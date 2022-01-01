Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры, вперед!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сломанные горизонты Сломанные горизонты
Киноафиша Фильмы Сломанные горизонты Отзывы о фильме «Сломанные горизонты»
Am Himmel der Tag Сломанные горизонты 2012 / Германия / Франция
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сломанные горизонты»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Быстрее пули
Быстрее пули 3 комментария
Чемпион мира
Чемпион мира 31 комментарий
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо 14 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Лена и справедливость
Лена и справедливость
2022, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
В сыновья годится: Ирина Безрукова подогрела слухи о новом романе
Тест. На кого из королев вы больше всего похожи
Несчастный брак, голод и депрессия: не поверите, как жила знаменитая путана из «Бриллиантовой руки»
Держитесь подальше: названы 3 самых злопамятных знака Зодиака
Врала на всю страну: Гузеева оболгала Гаркалина и покаялась
Женщины этих двух знаков Зодиака вертят мужчинами, как хотят
Известный блогер раскрыл правду о браке Кудрявцевой: хватило пары слов
«Поругались сильно»: из-за скандала в семье Заворотнюк решилась на отчаянный шаг
«Поднялся» на скандале: звездой СССР Кузнецова сделал вовсе не талант
Тест: карты Таро расскажут, какая вы королева
Экстремально исхудавшая Ходченкова перепугала фанатов: вот что произошло
Об этом подлом поступке Крутого не знал никто: на «Песне года» молчали о громком скандале
Приложение киноафиши