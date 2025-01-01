Это такое ощущение, когда ты с кем-то, и ты его любишь, и он это знает, и он тебя любит, и ты это знаешь... но тут вечеринка... и вы оба общаетесь с другими людьми, смеётесь и сияете... и вдруг встречаетесь глазами через всю комнату... но — не из-за ревности или чисто сексуального влечения... а потому что... это твой человек в этой жизни. И это одновременно смешно и грустно, но только потому, что эта жизнь рано или поздно закончится, и существует этот тайный мир, прямо на виду у всех, незаметный, о котором никто больше не знает. Это как говорят, что вокруг нас существуют другие измерения, но мы не можем их воспринять. Вот — вот чего я хочу от отношений. Или просто от жизни, наверное.