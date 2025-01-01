[первые строки]

Думаешь, ты знаешь правду о нём? Ты ничего не знаешь. Его отец — Зевс. Тот самый Зевс, царь богов. Мать — Алкмена, смертная женщина. Вместе у них родился мальчик. Полубог, полу-человек. Но царица Зевса, Гера, воспринимала этого незаконнорожденного ребёнка как оскорбление, живое напоминание о неверности мужа. Алкмена назвала мальчика Гераклом, что значит "слава Геры", но это не умиротворило богиню. Она хотела его смерти. К счастью, он унаследовал качества отца. Когда он вырос, боги повелели ему выполнить Двенадцать подвигов — двенадцать опаснейших заданий. Если он выполнит их все и выживет, Гера согласилась наконец оставить его в покое. Он сражался с Лернейской Гидрой! Сражался с Эриманфским вепрем! Но его величайший подвиг — Немейский лев. Это было не простое зверьё. У него была шкура такая крепкая, что ни одно оружие не могло её пробить. Но даже этот монстр не был равен сыну Зевса...