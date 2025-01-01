Я убил свою жену. Я видел, как он сунул пальцы в неё, и я убил их обоих. Никто никогда не преследовал меня. Десять лет назад. Мне не нужно было никому ничего объяснять. Мне не пришлось врать. Мне не пришлось бежать и скрываться. Я просто закопал их в яму и пошёл домой. Никто никогда не преследовал меня. И это ранило меня сильнее, чем разбитое сердце. Знать, что это ничего не значит. Знать, что ты можешь сделать такое, и никто за тобой не пойдёт. Если ты сделал то, что сделал я, это должно что-то значить. Но теперь это уже не имеет значения.