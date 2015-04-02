Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рейд 2
Отзывы о фильме «Рейд 2»
The Raid 2: Berandal
Рейд 2
2014 / Индонезия
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Рейд 2»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 08/11/2013 - 00:57:35):
Какое веселье!!!✊ Я смотрю тут другой актер, не то что в первой части?
А вообще, здесь скорее всего масштабная метафора, типа РЕЙД, это средство от насекомых, убивающий на повал✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 25/03/2014 - 05:06:18):
"Совершенно не разделяю безудержного восторга по поводу этой более чем заурядной ленты. «Рейд» представляет собой полтора часа тупого и кровавого «мочилова», слегка разбавленного традиционной азиатской сентиментальностью." все!! в ближайшее же свободное время посмотрю "полтора часа тупого и кровавого «мочилова»!
Давно ничего подобного не видел!!Наверное со времен нетленных Крутых стволов с Ламбертом.. Вторую часть жду..ОЧЕНЬ!( а еще утром и знать не знал о таком фильме
У тебя интересная схема, говорить и спорить с самим собой✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хочется сказать большое человеческое спасибо Джеки Чану, братьям и сестрам Вачовски, Рефну, корейцам...Ким Чжи Уну особенно. И пожалуй обожаемому Китано тоже. Я бы и Ким Ки Дука добавила в список, по его сценарию снят Несмонтированный фильм, там такая драка в грязи...я плакала.
Спасибо, потому что с миру по нитке, Рейду - вторая часть.
Особая благодарность Яяну Рухьяну. Он потрясающий. Зачем второй раз Бешеного пса убили?!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ну нет нет, нет ребята!! Нет. Ну первый Реэйд это не второй. Они тут начали ГОВОРИТЬ, а это ошибка. Они тут начали ИГРАТЬ, а это не получается у них. Не должно быть смысла в таких фильмах, вот в чем смысл. Это мясорубка, я не должен задумываться, про волосатого мужика из первой части, что он платит алименты, жена осуждает что он киллер✊ , да и вообще он скучает по сыну - да что это за бред!!! НЕХОЧУ!!! Я ПРИШЕЛ СМОТРЕТЬ БОЕВУЮ ХОРЕОГРАФИЮ, балет если хотите, но не драму. минус пять балов за 2,5 часа говнотёрок. 5\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Волосатого мужика-бомжа не надо убирать, сюжет он замудряет, но зато дерется аки зверь, пластика-то какая, шик. И глаза добрые...
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 30/03/2014 - 12:45:43
Бешеный пес не выжил, конечно. Это другой персонаж. Может реж. рещил, что для нас все азиаты на одно лицо, и мы Рухьяна не распознаем? ага, щаз.
Смотреть стоит, ради второй половины точно. Эпизод на шоссе понравился и драка на кухне - огонь. Во второй Матрице Морфеус с одним близнецом в машине боролся, а Рама с тремя сразу. Спецагенты при этом тоже догоняли и пуляли по машине со всех рук. Мотик тоже был, только без Тринити. А драка в кухне вообще песня. Чистый адреналин.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 31/03/2014 - 19:36:19):
Да я как бы согласен, все бои на высшем уровне, просто убрать от туда час болтовни и все ок.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ Блин я в расстройстве от Рейда-2. Сразу скажу , что Рейд-1 в 10000000 раз КРУЧЕ !!! А это не рейд-2 а , вообще какой то другой фильм. Блин такая ерунда редкостная. Я думал усну на нём. ТАКОЙ ЗАНЯТУНЫЙ , это ужас !!!!!!! ✊ ✊ ✊ Идёт 2-30 минут , из них 1-30 минут одной нудной болтовни ✊ .
Боссы в этом фильме , просто отстойные , как будто с улицы взяли. Такая у них мимика дурацкая , строят из себя крутых , но ничего не получается. Снят фильм как то тяп-ляп. Сюжет интересный , но так скучно и нудно снят✊
Кароче я в печале =)
1/10 - такая оценка из за того , что Рейд-1 лучший !!! А это фигня какая то....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
5 комментариев
Руками
4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
26 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Какое веселье!!!✊ Я смотрю тут другой актер, не то что в первой части?
А вообще, здесь скорее всего масштабная метафора, типа РЕЙД, это средство от насекомых, убивающий на повал✊ ✊
Давно ничего подобного не видел!!Наверное со времен нетленных Крутых стволов с Ламбертом.. Вторую часть жду..ОЧЕНЬ!( а еще утром и знать не знал о таком фильме
У тебя интересная схема, говорить и спорить с самим собой✊
Спасибо, потому что с миру по нитке, Рейду - вторая часть.
Особая благодарность Яяну Рухьяну. Он потрясающий. Зачем второй раз Бешеного пса убили?!
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 30/03/2014 - 12:45:43
Бешеный пес не выжил, конечно. Это другой персонаж. Может реж. рещил, что для нас все азиаты на одно лицо, и мы Рухьяна не распознаем? ага, щаз.
Смотреть стоит, ради второй половины точно. Эпизод на шоссе понравился и драка на кухне - огонь. Во второй Матрице Морфеус с одним близнецом в машине боролся, а Рама с тремя сразу. Спецагенты при этом тоже догоняли и пуляли по машине со всех рук. Мотик тоже был, только без Тринити. А драка в кухне вообще песня. Чистый адреналин.
Да я как бы согласен, все бои на высшем уровне, просто убрать от туда час болтовни и все ок.✊
Боссы в этом фильме , просто отстойные , как будто с улицы взяли. Такая у них мимика дурацкая , строят из себя крутых , но ничего не получается. Снят фильм как то тяп-ляп. Сюжет интересный , но так скучно и нудно снят✊
Кароче я в печале =)
1/10 - такая оценка из за того , что Рейд-1 лучший !!! А это фигня какая то....
Авторизация по e-mail