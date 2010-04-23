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Бусидо для шестнадцатилетних
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Bushidou shikkusutîn

Бусидо для шестнадцатилетних, 2010

2010 / Япония
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Каори Исояма под руководством строгого отца достигла, несмотря на свой юный возраст, больших успехов в кэндо — традиционном японском фехтовальном искусстве. Она была непобедима, пока однажды не потерпела неожиданное поражение от своей сверстницы, учащейся престижного колледжа Тосё. Через шесть месяцев Каори поступает в этот колледж и знакомится ближе со своей обидчицей — Санаэ Нисиоги. Санаэ, пережившая за это время развод родителей, не слишком серьезно относится к занятиям кэндо. Для нее это всего лишь развлечение, она не может понять, почему Каори так одержима желанием всех победить. Между тем грядет большое соревнование между колледжами. На предварительном состязании Каори, повредившая руку, вынуждена уступить свое место в команде Санаэ, которая неожиданно одерживает блестящую победу. Месяц до решающего соревнования, Каори, павшая духом, забросила тренировки и исключена из команды, а Санаэ потеряла веру в свои силы. Надо срочно решить накопившиеся проблемы, и Санаэ вызывает Каори на дуэль.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 23 апреля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Томоюки Фурумая
В ролях
Рико Наруми
Кий Китано
Каори Абе
Мо Арай
Хару
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бусидо для шестнадцатилетних 1 постер
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