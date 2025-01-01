Меню
Цитаты из фильма Геракл

Цитаты из фильма Геракл

[из трейлера]
Amphiaraus Куда бы ты ни пошёл, человек не может убежать от своей судьбы. Кто ты? Ты убийца? Наёмник, который предаёт невинных? Мы верим в тебя! Мы верим в тебя! Помни подвиги, которые совершил, испытания, которые преодолел! Ты — всего лишь легенда или правда за легендой? Теперь скажи мне, КТО ТЫ?
Hercules Я — ГЕРКУЛЕС!
[из трейлера]
[копьё летит в Амфиарая]
Amphiaraus Моё время...
[Геракл останавливает копьё]
Amphiaraus Не мешай! Я тут важный момент переживаю!
Hercules На здоровье.
Hercules Чёртовы кентавры!
[из трейлера]
Аталанта Мы будем сражаться за тебя и умрем за тебя!
Hercules Хочешь прощения? Попроси прощения у моей семьи.
King Eurystheus Когда люди кричали твоё имя громче моего, понимаешь, когда они видели в тебе бога, сколько прошло времени... прежде чем они увидели в тебе короля?
Hercules Я ничего не хотел!
King Eurystheus Именно! Твой грех, Геракл, в том, что у тебя не было амбиций! Я могу иметь дело с амбициозным человеком! Его можно купить! Но человек, который ничего не хочет, не имеет цены!
[его единственная реплика, с последним вздохом]
Тидей [к Геркулесу] Геркулес...
[Тидей умирает]
Геркулес В этот самый час, в этот самый день стань тем мужчиной, которым ты рожден быть. В тебе есть сила написать свою собственную легенду. Пусть это будет либо смерть, либо победа!
Iolaus Генерал Ситакл, не хотите ли осмотреть доспехи Геракла?
Sitacles [Надевает доспехи] Кожаная броня? Нас прожарят, как свиней.
[Поворачивается, когда Тидеус бьёт его топором]
Iolaus Линоторакс. Сшит из шкуры эриманфского вепря. Он неубиваемый.
Man in crowd Постой. Если он неубиваемый, как Геракл срезал его с вепря?
Iolaus Он использовал неубиваемый клинок.
Lord Cotys Отпустите волков!
Gryza Нас сорок, а тебя — один!
Hercules Король этого края предложил мне золото, чтобы избавиться от тебя. Так что уходи или умри. Мне всё равно заплатят.
Amphiaraus [видение] Лев и ворон в странном союзе, сражаются через море трупов...
Autolycus Если уж ты собираешься использовать эти травы, Амфиара, хотя бы поделись.
[Геркулес спасает племянника от кастрации]
Иолай Если бы ещё чуть-чуть, дядя...
Геркулес А девушки наконец-то были бы в безопасности от твоего внимания.
Autolycus Ты всё ещё мечтаешь о варварских землях?
Hercules За пределами Эгейского моря, на берегах Чёрного моря. Там я проведу остаток своих дней в уединении.
Autolycus Скучно, если честно.
[первые строки]
Amphiaraus Думаешь, ты знаешь правду о нём? Ты ничего не знаешь. Его отец — Зевс. Тот самый Зевс, царь богов. Мать — Алкмена, смертная женщина. Вместе у них родился мальчик. Полубог, полу-человек. Но царица Зевса, Гера, воспринимала этого незаконнорожденного ребёнка как оскорбление, живое напоминание о неверности мужа. Алкмена назвала мальчика Гераклом, что значит "слава Геры", но это не умиротворило богиню. Она хотела его смерти. К счастью, он унаследовал качества отца. Когда он вырос, боги повелели ему выполнить Двенадцать подвигов — двенадцать опаснейших заданий. Если он выполнит их все и выживет, Гера согласилась наконец оставить его в покое. Он сражался с Лернейской Гидрой! Сражался с Эриманфским вепрем! Но его величайший подвиг — Немейский лев. Это было не простое зверьё. У него была шкура такая крепкая, что ни одно оружие не могло её пробить. Но даже этот монстр не был равен сыну Зевса...
Bessi Leader Что за бред!
