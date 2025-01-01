Меню
Цитаты из фильма Эмигранты

Arvid Как ты думаешь, сколько будет стоить добраться туда?
Robert Примерно двести риксдалеров.
Arvid Да ну, можно сразу забыть. Двести риксдалеров. У меня никогда столько не будет.
Robert У тебя нет?
Arvid Я всё равно поеду. Можно же дойти до Америки пешком.
Robert Нет, там же океан. Пешком до Америки не дойдёшь.
Arvid Ты хочешь сказать, что никак?
Robert Боюсь, никак. Америка — остров.
Arvid Чёртов океан.
Jonas Petter [финальные слова] Самые зелёные луга — те, что лежат дальше всего.
Robert В Америке нет ни простых людей, ни знати. Там все одинаковы. И каждый может говорить с президентом, как хочет.
Opening Titles Это история о людях, которые эмигрировали в Северную Америку из шведской провинции Смоланд. Был 1844 год. В то время в приходе Людер проживало 1925 человек. Было 254 земледельца, владевших своей землей. 92 арендатора и 11 военных поселенцев. 39 ремесленников. Также было 274 слуги, 129 нищих, 60 калек, 5 дурачков, 3 идиота, 3 шлюхи и 2 вора. Четверо управляли приходом благодаря своим духовным и мирским должностям — дьякон церкви, шериф, крупнейший землевладелец и церковный староста. Так было во всех приходах того времени.
Robert В Америке люди делятся на два типа. Одни богатеют, потому что живут здесь давно, а другие — лишь недавно приехали и ещё не успели разбогатеть.
Kristina Нет, Карл Оскар, не надо.
Karl Oskar Почему нет?
Kristina Я думаю о детях.
Karl Oskar Все трое спят.
Kristina Я не об этом. Как же мы их кормить будем?
Karl Oskar Кормить?
Kristina Я имею в виду, если мы перестанем, то других не будет.
Karl Oskar Перестать? Держаться друг от друга подальше? До конца жизни? Кристина, я не смогу. Кристина, не пока я не стану таким старым, что мох из ушей полезет.
Kristina Карл Оскар, я должна тебе кое-что сказать. Со мной опять то самое случилось.
Karl Oskar О? Не могло это произойти в более неподходящий момент.
Kristina Значит, я не могу забеременеть, чтобы тебе было удобно? Это твоя вина, что я такая, твоя больше, чем моя! Ты сам и создаёшь неподходящие моменты!
The Vicar [Первые слова] Каждая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти, кроме как от Бога; существующие же власти установлены Богом. Кто противится власти, тот противится Божьему установлению; а противящиеся сами обретут осуждение.
Aron på Nybacken Так это мой маленький помощник по хозяйству играет в игры? Уклоняешься от работы, да? Ленивый чертов отродье!
Nils Это не царство, сынок. Но это вдвое больше земли, чем я захватил 25 лет назад. Но чтобы быть фермером, нужна женщина. Это очень важно.
Karl Oskar Если захочу, найду себе хорошую.
Nils Хм. Не хвастайся, сынок.
Ulrika [священнику] Ты, злая, гнусная пузатая сволочь!
Kyrkvärd Ты что, священника оскорбляешь, Ульрика?
Ulrika Ты только смотри, я и церковного старосту могу обругать, даже лучше!
Kyrkvärd Тебе бы рот помыть, прежде чем к духовенству лезть.
Ulrika С ликёром священника, что ли, или с его сра#ной водой?
Kyrkvärd Заткнись, сук@.
Ulrika Сук@? Ты сказал сук@? Ага? Твоя сук@, не забудь! Церковный староста! Если я сук@, то ты — развратник. Помнишь, как ты ко мне приходил, с деньгами в грязных руках, чтобы купить мои услуги?
Kyrkvärd Ульрика.
Ulrika Потом ты просил, чтобы я немного полежала на спине для тебя. Как ты тогда мило говорил.
Danjel Ульрика, не говори так.
Ulrika Только это и только это. Богопроповедующий развратник — не отлучён от причастия в церкви, потому что *он* дружит с пузатым священником! Который в собственной жалкой плоти и жире валяется и говорит!
Karl Oskar Кто? Та весёлая девушка?
Kristina Почему её называют весёлой?
Karl Oskar Наверное, она никогда не бывает грустной.
Robert Тебе ещё нужно научиться правильно держать язык. Покажи мне язык.
Robert Ты не умеешь говорить по-английски, да?
Elin, Ulrikas dotter Нет, пока нет. Но как только приземлюсь в Америке — сразу заговорю.
Robert Ты хочешь сказать, что заговоришь сразу после приземления?
Elin, Ulrikas dotter Да.
Robert А кто тебе такое сказал?
Elin, Ulrikas dotter Мой дядя Даньел. Но язык нужно учить, потому что ты не живёшь в духе. Для нас это не так. Учиться не обязательно.
Robert Это — правда?
Elin, Ulrikas dotter Ты думаешь, Даньел врёт?
Robert Нет.
Elin, Ulrikas dotter Все верующие, когда ступят на берег, наполнятся Святым Духом, как в Библии — апостолы на первом Пятидесятнице. Они возродятся с верой в Иисуса Христа и сразу же смогут говорить по-американски. Разве ты не читал Деяния Апостолов?
Jonas Petter Ульрика сходит с ума из-за того, что у неё давно нет мужчины. Ей нужен кто-то, кто сможет позаботиться о ней как следует.
Kristina Я так устала, Карл Оскар... Я больше не могу.
Karl Oskar Какой гнусный запах. Нам нужны прищепки.
The Vicar Никому не разрешается давать причастие, если он не рукоположен.
Danjel Насколько я знаю, нигде в Библии не сказано, что наш Господь Иисус был рукоположен.
Arvid В прошлом году пастор спросил, кто наши господа и повелители. Но я не смог ему ответить.
Robert Все наши господа и повелители, кроме родителей, — это те, кого Бог назначил обладать над нами отеческой властью...
Arvid Это правда?
Robert Знаешь, сколько у нас господ и повелителей — во всём мире?
Arvid Нет.
Robert Первый — король, Оскар Первый; второй — губернатор; третий — главный полицейский; четвёртый — шериф Лённегрен; пятый — его помощник; шестой — пастор; а седьмой, Арон, наш хозяин.
Arvid Да уж, господ много.
Arvid Я думаю, что в Америке я продаю себя в рабство.
Robert Белым запрещено продаваться в рабы.
Arvid Запрещено? Но ты же только что сказал, что Америка — свободная страна?
Robert Да. Но всё равно для белых это запрещено, боюсь.
Kristina Здесь никто раньше нас не был. Никогда. Никто.
Karl Oskar Тогда придётся стать первой.
Kristina А ты готова за это отвечать?
Karl Oskar Кто-то же должен отвечать.
Карл Оскар Разве у вас не воруют утюг?
Роберт Нет. В Америке такого железа — навалом, никто и пальцем не пошевелит, чтобы украсть хоть фартинг. Так же и с золотом, и с серебром. В Америке вора сразу вешают. Часто даже раньше, чем он признаться успеет. Американцы — самые честные и разумные люди на свете.
Карл Оскар Думаю, и там бывают пару жуликов.
Kristina Тебе ухо болит?
Robert Потом, когда мы в Америке будем, станет лучше.
Robert Вчера читал в газете про мужика, который пришёл домой и обнаружил, что крокодил съел всю его семью. Да-да. Там было трое детей, и он только что проглотил жену. Но голова женщины застряла в глотке зверя, и он задохнулся. Это была её месть. Видимо, земля была пропитана человеческой кровью.
Kristina Мы в такое место едем?
Karl Oskar Ты уж должен был понять Роберта и его басни к этому времени.
Robert Я не выдумывал. Я правда читал.
Danjel У меня есть послание. Оно для тебя, Карл Оскар.
Karl Oskar От кого, дядя?
Danjel От Бога. Господь пробудил меня прошлой ночью и сказал: «Иди к Карлу Оскару в Корпамён, мужу дочери твоей дорогой сестры». И Господь говорил со мной, как когда-то с Авраамом. Он сказал: «Выйди из земли твоей, из рода твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я покажу тебе. Иди к Карлу Оскару в Корпамён, и он поможет тебе.»
Kristina Ты поедешь с нами в Америку, дядя?
Danjel Мы живём во времена гонений. В моей родной стране мне не позволяют служить моему Богу. И я изгнан из своей страны. Но Господь откроет мне новую землю. Мы поедем туда вместе, и никто из нас не испугается ни капли.
Kristina Когда же скоро будет наша очередь воспользоваться кухней?
Karl Oskar Не скоро. Там толпа, как на рождественской службе в церкви.
Пьер Линдстед
Эдди Аксберг
Ганс Альфредсон
Лив Ульман
Лив Ульман
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Оке Фриделль
Свен-Олоф Берн
Аллан Эдвалль
