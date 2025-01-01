Arvid Как ты думаешь, сколько будет стоить добраться туда?

Robert Примерно двести риксдалеров.

Arvid Да ну, можно сразу забыть. Двести риксдалеров. У меня никогда столько не будет.

Robert У тебя нет?

Arvid Я всё равно поеду. Можно же дойти до Америки пешком.

Robert Нет, там же океан. Пешком до Америки не дойдёшь.

Arvid Ты хочешь сказать, что никак?

Robert Боюсь, никак. Америка — остров.