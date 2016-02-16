Наша рецензия

Совместными усилиями сценаристов очередного «Геракла» (один из которых, Ивен Спилиотопулос, до этого создавал такие героические эпосы, как «Винни-Пух и Слонотоп: Хеллоуин» и «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи») и российских переводчиков получился фильм-праздник. 358 год до нашей эры, Македония, пираты, юноша, висящий над колом, нацеленным ему прямо в пахово-анальную область. Торопливый рассказ о подвигах Геракла. Явление крепко накачанного Дуэйна Джонсона и…