Slavoj ZizekВозможно, я замёрзну насмерть, но от меня ты не избавишься; ни один лёд в мире не способен убить настоящую идею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj Zizek«Они живут» 1988 года — безусловно один из забытых шедевров голливудской левой мысли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Славой Жижек[0:38:50-0:40:12]В фильме Стивена Спилберга «Челюсти» акула начинает нападать на людей на пляже. Что означает это нападение? Что символизирует акула? Существовали разные, даже взаимоисключающие ответы на этот вопрос. С одной стороны, некоторые критики утверждали, что акула, очевидно, олицетворяет внешнюю угрозу для обычных американцев. Акула — это метафора либо природной катастрофы, либо штормов, либо иммигрантов, угрожающих гражданам США и так далее. С другой стороны, интересно, что Фидель Кастро, который очень любит этот фильм, однажды сказал, что для него было очевидно: «Челюсти» — это своего рода левый, марксистский фильм, а акула — метафора жестокого большого капитала, эксплуатирующего обычных американцев. Так в чём же правильный ответ? Я утверждаю, что ни один из них и одновременно все они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekВ наших постмодерных, как их там, обществах — мы обязаны наслаждаться. Наслаждение становится своего рода странным извращённым долгом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekСвобода — это боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekОдна из больших проблем всех великих революционных движений XX века — таких как Россия, Куба или Китай — в том, что они изменили общественный организм, но равноправное коммунистическое общество так и не было реализовано. Мечты остались старыми мечтами — и превратились в страшный кошмар. Теперь то, что осталось от радикальной левой, ждёт магического события — когда истинный революционный агент наконец пробудится. В то время как удручающий урок последних десятилетий — это то, что капитализм был настоящей революционной силой. Даже если он служит только самому себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekКогда надеваешь эти очки — видишь диктатуру в демократии. Это невидимый порядок, который поддерживает твою кажущуюся свободу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekПарадокс Кока-Колы в том, что ты хочешь пить — ты её пьёшь, но, как все знают, чем больше пьёшь, тем сильнее хочется пить. Желание — это никогда не просто желание конкретной вещи. Это всегда ещё и желание самого желания. Желание продолжать желать. Возможно, высший ужас желания — быть полностью удовлетворённым, чтобы больше не хотеть. Высшее меланхолическое переживание — это переживание утраты самого желания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekНемецкий философ Вальтер Беньямин сказал нечто очень глубокое. Он говорил, что мы переживаем историю — что значит для нас быть историческими существами — не тогда, когда мы заняты делами, когда события разворачиваются, а только когда мы видим, как остатки культуры, оставшиеся без дела, наполовину возвращаются к природе — в этот момент мы получаем интуицию того, что такое история.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekПритворись, что отказываешься, и получишь всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekЯ считаю, что Кафка был прав, когда сказал, что для современного светского нерелигиозного человека бюрократия, государственная бюрократия — это единственный оставшийся контакт с измерением божественного. Именно в этой сцене из «Бразилии» мы видим тесную связь между бюрократией и наслаждением. Что скрывает непроницаемая всемогущесть бюрократии — так это божественное наслаждение. Интенсивный прилив бюрократического вовлечения ни к чему не ведёт. Именно исполнение своей полной бессмысленности порождает это сильное наслаждение, готовое воспроизводиться бесконечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekИстерия — что это? Истерия — это способ — поставить под вопрос нашу социальную, символическую идентичность. Что такое истерия в самом простом виде? Это вопрос, адресованный власти, которая — которая определяет мою идентичность. Это: «Почему я тот, кем вы мне говорите, что я являюсь?» В психоаналитической теории истерия гораздо более — подрывна, чем извращение. Извращенец не сомневается, а вот — истерическая позиция — это позиция сомнения — которая крайне продуктивна. Все новые изобретения рождаются из истерического вопроса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekИменно так: если есть Бог, то всё позволено — тем, кто не просто верит в Бога, а считает себя орудием, — прямым орудием божественной воли. Если ты признаёшь или воспринимаешь себя — как прямое орудие божественной воли — тогда, конечно, все эти мелочные моральные соображения — исчезают. Как ты вообще можешь думать в таких узких категориях — когда ты прямое орудие Бога? Так работают так называемые религиозные фундаменталисты, — но не только они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekЯ и так постоянно ем из мусорного ведра. Это мусорное ведро называется идеология. Материальная сила идеологии — она не даёт мне увидеть, что именно я жру. Нас порабощает не только наша реальность. Трагедия нашего положения, когда мы внутри идеологии, в том, что, думая, будто сбегаем от неё в сны — мы на самом деле всё равно внутри идеологии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekЭто может показаться иррациональным, потому что почему этот парень так яростно отказывается надевать очки? Будто он прекрасно понимает, что живёт — спонтанно — во лжи. Что очки заставят его увидеть правду — но эта правда может быть болезненной. Может разрушить многие из его иллюзий. Это парадокс, который нам придётся принять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekЕсли классическая идеология функционировала так, как это обозначил Маркс в своей классной формуле из "Капитала", том первый: "Sie wissen es nicht, aber sie tun es." — "Они не знают, что делают, но тем не менее делают это." Циничная идеология работает по принципу — "Я прекрасно знаю, что делаю, но всё равно продолжаю это делать."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekПо-настоящему тревожит в «Тёмном рыцаре» то, что он возвеличивает ложь до уровня общего социального принципа — до принципа организации нашей общественно-политической жизни. Как будто наши общества могут оставаться стабильными, функционировать только на основе лжи. Как будто говорить правду, а именно это и означает говорить правду в исполнении Джокера, — это отвлечение. Разрушение общественного порядка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekЭто старая консервативная мудрость — которую ещё давно утверждали философы, начиная с Платона — особенно, и потом Иммануил Кант, Эдмунд Бёрк и так далее, и так далее. Эта идея, что истина слишком сильна. Что политик должен быть циником, который — хотя и знает правду — говорит обычным людям то, что Платон называл «благородной басней» — ложь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekОбычно мы думаем, что военная дисциплина — это просто бездумное исполнение приказов. Соблюдение правил. Ты не считаешь, что делаешь то, что должен. Но всё не так просто. Если мы будем так делать, мы просто станем машинами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slavoj ZizekОдна из распространённых банальностей — которые сейчас в моде — когда мы сталкиваемся с актами насилия — это обратиться к знаменитому высказыванию Теодора Достоевского из «Братьев Карамазовых»: «Если Бога нет, то всё позволено».