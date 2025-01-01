Меню
Цитаты из фильма Мотель

Dragna Можно дать тебе маленький совет, Джек? Если бы ты тратил хотя бы десятую часть времени, которое посвящаешь убийствам, на чтение книг, уверен, это пошло бы тебе на пользу. Не так ли?
Dragna Я не люблю сюрпризы, никогда не любил. Никогда не получал удовольствие от всей этой шумихи с "Поп-Гоуз-зе-Визл". Понимаешь, не пойми меня неправильно, я ценю неожиданное. И, если честно, я бы сказал, что я знаток неожиданностей. Но сюрпризы — это не моё.
Lawyer Выглядишь так, будто только что из войны.
Rivka Можно и так сказать. Мне повезло с хорошими врачами, которые не задают лишних вопросов.
Jack Кошечка должна идти своей дорогой. Но кошки — удивительные создания. Переживают всякую жесть и всегда приземляются на лапы.
Rivka Не всегда.
Larson Хм. В каждой комнате — Библия Гидеона и лопата.
Jack Ты крепкий орешек, еврей.
Rivka Да ты и не представляешь. Может, всё же в больницу съездим?
Jack Думаешь?
Jack Ты не представляешь, во что ввязываешься, чувак.
Ned О, вот это смешно, потому что я как раз собирался тебе это сказать.
Dragna Ты просто не можешь удержать женщин в своей жизни от ужасной и жестокой смерти, да?
Jack Меня подстрелили.
Rivka В руку?
Jack Да.
Rivka Почему?
Jack Потому что мне так везёт.
Rivka Промахнулись мимо сердца или не смогли найти?
Lizard У меня есть решения. Жёсткие и навсегда.
Jack Почему? Почему именно я?
Deputy Jones Тренировка меткости.
[первые реплики]
Jack Ты хочешь сказать, в чём тут дело? То есть если я должен это охранять, разве тебе не хочется, чтобы я знал, что это такое?
Dragna Нет, не хочу.
Jack Ладно. Можно вопрос?
Dragna Давай.
Jack Если не секрет, зачем тебе не FedEx нанять?
Dragna Потому что нанимаю тебя, Джек.
Jack То есть ты хочешь, чтобы я забрал эту сумку и принёс тебе — и всё?
Dragna Я хочу заплатить тебе дикие деньги, чтобы ты забрал сумку и принёс мне.
Ned Не так уж много людей просят комнату 13.
Jack Так она свободна, да?
Ned Тебя просили спросить именно про этот номер?
Jack Просили спросить?
Ned Тебя просили?
Jack Я тебя спрашиваю.
Ned Комната 13...
Jack Это моё счастливое число. Я люблю идти против течения, знаешь?
Ned Либо ты противник, либо жертва.
Dragna Недоверие — это болезнь, которая убивает дружбу.
Dragna Ну, наверное, знаешь, такое может случиться. Я встретил свою жену в чёртовом Стэйплсе.
Dragna Ты бы не стал стрелять мужчину в спину, правда?
Rivka Мужчину — нет. А ты — не мужчина.
