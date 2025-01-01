Меню
Duke Я не знаю, как это объяснить. Твои слова заходят мне в уши, но дальше до процессора не доходят.
[последние реплики]
Дюк [кричит] Книгу о чём?
Neighbor Привет! Включи, пожалуйста, музыку!
Sunshine Эй, что с тобой, зачем ты так кричишь?
Neighbor Музыка... она мне помогла. В машине у твоего напарника я хоть о чём-то другом думал. Без музыки очень тяжело. Боль возвращается, и мне реально плохо... Просто включи немного музыки для меня, хорошо? Вот и всё, что я прошу.
Sunshine Ладно, включу музыку. Без проблем. *включает радио* Лучше? Тебе нравится эта музыка? Эй! Это тот стиль, который тебе по душе?
Neighbor *тишина*
Duke Чувствуешь это? Здесь рождается музыка, ты понимаешь, что я говорю? Внутри тебя! В твоих органах! АФРИКА! Ты понял?
Officer de Luca [пальцем в прицел] Простите. Покажите грудь. Я хочу увидеть вашу грудь.
Music producer Ладно. Буду с вами честен. Мне нравится ваш стиль. Эта маркетинговая идея просто супер! Чёрный, одноглазый чуть монструозный коп и умирающий, апатичный парень. Всё в точку. Это отлично зайдёт в видео и прессе. В общем, реально работает.
