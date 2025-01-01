Славой Жижек [0:38:50-0:40:12] В фильме Стивена Спилберга «Челюсти» акула начинает нападать на людей на пляже. Что означает это нападение? Что символизирует акула? Существовали разные, даже взаимоисключающие ответы на этот вопрос. С одной стороны, некоторые критики утверждали, что акула, очевидно, олицетворяет внешнюю угрозу для обычных американцев. Акула — это метафора либо природной катастрофы, либо штормов, либо иммигрантов, угрожающих гражданам США и так далее. С другой стороны, интересно, что Фидель Кастро, который очень любит этот фильм, однажды сказал, что для него было очевидно: «Челюсти» — это своего рода левый, марксистский фильм, а акула — метафора жестокого большого капитала, эксплуатирующего обычных американцев. Так в чём же правильный ответ? Я утверждаю, что ни один из них и одновременно все они.