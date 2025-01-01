Ulrika
[священнику]
Ты, злая, гнусная пузатая сволочь!
Kyrkvärd
Ты что, священника оскорбляешь, Ульрика?
Ulrika
Ты только смотри, я и церковного старосту могу обругать, даже лучше!
Kyrkvärd
Тебе бы рот помыть, прежде чем к духовенству лезть.
Ulrika
С ликёром священника, что ли, или с его сра#ной водой?
Kyrkvärd
Заткнись, сук@.
Ulrika
Сук@? Ты сказал сук@? Ага? Твоя сук@, не забудь! Церковный староста! Если я сук@, то ты — развратник. Помнишь, как ты ко мне приходил, с деньгами в грязных руках, чтобы купить мои услуги?
Kyrkvärd
Ульрика.
Ulrika
Потом ты просил, чтобы я немного полежала на спине для тебя. Как ты тогда мило говорил.
Danjel
Ульрика, не говори так.
Ulrika
Только это и только это. Богопроповедующий развратник — не отлучён от причастия в церкви, потому что *он* дружит с пузатым священником! Который в собственной жалкой плоти и жире валяется и говорит!