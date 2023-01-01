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Бумажный роман
Бумажный роман, 2012: актеры и роли
Paperman
Бумажный роман
2012 / США
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8.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Бумажный роман, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Карс
John Kahrs
В ролях
Джон Карс
John Kahrs
Джефф Тарлей
Кэри Уолгрен
Kari Wahlgren
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