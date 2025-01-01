Меню
Цитаты из фильма Ровер

Rey Не всё обязательно должно что-то значить.
Eric Нельзя переставать думать о жизни, которую ты отнял. Это плата, которую приходится за это платить.
Rey 'Потому что я верю в Бога, и знаю, что Генри тоже верит в Бога. Нет никакого зла, к которому Генри хотел бы, чтобы я пришёл. Я в это верю.
Eric Посмотри, какой вред ты уже получил, и где Генри?
Rey Он ждёт меня.
Eric Он тебя не ждёт.
Rey Ждёт.
Eric Нет, не ждёт. Вот что тебе дал Бог — он вложил в тебя пулю и бросил тебя тут, на произвол судьбы, мне. Ему на тебя наплевать. Ему абсолютно по#уй, умрёшь ты завтра или нет. Бог дал тебе брата, который тебя не ждёт. Он дал тебе брата, который сейчас даже о тебе не думает. Просто потому что вы с ним вышли из одной женщины... Единственное, что сейчас имеет значение — я здесь, а он нет. Твой брат оставил тебя умирать. Вот что люди делают. Если ты не научишься бороться, смерть придёт к тебе очень скоро.
Eric Что ты чувствуешь, когда просыпаешься утром? Когда ноги касаются пола? Или ещё раньше, когда лежишь и думаешь о том, как ноги коснутся пола. Понимаешь, о чём я?
Eric Я убил свою жену. Я видел, как он сунул пальцы в неё, и я убил их обоих. Никто никогда не преследовал меня. Десять лет назад. Мне не нужно было никому ничего объяснять. Мне не пришлось врать. Мне не пришлось бежать и скрываться. Я просто закопал их в яму и пошёл домой. Никто никогда не преследовал меня. И это ранило меня сильнее, чем разбитое сердце. Знать, что это ничего не значит. Знать, что ты можешь сделать такое, и никто за тобой не пойдёт. Если ты сделал то, что сделал я, это должно что-то значить. Но теперь это уже не имеет значения.
Soldier 1 [пока он заполняет бумаги] Всё кончено. Для тебя всё кончено.
Eric [связанный] Я знаю.
Soldier 1 Хорошо, что знаешь.
Eric Ты тоже это понимаешь?
Soldier 1 Понимаю, чемпион. Я же тебе говорил.
Eric Ты тоже понимаешь, что для тебя всё кончено? Что бы ты ни думал, что для меня всё кончено — это случилось давно. Я про тебя спрашиваю.
Soldier 1 Ты мне угрожаешь?
Eric Нет. Угроза — это когда ещё что-то может случиться.
Henry Что с тобой происходит, брат?
Henry [Эрик не отвечает] Я спросил, что с тобой происходит, брат?
Eric Я хочу вернуть свою машину.
Grandma Была машина, в ней было трое мужчин, и она сделала то, что делают почти все машины. Пришла с одной стороны — уехала с другой.
[первые реплики]
Caleb [за рулём] Мы не разворачиваемся. Его нет!
Henry Что значит "Его нет"? Он же ещё двигался. Я, чёрт побери, видел, что он двигался.
Caleb Мы убили людей!
Henry Что значит? Разворачивай, б#ядь, машину!
Caleb Его нет! Что нам теперь делать?
Henry Чёрт возьми, эта х#рня не стоит того, чтобы я его оставил там!
Caleb Мы убили людей, чувак.
Henry Чёрт побери! Пожалуйста, умоляю. Он мой б#ядь брат.
Archie [со заднего сиденья] Я же говорил, что так будет.
Henry Иди на х#р, Арчи! Иди на х#р!
Grandma Какое дело из этого делать в наше время.
Henry Что он делает?
Caleb Он не сдается.
Dorothy Peeples [о её питомнике] Теперь я в основном держу этих ребят здесь взаперти, потому что люди принимают их за еду.
Эрик Почему бы тебе просто не выстрелить в меня? Почему ты этого не делаешь? Все так и поступают.
Солдат 1 Потому что, отправляя тебя в Сидней, я показываю Сиднею, что есть смысл продолжать платить нам то, что они платят. Если бы мы просто стреляли в каждого идиота, в кого хотим, то скоро они бы начали задаваться вопросом, какого хрена мы здесь делаем. Знаешь, лично меня на тебя наплевать. Мне всё равно, доберёшься ли ты до Сиднея и отпустят ли тебя или подкупишь кого-то, или что там сейчас у них происходит. Мне плевать. Я делаю это для себя.
[последние слова]
Henry Что ты сделал с моим братом?
Eric Я ничего не делал.
Henry Нет, сделал. Что ты с ним сделал?
