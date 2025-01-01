DragnaМожно дать тебе маленький совет, Джек? Если бы ты тратил хотя бы десятую часть времени, которое посвящаешь убийствам, на чтение книг, уверен, это пошло бы тебе на пользу. Не так ли?
DragnaЯ не люблю сюрпризы, никогда не любил. Никогда не получал удовольствие от всей этой шумихи с "Поп-Гоуз-зе-Визл". Понимаешь, не пойми меня неправильно, я ценю неожиданное. И, если честно, я бы сказал, что я знаток неожиданностей. Но сюрпризы — это не моё.
LawyerВыглядишь так, будто только что из войны.
RivkaМожно и так сказать. Мне повезло с хорошими врачами, которые не задают лишних вопросов.
JackКошечка должна идти своей дорогой. Но кошки — удивительные создания. Переживают всякую жесть и всегда приземляются на лапы.