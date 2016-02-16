Совместными усилиями сценаристов очередного «Геракла» (один из которых, Ивен Спилиотопулос, до этого создавал такие героические эпосы, как «Винни-Пух и Слонотоп: Хеллоуин» и «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи») и российских переводчиков получился фильм-праздник. 358 год до нашей эры, Македония, пираты, юноша, висящий над колом, нацеленным ему прямо в пахово-анальную область. Торопливый рассказ о подвигах Геракла. Явление крепко накачанного Дуэйна Джонсона и…
Я алко-наемник-недоучка! И мне нравится это кино, и Скала, мне тоже, мать его нравится!✊
1/10
BBC DISCOVERY за их деньги- это историк рассказывающий на руинах или реконструкция из 3х человек. Давно не было такого внимательного отношения к древней истории и столь подробного отображения её в фильме. Для меня это незабываемое впечатление - как будто с помощью машины времени перемещаешься в глубь веков. Всё-таки приезжает народ к пирамидам посмотреть на пыль веков.
p.s. Допустил неточность в предыдущем посте - в руках варваров были не "фальксы", а серпы.✊
какую Иринку?
Какая на постере изображена, киноманы, блин. Ирина Шейк ее величать.
Если моск отключить, то вполне. Проходняк, но не обидный, не длинный, легкий. Геркулес не плоский вышел, во всех смыслах✊ . Лунатик к тому же. И морда львиная ему к лицу.
Смотрели в обычном варианте. Графика выглядит дешево.
Можно смотреть! Жду от скалы новые персонажы.
Картинка хорошая!
6\10
тем более она и не совсем актриса
Эт кто же ее в актрисы-то записал? Такие как она - для фурнитуры в фильмах служат. Красивые, но отстраненные.
Порезал бы он это аниме, да вставлял бы в разные части фильма, прямо Город Грехов бы получился✊
Тут это оочень аккуратно, можно разные полунамеки углядеть, провести аналогии. Это я от себя уже додумываю, но очень смешно проводить параллели, кто такой Геракл сегодня. И про демонов с Серпами. И про тренировки ополчения, и про строй ОМОНА со щитами. Все там есть✊
Да, в целом не мешает. Но был бы выбор, я всегда бы смотрел 2Д. Вопщем и так и так сойдет✊
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