EricНет, не ждёт. Вот что тебе дал Бог — он вложил в тебя пулю и бросил тебя тут, на произвол судьбы, мне. Ему на тебя наплевать. Ему абсолютно по#уй, умрёшь ты завтра или нет. Бог дал тебе брата, который тебя не ждёт. Он дал тебе брата, который сейчас даже о тебе не думает. Просто потому что вы с ним вышли из одной женщины... Единственное, что сейчас имеет значение — я здесь, а он нет. Твой брат оставил тебя умирать. Вот что люди делают. Если ты не научишься бороться, смерть придёт к тебе очень скоро.
EricЧто ты чувствуешь, когда просыпаешься утром? Когда ноги касаются пола? Или ещё раньше, когда лежишь и думаешь о том, как ноги коснутся пола. Понимаешь, о чём я?
EricЯ убил свою жену. Я видел, как он сунул пальцы в неё, и я убил их обоих. Никто никогда не преследовал меня. Десять лет назад. Мне не нужно было никому ничего объяснять. Мне не пришлось врать. Мне не пришлось бежать и скрываться. Я просто закопал их в яму и пошёл домой. Никто никогда не преследовал меня. И это ранило меня сильнее, чем разбитое сердце. Знать, что это ничего не значит. Знать, что ты можешь сделать такое, и никто за тобой не пойдёт. Если ты сделал то, что сделал я, это должно что-то значить. Но теперь это уже не имеет значения.
Soldier 1[пока он заполняет бумаги]Всё кончено. Для тебя всё кончено.
Dorothy Peeples[о её питомнике]Теперь я в основном держу этих ребят здесь взаперти, потому что люди принимают их за еду.
ЭрикПочему бы тебе просто не выстрелить в меня? Почему ты этого не делаешь? Все так и поступают.
Солдат 1Потому что, отправляя тебя в Сидней, я показываю Сиднею, что есть смысл продолжать платить нам то, что они платят. Если бы мы просто стреляли в каждого идиота, в кого хотим, то скоро они бы начали задаваться вопросом, какого хрена мы здесь делаем. Знаешь, лично меня на тебя наплевать. Мне всё равно, доберёшься ли ты до Сиднея и отпустят ли тебя или подкупишь кого-то, или что там сейчас у них происходит. Мне плевать. Я делаю это для себя.