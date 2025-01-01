Brian Bund Меня география особо не волнует. У меня уже «отлично» по географии, так что... Я думал вступить в этот клуб просто чтобы завести друзей, но... Мне было страшно. Я знаю, что люди смеются надо мной. Я не дурак. Дело в том... что после школы я не хочу идти домой. Мне там страшно, правда, поэтому я играю на виолончели. Играю, когда нервничаю. Вот что я делаю по вечерам — уроки и виолончель. Когда я нервничаю и у меня нет виолончели, у меня пальцы дергаются. Короче, я просто не хотел идти домой после школы, так что я не буду заставлять тебя быть моим другом, так что... Не волнуйся насчёт своей тайны. Я никому не скажу.