь с ним?
Thomas Значит, он вернётся туда, где Бена только что ужалили, и...
Newt Элби знает, что делает, понял? Он умнее всех нас.
Thomas Что это значит?
Newt Ну, ты же слышал, да? Каждый месяц из Коробки приходит новенький — но кто-то должен был быть первым, верно? Кто-то должен был провести целый месяц в Лабиринте, в одиночестве. Это был Элби. Понимаешь, ему было непросто; но когда остальные ребята стали приходить, один за другим, он понял правду и усвоил: самое главное — мы все друг у друга, потому что мы все вместе в этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Ava Paige Что ж... Можно с уверенностью сказать, что испытания в Лабиринте прошли успешно. Я не ожидала столько выживших, но... чем больше, тем лучше. Томас продолжает удивлять и впечатлять; и пока что, кажется, они клюнули на приманку. Пока рано говорить наверняка, но... они могут быть ключом ко всему. Так что идём дальше. Пришло время начать... Вторую фазу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava Paige Здравствуйте. Меня зовут доктор Эйва Пейдж. Я директор отдела операций Всемирного управления по борьбе с катастрофами. Если вы смотрите это, значит, вы успешно прошли испытания в Лабиринте. Хотелось бы поздравить вас лично... но обстоятельства, похоже, этому помешали. Наверняка сейчас вы чувствуете замешательство, злость, страх. Могу лишь заверить — всё, что с вами произошло, всё, что мы с вами сделали, было не напрасно. Вы не вспомните, но солнце выжгло наш мир. Миллиарды жизней погибли в огне, голоде, страданиях по всему земному шару. Последствия были невообразимы. То, что случилось потом, было ещё хуже. Мы назвали это Чумой — смертельным вирусом, поражающим мозг. Он жесток, непредсказуем... неизлечим — или, по крайней мере, так мы думали. Со временем появилась новая генерация, способная выжить при вирусе. Вдруг появилась надежда на лекарство, но найти его было нелегко. Молодых нужно было испытывать, даже жертвовать ими, в суровых условиях, чтобы изучать активность их мозга — всё ради понимания, что делает их особенными — что делает вас особенными. Вы, возможно, не осознаёте это, но вы очень важны. К сожалению, ваши испытания только начинаются. Как вы скоро узнаете, не все согласны с нашими методами. Прогресс идёт медленно, люди боятся. Возможно, для нас уже слишком поздно... для меня... но не для вас. Внешний мир ждёт. Помните: Убийство — во благо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Давай, пошли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Thomas Эй! Эй! Помогите!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
