Киноафиша Фильмы Киногид извращенца: Идеология Цитаты из фильма Киногид извращенца: Идеология

Цитаты из фильма Киногид извращенца: Идеология

Slavoj Zizek Возможно, я замёрзну насмерть, но от меня ты не избавишься; ни один лёд в мире не способен убить настоящую идею.
Slavoj Zizek «Они живут» 1988 года — безусловно один из забытых шедевров голливудской левой мысли.
Славой Жижек [0:38:50-0:40:12] В фильме Стивена Спилберга «Челюсти» акула начинает нападать на людей на пляже. Что означает это нападение? Что символизирует акула? Существовали разные, даже взаимоисключающие ответы на этот вопрос. С одной стороны, некоторые критики утверждали, что акула, очевидно, олицетворяет внешнюю угрозу для обычных американцев. Акула — это метафора либо природной катастрофы, либо штормов, либо иммигрантов, угрожающих гражданам США и так далее. С другой стороны, интересно, что Фидель Кастро, который очень любит этот фильм, однажды сказал, что для него было очевидно: «Челюсти» — это своего рода левый, марксистский фильм, а акула — метафора жестокого большого капитала, эксплуатирующего обычных американцев. Так в чём же правильный ответ? Я утверждаю, что ни один из них и одновременно все они.
Slavoj Zizek В наших постмодерных, как их там, обществах — мы обязаны наслаждаться. Наслаждение становится своего рода странным извращённым долгом.
Slavoj Zizek Свобода — это боль.
Slavoj Zizek Одна из больших проблем всех великих революционных движений XX века — таких как Россия, Куба или Китай — в том, что они изменили общественный организм, но равноправное коммунистическое общество так и не было реализовано. Мечты остались старыми мечтами — и превратились в страшный кошмар. Теперь то, что осталось от радикальной левой, ждёт магического события — когда истинный революционный агент наконец пробудится. В то время как удручающий урок последних десятилетий — это то, что капитализм был настоящей революционной силой. Даже если он служит только самому себе.
Slavoj Zizek Когда надеваешь эти очки — видишь диктатуру в демократии. Это невидимый порядок, который поддерживает твою кажущуюся свободу.
Slavoj Zizek Парадокс Кока-Колы в том, что ты хочешь пить — ты её пьёшь, но, как все знают, чем больше пьёшь, тем сильнее хочется пить. Желание — это никогда не просто желание конкретной вещи. Это всегда ещё и желание самого желания. Желание продолжать желать. Возможно, высший ужас желания — быть полностью удовлетворённым, чтобы больше не хотеть. Высшее меланхолическое переживание — это переживание утраты самого желания.
Slavoj Zizek Немецкий философ Вальтер Беньямин сказал нечто очень глубокое. Он говорил, что мы переживаем историю — что значит для нас быть историческими существами — не тогда, когда мы заняты делами, когда события разворачиваются, а только когда мы видим, как остатки культуры, оставшиеся без дела, наполовину возвращаются к природе — в этот момент мы получаем интуицию того, что такое история.
Slavoj Zizek Притворись, что отказываешься, и получишь всё.
Slavoj Zizek Я считаю, что Кафка был прав, когда сказал, что для современного светского нерелигиозного человека бюрократия, государственная бюрократия — это единственный оставшийся контакт с измерением божественного. Именно в этой сцене из «Бразилии» мы видим тесную связь между бюрократией и наслаждением. Что скрывает непроницаемая всемогущесть бюрократии — так это божественное наслаждение. Интенсивный прилив бюрократического вовлечения ни к чему не ведёт. Именно исполнение своей полной бессмысленности порождает это сильное наслаждение, готовое воспроизводиться бесконечно.
Slavoj Zizek Истерия — что это? Истерия — это способ — поставить под вопрос нашу социальную, символическую идентичность. Что такое истерия в самом простом виде? Это вопрос, адресованный власти, которая — которая определяет мою идентичность. Это: «Почему я тот, кем вы мне говорите, что я являюсь?» В психоаналитической теории истерия гораздо более — подрывна, чем извращение. Извращенец не сомневается, а вот — истерическая позиция — это позиция сомнения — которая крайне продуктивна. Все новые изобретения рождаются из истерического вопроса.
Slavoj Zizek Именно так: если есть Бог, то всё позволено — тем, кто не просто верит в Бога, а считает себя орудием, — прямым орудием божественной воли. Если ты признаёшь или воспринимаешь себя — как прямое орудие божественной воли — тогда, конечно, все эти мелочные моральные соображения — исчезают. Как ты вообще можешь думать в таких узких категориях — когда ты прямое орудие Бога? Так работают так называемые религиозные фундаменталисты, — но не только они.
Slavoj Zizek Я и так постоянно ем из мусорного ведра. Это мусорное ведро называется идеология. Материальная сила идеологии — она не даёт мне увидеть, что именно я жру. Нас порабощает не только наша реальность. Трагедия нашего положения, когда мы внутри идеологии, в том, что, думая, будто сбегаем от неё в сны — мы на самом деле всё равно внутри идеологии.
Slavoj Zizek Это может показаться иррациональным, потому что почему этот парень так яростно отказывается надевать очки? Будто он прекрасно понимает, что живёт — спонтанно — во лжи. Что очки заставят его увидеть правду — но эта правда может быть болезненной. Может разрушить многие из его иллюзий. Это парадокс, который нам придётся принять.
Slavoj Zizek Если классическая идеология функционировала так, как это обозначил Маркс в своей классной формуле из "Капитала", том первый: "Sie wissen es nicht, aber sie tun es." — "Они не знают, что делают, но тем не менее делают это." Циничная идеология работает по принципу — "Я прекрасно знаю, что делаю, но всё равно продолжаю это делать."
Slavoj Zizek По-настоящему тревожит в «Тёмном рыцаре» то, что он возвеличивает ложь до уровня общего социального принципа — до принципа организации нашей общественно-политической жизни. Как будто наши общества могут оставаться стабильными, функционировать только на основе лжи. Как будто говорить правду, а именно это и означает говорить правду в исполнении Джокера, — это отвлечение. Разрушение общественного порядка.
Slavoj Zizek Это старая консервативная мудрость — которую ещё давно утверждали философы, начиная с Платона — особенно, и потом Иммануил Кант, Эдмунд Бёрк и так далее, и так далее. Эта идея, что истина слишком сильна. Что политик должен быть циником, который — хотя и знает правду — говорит обычным людям то, что Платон называл «благородной басней» — ложь.
Slavoj Zizek Обычно мы думаем, что военная дисциплина — это просто бездумное исполнение приказов. Соблюдение правил. Ты не считаешь, что делаешь то, что должен. Но всё не так просто. Если мы будем так делать, мы просто станем машинами.
Slavoj Zizek Одна из распространённых банальностей — которые сейчас в моде — когда мы сталкиваемся с актами насилия — это обратиться к знаменитому высказыванию Теодора Достоевского из «Братьев Карамазовых»: «Если Бога нет, то всё позволено».
Славой Жижек
