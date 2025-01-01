Neighbor Привет! Включи, пожалуйста, музыку!

Sunshine Эй, что с тобой, зачем ты так кричишь?

Neighbor Музыка... она мне помогла. В машине у твоего напарника я хоть о чём-то другом думал. Без музыки очень тяжело. Боль возвращается, и мне реально плохо... Просто включи немного музыки для меня, хорошо? Вот и всё, что я прошу.

Sunshine Ладно, включу музыку. Без проблем. *включает радио* Лучше? Тебе нравится эта музыка? Эй! Это тот стиль, который тебе по душе?