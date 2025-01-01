NeighborМузыка... она мне помогла. В машине у твоего напарника я хоть о чём-то другом думал. Без музыки очень тяжело. Боль возвращается, и мне реально плохо... Просто включи немного музыки для меня, хорошо? Вот и всё, что я прошу.
SunshineЛадно, включу музыку. Без проблем. *включает радио* Лучше? Тебе нравится эта музыка? Эй! Это тот стиль, который тебе по душе?
Neighbor*тишина*
DukeЧувствуешь это? Здесь рождается музыка, ты понимаешь, что я говорю? Внутри тебя! В твоих органах! АФРИКА! Ты понял?
Officer de Luca[пальцем в прицел]Простите. Покажите грудь. Я хочу увидеть вашу грудь.
Music producerЛадно. Буду с вами честен. Мне нравится ваш стиль. Эта маркетинговая идея просто супер! Чёрный, одноглазый чуть монструозный коп и умирающий, апатичный парень. Всё в точку. Это отлично зайдёт в видео и прессе. В общем, реально работает.