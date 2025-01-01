Я не люблю сюрпризы, никогда не любил. Никогда не получал удовольствие от всей этой шумихи с "Поп-Гоуз-зе-Визл". Понимаешь, не пойми меня неправильно, я ценю неожиданное. И, если честно, я бы сказал, что я знаток неожиданностей. Но сюрпризы — это не моё.