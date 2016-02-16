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Геракл Геракл
Киноафиша Фильмы Геракл Отзывы о фильме «Геракл»
Hercules Геракл 2014 / США
6.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Геракл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Совместными усилиями сценаристов очередного «Геракла» (один из которых, Ивен Спилиотопулос, до этого создавал такие героические эпосы, как «Винни-Пух и Слонотоп: Хеллоуин» и «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи») и российских переводчиков получился фильм-праздник. 358 год до нашей эры, Македония, пираты, юноша, висящий над колом, нацеленным ему прямо в пахово-анальную область. Торопливый рассказ о подвигах Геракла. Явление крепко накачанного Дуэйна Джонсона и…

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Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Ждать от Голливуда исторической достоверности, смешно. Фильм скучный. Скала конечно молодец, здоровый и могучий. татуировку ему прикрыли как и прочие злачные места. Хороша идея что Геракл простой мужик (который пытается заработать себе на старость пока не отрубили лишние конечности) чьи подвиги были приукрашены в глазах простых людей. 6 /10
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Indian, 09/08/2014 - 02:35:19):

Я алко-наемник-недоучка! И мне нравится это кино, и Скала, мне тоже, мать его нравится!✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:28
Фильм полное ГАВ*О !!!!!!!!! Скучный и простетский. Ничего интересного нету. даже нормальные битвы с гераклом не показали , только показали как он людишек бьёт. ЧУШЬ !!!!



1/10
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение Body от 08/08/2014 - 00:47:09


BBC DISCOVERY за их деньги- это историк рассказывающий на руинах или реконструкция из 3х человек. Давно не было такого внимательного отношения к древней истории и столь подробного отображения её в фильме. Для меня это незабываемое впечатление - как будто с помощью машины времени перемещаешься в глубь веков. Всё-таки приезжает народ к пирамидам посмотреть на пыль веков.

p.s. Допустил неточность в предыдущем посте - в руках варваров были не "фальксы", а серпы.✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:29
Классное кино, даже не ожидал, особенно после просмотра "левого" и халтурно сделанного "Геракла: Начало легенды". Бывают же фильмы-двойняшки с одним названием и одним и тем же сюжетом ✊ ( видимо узнали, что выходит фильм на популярную тему и решили снять сливки первыми ). Сюжет в подлинном "Геракле" сделан по настоящему, без слезливости и фальши - лихо закручен и динамичен. Наверное ещё не было в фильмах по мотивам мифов Древней Греции такого простого и реалистического сюжета без "шляпы" и это по сути первый боевик на эту тему. И это не "лабуда" с фальшивым пафосом про мужиков в коже из "300 спартанцев". Необыкновенно, что впервые подробно и исторически достоверно показано военное дело и сняты сражения ( кстати у варваров в руках было смертельное оружие - "фалькаты", легко отсекающие конечности ), так как они и могли происходить в Древнем Мире, чего не было даже в "Александре".✊ По компьютерной графике и по картинке в целом почти полное погружение в Древнюю Грецию, так что с историческим контентом авторы справились на отлично. Впечатление как будто оказался в Греции, какой она была 2500-3000 лет назад, тоже самое ощущение было и в начале "Мумии-2", где тот же Д.Джонсон в роли Царя Скорпионов сражается у египетских Фив. Но этот исторический реализм вместе с полным отказом от элементов фэнтези - греческих богов, их разрушительной силы и т.д. ( даже в самом конце никаких явных признаков помощи богов - максимум мистика ), радикально меняет жанр фильма из фэнтезийного мифа на исторический боевик, что никак не вяжется с легендой о Геракле и обедняет фильм.✊ Ещё неувязка, что Геракл был таким простаком и не разгадал замысла фракийского царя. Что касается 3D, то он был идеальным: всё время чувствовалось пространство, а не плоская картинка. Как исторический боевик - 10/10 ✊ , а как фильм о Геракле не знаю.
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (FOX, 31/07/2014 - 14:12:32):Цитата (khaos11, 31/07/2014 - 09:23:06):Иринку



какую Иринку?



Какая на постере изображена, киноманы, блин. Ирина Шейк ее величать.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:30
Не, ну тут надо сразу выкинуть из головы и мифы, и всю историю. У больно экзотичная для эллина внешность у Геракла. Вряд ли Зевс был негром.

Если моск отключить, то вполне. Проходняк, но не обидный, не длинный, легкий. Геркулес не плоский вышел, во всех смыслах✊ . Лунатик к тому же. И морда львиная ему к лицу.

Смотрели в обычном варианте. Графика выглядит дешево.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Kirill86 16 февраля 2016, 02:30
Нормальный фильм! С первых минут понятно что фильм не по истории! 7/10

Можно смотреть! Жду от скалы новые персонажы.

Картинка хорошая!
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 02:30
А Иринку они зря на первый план выдвинули: ее там от силы - на пару кадров. Думал, хоть она скрасит впечатление от просмотра (ибо смотреть там особо не на чего), но нет, - никакого впечатления ваще не получилось.



6\10
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
khaos11 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (FOX, 31/07/2014 - 14:46:01):Ясн ) Я не обязана знать всех актрис )))



тем более она и не совсем актриса



Эт кто же ее в актрисы-то записал? Такие как она - для фурнитуры в фильмах служат. Красивые, но отстраненные.
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Скэтч шоу, от весьма талантливых актеров. Если бы не попытка в конце все драматизировать, то сразу бы лучший фильм об Античности. Тут и про Майдан, и сериальная постановка. Забавные герои, забавный расклад. Те кто посмотрят после титров, еще получат аниме, объяснение победы в подвигах. Прям зачет, перезачет✊

Порезал бы он это аниме, да вставлял бы в разные части фильма, прямо Город Грехов бы получился✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (FOX, 24/07/2014 - 09:12:19):И ТУТ про политику впихнули %(





Тут это оочень аккуратно, можно разные полунамеки углядеть, провести аналогии. Это я от себя уже додумываю, но очень смешно проводить параллели, кто такой Геракл сегодня. И про демонов с Серпами. И про тренировки ополчения, и про строй ОМОНА со щитами. Все там есть✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
Цитата (Сибирский Шрек, 24/07/2014 - 06:05:28):Ты в 3д смотрел?Стоит или нет?

Да, в целом не мешает. Но был бы выбор, я всегда бы смотрел 2Д. Вопщем и так и так сойдет✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
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