JeremiahЯ читал всё. Биографии в основном, потому что я не знал, как другие люди живут. Думаю, моё чтение вариаций возникло из глубокой тоски по чему-то утраченного. Я искал кого-то, свою историю. Чтобы не чувствовать себя таким одиноким.
Portia NathanВ чём секрет попасть внутрь? Я не могу тебе сказать. Тебе придётся узнать самому.
Portia NathanВы все хотите узнать секретную формулу поступления. Чтобы хорошо выполнять свою работу, сотрудник приёмной комиссии должен выслушивать панику всего народа, терпеть разочарование родителей, которые только что поняли, что мест не хватает даже для всех детей, выращенных на органической еде и с репетиторами. Конечно, все думают, что мы — садисты, и нам нравится говорить «нет». Но на самом деле мы в этой работе по одной причине — чтобы сказать «да».
SusannahВаши... ваши садовые гномы просто великолепны.
Portia NathanИтак, кто любит сиськи? Марк любит сиськи. Чем больше, тем лучше. На самом деле, почему бы мне не отложить это для него, когда он вернётся домой. А кто любит ноги? Ну, Марк любит ноги. Кто любит жопы? Думаю, это я.
Portia NathanВозможно, ты построила школы в странах третьего мира и очистила загрязнённую воду в деревнях, но ты никогда не пыталась помочь ребёнку поступить в Принстон.
Portia Nathan[недоразумение, Порция думает, что Джон говорит о себе]О, Джон, это так мило. Но, э, ты вроде классный парень. И ты умеешь обращаться с топором, и у тебя очень симпатичный нос на лице, но у меня есть парень — серьёзно надолго. Очень, очень надолго. И, знаешь, мы счастливы. Мы очень счастливы. Мы такие... счастливые. Это... вау. Счастливый — одно из тех слов, которые, если их часто повторять, теряют смысл.