Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Географический клуб Цитаты из фильма Географический клуб

Цитаты из фильма Географический клуб

Brian Bund Меня география особо не волнует. У меня уже «отлично» по географии, так что... Я думал вступить в этот клуб просто чтобы завести друзей, но... Мне было страшно. Я знаю, что люди смеются надо мной. Я не дурак. Дело в том... что после школы я не хочу идти домой. Мне там страшно, правда, поэтому я играю на виолончели. Играю, когда нервничаю. Вот что я делаю по вечерам — уроки и виолончель. Когда я нервничаю и у меня нет виолончели, у меня пальцы дергаются. Короче, я просто не хотел идти домой после школы, так что я не буду заставлять тебя быть моим другом, так что... Не волнуйся насчёт своей тайны. Я никому не скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brian Bund То, что меня не понимают, не значит, что я их не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Russell Либо мы вместе, либо нет.
Kevin Почему всё должно быть именно так?
Russell Потому что так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gunnar Эм, как это я — мама?
Russell Потому что у тебя сиськи, Гуннар. Разве это не очевидно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kimberly Ты мне действительно нравишься, Рассел. Я... я просто встречалась с Гуннаром, чтобы мы могли расслабиться.
Russell Это полная ж...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
Эту фразу Морфеус в «Матрице» никогда не говорил: а в интернете уже наделали с ней сотни мемов
Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше