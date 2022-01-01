Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мимесис. Ночь живых мертвецов Мимесис. Ночь живых мертвецов
Киноафиша Фильмы Мимесис. Ночь живых мертвецов Мимесис. Ночь живых мертвецов, 2011: актеры и роли
Mimesis Мимесис. Ночь живых мертвецов 2011 / США
4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мимесис. Ночь живых мертвецов, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас Шульц
В ролях
Аллен Мальдонадо Аллен Мальдонадо Allen Maldonado Сид Хэйг Sid Haig Лорен Мэй Шафер Lauren Mae Shafer Кортни Гейнс Courtney Gains Дэвид Дж.Б. Браун Яна Томпсон Jana Thompson Гэвин Грейзер Gavin Grazer Тэйлор Пидмонт
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Приложение киноафиши