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Моя страна, 2011

2011 / Бразилия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
После смерти отца успешный менеджер возвращается из Италии в Бразилию, чтобы встретиться со своим беспечным братом и неожиданно узнать о семейных тайнах, о которых он раньше даже не подозревал.
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 ноября 2011
Режиссер
Андре Ристум
В ролях
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Кауан Реймонд
Дебора Фалабелла
Анита Каприоли
Анита Каприоли
Пауло Жозе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя страна 1 постер
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