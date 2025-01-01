Alberta Marlow [Говорит о японцах в целом] Ты всегда такая спокойная. Никогда ничего не показываешь.

Capt. Higoto Нам велят не делать этого. Это наш образ жизни. Мы не должны показывать ни слишком много грусти, ни слишком много радости. Если ты хвалишь то, что у нас есть, мы говорим, что это пустяк. Если восхищаешься нашими сыновьями, мы должны сказать, что они недостойны.