Моя страна, 2011

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о выходе в прокат О фильме После смерти отца успешный менеджер возвращается из Италии в Бразилию, чтобы встретиться со своим беспечным братом и неожиданно узнать о семейных тайнах, о которых он раньше даже не подозревал. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2011 Премьера в мире 7 ноября 2011 Режиссер Андре Ристум В ролях Родриго Санторо Кауан Реймонд Дебора Фалабелла Анита Каприоли Пауло Жозе Все актеры и съемочная группа 1 постер

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