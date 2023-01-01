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Эмигранты
Киноафиша Фильмы Эмигранты Эмигранты, 1971: актеры и роли
Utvandrarna Эмигранты 1971 / Швеция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Эмигранты, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Труэль Jan Troell
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Эдди Аксберг Eddie Axberg Свен-Олоф Берн Айна Альфредссон Aina Alfredsson Аллан Эдвалль Allan Edwall Моника Зеттерлунд Клаудия Мори Клаудия Мори Claudia Mori
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