Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ровер
Отзывы о фильме «Ровер»
The Rover
Ровер
2014 / США / Австралия
Трейлер
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Ровер»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Шверценберг
16 февраля 2016, 02:23
Оценка
Муть какая-то. Унылая драма. Переживать за героя особо не хочется.5\10
16 февраля 2016, 02:23
0
0
Ответить
Toporock
16 февраля 2016, 02:24
Сплошное разочарование. На такой благодатной теме, с такими (в принципе не плохими) актерами, так облажаться. Еще и пальму дали, за что не понятно.
Я не понимаю, как режиссер, на такой убогой завязке хотел снять драму?!✊ Ведь весь драматизм, до самого конца, держится за украденную машину и (по идеи должно быть еще переживание за Патинсона), но его нет. Патинсон явно переиграл, Гилберта Грейпа у него не получилось. Сочувствия к нему никакого. Пирс в порядке, только он видимо сам понимает, весь нелогизм, и не может гармонично войти образ (точнее создать образ). Разговоры не о чем, перестрелки на уровне ТВ-3, постапокалиптика - отсутствует. Безумный Макс и Дорога, стоят над этим фильмом, недосягаемой снежной вершиной.
(и что они там в Каннах курят..)✊ 3/10
16 февраля 2016, 02:24
0
0
Ответить
Toporock
16 февраля 2016, 02:24
Цитата (fanbunga, 04/09/2014 - 22:42:18):
Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.
Это ты сама выдумала уже, там это очень и очень туманно показали, никакого философского подтекста там и в помине нет.
16 февраля 2016, 02:24
0
0
Ответить
fanbunga
16 февраля 2016, 02:25
На антигламурного Паттинсона любопытно было посмотреть. Всё равно тормоз, разве что на солнце не блестит. Если только от пота.
Другое дело Пирс. Силища. Его физиономия, бородатая и отчаянная, прям перед глазами стоит. Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.
16 февраля 2016, 02:25
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
15 комментариев
Мира
46 комментариев
Мег 2
6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
6 комментариев
Праведник
92 комментария
Крипто
1 комментарий
Триггер
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Я не понимаю, как режиссер, на такой убогой завязке хотел снять драму?!✊ Ведь весь драматизм, до самого конца, держится за украденную машину и (по идеи должно быть еще переживание за Патинсона), но его нет. Патинсон явно переиграл, Гилберта Грейпа у него не получилось. Сочувствия к нему никакого. Пирс в порядке, только он видимо сам понимает, весь нелогизм, и не может гармонично войти образ (точнее создать образ). Разговоры не о чем, перестрелки на уровне ТВ-3, постапокалиптика - отсутствует. Безумный Макс и Дорога, стоят над этим фильмом, недосягаемой снежной вершиной.
(и что они там в Каннах курят..)✊ 3/10
Это ты сама выдумала уже, там это очень и очень туманно показали, никакого философского подтекста там и в помине нет.
Другое дело Пирс. Силища. Его физиономия, бородатая и отчаянная, прям перед глазами стоит. Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.
Авторизация по e-mail