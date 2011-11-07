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Meu País
Моя страна, 2011
2011 / Бразилия
Трейлер
6.9
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11
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Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
драма
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О фильме
После смерти отца успешный менеджер возвращается из Италии в Бразилию, чтобы встретиться со своим беспечным братом и неожиданно узнать о семейных тайнах, о которых он раньше даже не подозревал.
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
7 ноября 2011
Режиссер
Андре Ристум
В ролях
Родриго Санторо
Кауан Реймонд
Дебора Фалабелла
Анита Каприоли
Пауло Жозе
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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