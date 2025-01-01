Меню
Цитаты из фильма Экзамен для двоих

Цитаты из фильма Экзамен для двоих

Jeremiah Я читал всё. Биографии в основном, потому что я не знал, как другие люди живут. Думаю, моё чтение вариаций возникло из глубокой тоски по чему-то утраченного. Я искал кого-то, свою историю. Чтобы не чувствовать себя таким одиноким.
[последние слова]
Portia Nathan В чём секрет попасть внутрь? Я не могу тебе сказать. Тебе придётся узнать самому.
Portia Nathan Вы все хотите узнать секретную формулу поступления. Чтобы хорошо выполнять свою работу, сотрудник приёмной комиссии должен выслушивать панику всего народа, терпеть разочарование родителей, которые только что поняли, что мест не хватает даже для всех детей, выращенных на органической еде и с репетиторами. Конечно, все думают, что мы — садисты, и нам нравится говорить «нет». Но на самом деле мы в этой работе по одной причине — чтобы сказать «да».
Susannah Ваши... ваши садовые гномы просто великолепны.
Mrs. Pressman Разве они не забавные?
Portia Nathan Итак, кто любит сиськи? Марк любит сиськи. Чем больше, тем лучше. На самом деле, почему бы мне не отложить это для него, когда он вернётся домой. А кто любит ноги? Ну, Марк любит ноги. Кто любит жопы? Думаю, это я.
Portia Nathan Возможно, ты построила школы в странах третьего мира и очистила загрязнённую воду в деревнях, но ты никогда не пыталась помочь ребёнку поступить в Принстон.
John Pressman И ты тоже нет.
Portia Nathan *Я не пытаюсь.* Я сотрудник приёмной комиссии. Просто помогаю *тебе* попытаться, как помогла бы любому выдающемуся студенту, которого могли упустить. Здесь нет ничего неправильного.
[Джон подмигивает Порции]
Portia Nathan [к Сюзанне] Чё ты, мама? Опусти пистолет!
John Pressman Думаешь, в твоей жизни найдётся место ещё одному?
Portia Nathan Ещё одному кому?
John Pressman Ещё одному... человеку.
Portia Nathan [недоразумение, Порция думает, что Джон говорит о себе] О, Джон, это так мило. Но, э, ты вроде классный парень. И ты умеешь обращаться с топором, и у тебя очень симпатичный нос на лице, но у меня есть парень — серьёзно надолго. Очень, очень надолго. И, знаешь, мы счастливы. Мы очень счастливы. Мы такие... счастливые. Это... вау. Счастливый — одно из тех слов, которые, если их часто повторять, теряют смысл.
Nelson Эй, Порша!
Portia Nathan Да.
Nelson Ты будешь моей мамой?
Portia Nathan Чего! Нет. Тсс!
[Она кладёт палец на губы]
Nelson Просто прикалываюсь.
Portia Nathan [выдыхает] Ладно. Возвращайся ко сну.
Nelson Похоже, ты не такой уж и скучный.
[Порша издаёт фыркающий звук]
