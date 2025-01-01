Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Милая Фрэнсис Цитаты из фильма Милая Фрэнсис

Цитаты из фильма Милая Фрэнсис

Frances Это такое ощущение, когда ты с кем-то, и ты его любишь, и он это знает, и он тебя любит, и ты это знаешь... но тут вечеринка... и вы оба общаетесь с другими людьми, смеётесь и сияете... и вдруг встречаетесь глазами через всю комнату... но — не из-за ревности или чисто сексуального влечения... а потому что... это твой человек в этой жизни. И это одновременно смешно и грустно, но только потому, что эта жизнь рано или поздно закончится, и существует этот тайный мир, прямо на виду у всех, незаметный, о котором никто больше не знает. Это как говорят, что вокруг нас существуют другие измерения, но мы не можем их воспринять. Вот — вот чего я хочу от отношений. Или просто от жизни, наверное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Мне так стыдно. Я ещё не настоящая личность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Иногда полезно делать то, что надо, тогда, когда надо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Так чем ты занимаешься?
Frances Эээ… Это сложно объяснить.
Andy Потому что твоя работа сложная?
Frances Эээ… Потому что я на самом деле этим не занимаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Не обращайся со мной как с подругой на трёхчасовом бранче!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Мне нравятся вещи, которые выглядят как ошибки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Ты всё ещё недоступен для свиданий?
Frances О да, очень недоступна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я не бардак устраиваю, я занята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я слишком высокая, чтобы выходить замуж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sophie Единственные, кто может позволить себе быть художниками в Нью-Йорке — это богачи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Мне кажется, сегодня отличный день. Я съел яичный бублик, который мне сделала шлюшка Лева. Я через интернет прикупил три пары очень редких Ray Ban'ов. У меня всё прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я бедная.
Benji Это оскорбительно для настоящих бедняков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Мне трудно покидать места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я выгляжу на твой взгляд старой?
Benji Нет. Да.
Frances Сколько мне лет?
Benji Старше меня.
Frances Больше 27?
Benji Нет. Хотя 27 — это уже старость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sophie Это просто, что эта квартира очень... самосознающаяся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances [в французском кинотеатре] Здравствуйте. Когда начался «Кот в сапогах»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнсис Я люблю тебя, Софи, даже если ты любишь свой телефон с почтой больше, чем меня.
Софи Мой телефон с почтой не оставляет кастрюлю в раковине на три дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lev Shapiro Тот факт, что ты оплатил ужин, не значит, что я лягу с тобой.
Frances Я не пытаюсь с тобой переспать.
Lev Shapiro Нет, я просто прикидывался свободной женщиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Давай что-нибудь весёлое сделаем. Можем в кино сходить.
Frances Кино сейчас такое дорогое.
Benji Да, но ты же в кино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lev Shapiro [закутавшись в полотенце, идёт между Фрэнсис и Софи] Я просто пытаюсь привлечь твоё внимание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Да. Я был там, когда умер Серж Генсбур.
Caroline Тебе же было всего восемь, правда?
Benji Да. Это был конец евро-диско.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji Уже после трёх, можно выпить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Мы как лесбийская пара, которая больше не занимается сексом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Но у тебя в блоге всё так радужно.
Sophie Не думаю, что моя *мама* стала бы читать его, если бы там была депрессия.
Frances Моя мама — стала бы.
[Софи смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я собираюсь воспользоваться этой кредиткой, что пришла по почте.
Sophie Это глупо. Именно этого они и хотят — чтобы ты жила в долгах.
Frances Я знаю. Я смотрю документалки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances У меня столько дел. Думаю, я, пожалуй, почитаю Пруста... Ведь иногда полезно делать то, что надо, именно тогда, когда надо.
Caroline Пруст — это тяжёлая литература.
Frances Да, но говорят, оно того стоит.
Caroline Нет, я про книгу. Тяжело таскать её в самолёте.
Frances Наверное, сначала надо выучить французский... а потом читать на французском.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Чёрт, я звучала как гей-бабушка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Я надела кольцо на большой палец, и теперь не могу его снять.
Sophie Подними руку выше головы. Я спущу кровь.
Frances Я выгляжу так, будто задаю *вопрос*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Benji С кем ты, б#дь, встречалась на прошлой неделе, Фрэнсис?
Frances Я занимаюсь любовью
Benji Фрэнсис: не для свиданий
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Расскажи мне нашу историю.
Sophie Опять? Ладно, Фрэнсис. Мы захватим мир.
Frances Ты будешь этой чертовски крутой издательской королевой.
Sophie А ты — знаменитой современной танцовщицей... а я издам о тебе очень дорогую книгу.
Frances Которую эти придурки, над которыми мы смеёмся, поставят на свои кофейные столики.
Sophie И у нас будет квартира для отпуска в Париже в совместной собственности.
Frances И у нас будут любовники.
Sophie И никаких детей.
Frances И мы будем выступать на выпускных в колледжах.
Sophie И нам дадут почётные степени.
Frances Так много почётных степеней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Софи [про Патча] Он хороший парень... на сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nessa Ты же намного старше Софи, правда?
Frances Нет, мы вместе учились в колледже.
Nessa Хм, ты кажешься старше.
Frances Я всего на пару месяцев старше.
Nessa Прямо сильно старше. Но при этом менее взрослая. Странно как-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lev Shapiro Не обращай на меня внимания, я просто пытаюсь привлечь твоё внимание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
Страшнее этой сцены из фильма 1960 года еще ничего не сняли: у ленты рейтинг 97% на RT
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше