О персоне
Фильмография
Маюми Асака
Mayumi Asaka
Маюми Асака
Маюми Асака
Mayumi Asaka
Дата рождения
6 сентября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хокуто, Япония
Рост
163 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Девочки-каллиграфы
(2010)
Фильмография Маюми Асака
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.3
Девочки-каллиграфы
Shodô gâruzu!!: Watashitachi no kôshien
драма
2010, Япония
