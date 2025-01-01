[недоразумение, Порция думает, что Джон говорит о себе]

О, Джон, это так мило. Но, э, ты вроде классный парень. И ты умеешь обращаться с топором, и у тебя очень симпатичный нос на лице, но у меня есть парень — серьёзно надолго. Очень, очень надолго. И, знаешь, мы счастливы. Мы очень счастливы. Мы такие... счастливые. Это... вау. Счастливый — одно из тех слов, которые, если их часто повторять, теряют смысл.