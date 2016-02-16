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Ровер Ровер
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The Rover Ровер 2014 / США / Австралия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Ровер»

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Шверценберг 16 февраля 2016, 02:23
Оценка
Муть какая-то. Унылая драма. Переживать за героя особо не хочется.5\10
16 февраля 2016, 02:23 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:24
Сплошное разочарование. На такой благодатной теме, с такими (в принципе не плохими) актерами, так облажаться. Еще и пальму дали, за что не понятно.



Я не понимаю, как режиссер, на такой убогой завязке хотел снять драму?!✊ Ведь весь драматизм, до самого конца, держится за украденную машину и (по идеи должно быть еще переживание за Патинсона), но его нет. Патинсон явно переиграл, Гилберта Грейпа у него не получилось. Сочувствия к нему никакого. Пирс в порядке, только он видимо сам понимает, весь нелогизм, и не может гармонично войти образ (точнее создать образ). Разговоры не о чем, перестрелки на уровне ТВ-3, постапокалиптика - отсутствует. Безумный Макс и Дорога, стоят над этим фильмом, недосягаемой снежной вершиной.



(и что они там в Каннах курят..)✊ 3/10
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:24
Цитата (fanbunga, 04/09/2014 - 22:42:18):Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.



Это ты сама выдумала уже, там это очень и очень туманно показали, никакого философского подтекста там и в помине нет.
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:25
На антигламурного Паттинсона любопытно было посмотреть. Всё равно тормоз, разве что на солнце не блестит. Если только от пота.

Другое дело Пирс. Силища. Его физиономия, бородатая и отчаянная, прям перед глазами стоит. Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
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