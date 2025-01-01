Меню
Киноафиша Фильмы Вудсток Награды и номинации фильма Вудсток

Награды и номинации фильма Вудсток 1970

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
