Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Через океан Цитаты из фильма Через океан

Цитаты из фильма Через океан

Rick Leland Эй, ты что, заболеваешь?
Alberta Marlow Не знаю. А как обычно девушки себя ведут, когда ты их целуешь?
Rick Leland Они, по крайней мере, не зеленеют.
Alberta Marlow Значит, я больна. Вытащи меня отсюда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Я ещё ни с кем таким не встречался; ты у меня постоянно без одежды.
Alberta Marlow Если бы кто-то услышал, как ты жалуешься, тебя бы в психушку отправили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Лиланд [сравнивая свой пистолет с пистолетом доктора Лоренца, который он направляет на него] Помни: мой больше твоего!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alberta Marlow Мы обсуждали экономику Филиппин, когда нас так грубо прервали.
Dr. Lorenz Это моя сфера! Мисс Марло была так любезна меня выслушать.
Rick Leland Они станут свободными в 1946 году, не так ли?
Dr. Lorenz Да, если только Америка не настаивает на войне с Японией. Но, по моему мнению, именно это не даст Филиппинам стать по-настоящему свободными.
Alberta Marlow Разве Япония не поглотит их?
Rick Leland Без обид, но Япония, Канада или кто угодно — пусть забирают Филиппины. В Маниле жарко.
Dr. Lorenz Может, скоро станет ещё жарче.
Alberta Marlow Достаточно жарко, чтобы ходить в шортах?
Rick Leland Ах, вот это канадец! Пусть раздеваются — и счастливы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Это шутка, или ты правда из места под названием Медисин-Хэт?
Alberta Marlow Что не так с Медисин-Хэтом, кроме того, что летом там жарко, зимой холодно и там никогда ничего не происходит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Как дела, ангел?
Alberta Marlow Кажется, кто-то толкнул меня в лицо. Помада — размазана.
Rick Leland Ах, ты милашка.
Alberta Marlow А теперь, если ты не против, я пойду в свою каюту... и упаду в обморок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Ты уж точно девушка с переменчивым настроением. Сначала ноги синеют, потом лицо зеленеет, а теперь ты вся красная.
Alberta Marlow Я и не знала, что такое страдание, пока не отправилась в это удовольствие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Не будь невинной жертвой; их всегда ранят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alberta Marlow Я не так одержима деньгами, как ты, кажется. Я могу и без них обойтись.
Rick Leland Будешь со мной, и у тебя будет куча практики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Альберта Марлоу [после поцелуя] Что случилось?
Рик Лиланд Слушай, я не хотел этого.
Альберта Марлоу А я хотел. Почему ты нет?
Рик Лиланд Ну, парень в моём костюме не должен просто так ходить и целовать девушек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Наверное, в итоге капитан Хигото нас на корабле поженит.
Alberta Marlow О, нет! Я хочу венчание в церкви и жениха, у которого больше двух костюмов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Если ты подхватишь пневмонию, что будет с нашим романом?
Alberta Marlow Что с ним будет, если ты не побреешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alberta Marlow [Говорит о японцах в целом] Ты всегда такая спокойная. Никогда ничего не показываешь.
Capt. Higoto Нам велят не делать этого. Это наш образ жизни. Мы не должны показывать ни слишком много грусти, ни слишком много радости. Если ты хвалишь то, что у нас есть, мы говорим, что это пустяк. Если восхищаешься нашими сыновьями, мы должны сказать, что они недостойны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland [Лоренцу, пока они оба смотрят на американские самолёты в небе] Если у кого-то из твоих друзей в Токио проблемы с харакири, эти парни с радостью им помогут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lorenz Где вы остановитесь в Панаме, мистер Лиланд?
Rick Leland В Пан Американ. Очень тихо и прилично.
Joe Totsuiko Это не для меня.
Rick Leland Куда ты направляешься, красавица?
Alberta Marlow Придётся найти место, где ванна в конце коридора и обед за 40 центов.
Rick Leland Я знаю парня, который владеет Пан Американом. Он сделает тебе скидку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Totsuiko Садись, Джо. Спасибо, я сяду. Чем вы там балуетесь? Эй, официант, мне тоже, пожалуйста. Ну что, как идут дела?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland [Прочищает горло] Мы рано или поздно познакомимся, так почему бы не сейчас.
Alberta Marlow Звучит разумно. Я — Альберта Марлоу.
Rick Leland Меня зовут Рик Лиленд. Вы не против подойти к свету? Пожалуйста.
[Оба идут к свету]
Rick Leland Да ещё на японском грузовом корабле. Лучше ущипни меня.
Alberta Marlow Не думаю, что я тебя так хорошо знаю.
Rick Leland Красотка на корабле, ни одного студента, ни одного симпатичного офицера, ни одного достойного мужчины. Вот это чудо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Твои ноги всегда такие синие?
Alberta Marlow Они не синие!
Rick Leland О, Суги, дай мне это одеяло, а?
Alberta Marlow Мне не нужно одеяло, мне нужно солнце.
Rick Leland Ох, у тебя зубы стучат, как на картёжной игре. На дворе ноябрь, зима, солнышко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Наконец-то мы одни. Слушай внимательно, сообразительная.
Alberta Marlow Никакого романса. Там, Рикки, есть кое-что очень интересное.
Rick Leland Где? Что ты имеешь в виду?
Alberta Marlow Ти Оки. Это не тот Оки, что приехал с нами из Галифакса. Это совсем другой человек.
Rick Leland Ах, жара тебя добивает, Ангел. Все они на одно лицо.
Alberta Marlow Нет, не все. Если присмотреться внимательно, можно отличить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Сэм, ты можешь мне помочь. Люди тебе что-то рассказывают.
Sam Wing On Люди рассказывают мне, потому что я молчу. Я расскажу — и они больше ничего не скажут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Totsuiko Можете присаживаться, ребята. Никто никуда не уйдёт.
Rick Leland Вы, ребята, войну ищете, да?
Joe Totsuiko Верно, Рик. Вот почему мы её и начинаем.
Rick Leland Начать можешь, Джо, а закончить — мы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Альберта Марло Мистер Лиланд, я считаю, что мужчина должен рассказать женщине, на которой собирается жениться, всё.
Рик Лиланд Ах, в таком случае, признаюсь честно.
Альберта Марло Что?
Рик Лиланд Я выгляжу старым, но это потому, что много волновался. На самом деле, я ещё не достиг совершеннолетия, и если ты не уйдёшь отсюда, я закричу о помощи.
Альберта Марло Ладно, можешь искать себе другую наследницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Когда тебя хлопают по лицу, ты должен это принять и не возражать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Думаю, никто на самом деле никого не знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Порошок, ангел. Теперь, когда пойдёшь, не думай и держи рот на замке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Со мной всем не везёт. Прощайте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Wing On Что с тобой, Рик?
Rick Leland Что с тобой? Что со мной, Сэм?
Sam Wing On Всё время люди говорят, что ты ни на что не годен. Большой запах с севера. Почему ты не возвращаешься? Здесь слишком много армии. Все знают. Ты с Панамой покончил. Панама с тобой покончила!
Rick Leland Ну, Сэм, может, я тут надолго не задержусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Прости, что опоздал, ангел. Меня задержали.
Alberta Marlow О, мне нравится тебя ждать, Рикки. Не правда ли, я была бы прекрасной женой.
Rick Leland Что будете?
Alberta Marlow Что-нибудь прохладное и длинное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lorenz Однажды ты рассказал мне о своих проблемах в армии. Хотелось бы услышать об этом подробнее.
Rick Leland Я влип из-за одной дамы.
Dr. Lorenz Да?
Rick Leland Мне нужны были деньги. У меня был доступ к казне полка, так что я занял их, собирался, конечно, вернуть.
Dr. Lorenz Конечно.
Rick Leland Выяснили первым делом. Начальство могло дать мне шанс, если бы захотело, но не захотело. Связали меня розовыми ленточками и бросили на растерзание. Сам додумывай конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Wing On Тебе деньги не нужны? Сэм чует большую рыбу.
Rick Leland Сэм держит нос по ветру. Сэм рыбы не чует. Проблем не ищет.
Sam Wing On Вечно ты за проблемами. Может, доктор Лоренц — проблема?
Rick Leland Возможно.
Sam Wing On И девушка тоже?
Rick Leland Не знаю, Сэм. Надеюсь, с ней всё в порядке.
Sam Wing On Она в твоих долгах. Много проблем. Вечно одни проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Возможно, вы что-то упустили?
Dr. Lorenz Может, подскажете, что мы могли упустить, сэр?
Rick Leland А как насчёт вашего побега?
Dr. Lorenz Нас ждёт подводная лодка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Col. Hart Слухи о твоей оплошности уже разошлись по всему Тихому океану
[к Лиланду]
Col. Hart .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Canadian Major Ваша полное имя?
Rick Leland Ричард Ломас Лиленд.
Canadian Major [узнаёт имя] Ричард Лиленд?
Rick Leland Да, сэр.
Canadian Major На данный момент у нас полный комплект офицеров прибрежной артиллерии всех званий.
Rick Leland Я думал, что канадская армия нуждается в опытных людях.
Canadian Major Независимо от квалификации, ни один человек не незаменим.
Rick Leland Возможно, Чан Кайши будет менее придирчив.
Canadian Major Я не знаю ни точной степени отчаяния нужд Генералиссимуса, ни качества его источников информации. До свидания, мистер Лиленд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lorenz Не кажется ли вам, мистер Лиланд, что Соединённые Штаты склонны забывать, что большая часть мира уже находится в состоянии войны, и что впереди — ещё больше войн? Возможно, в Тихом океане?
Rick Leland Ну, если она начнётся, я буду в стороне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lorenz Отношения между современными молодыми американцами кажутся мужчине моего возраста весьма странными. Вы придаёте своей любви оттенок нападения и избиения. Долгое время, проведённое на Дальнем Востоке, вероятно, сформировало у меня более или менее восточный взгляд на вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Кому-то стоит сказать нашему маленькому другу, что тесные пальто и оружие — вещи несовместимые. Его могут и копы задержать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Что это было за судно, о котором ты говорил?
Steamship Office Clerk «Дженоа Мару», отплывает сегодня ночью в Йокогаму через Нью-Йорк, Панамский канал и Гонолулу.
Rick Leland Мне билет.
Steamship Office Clerk Извините, пожалуйста.
Rick Leland Сколько стоит?
Steamship Office Clerk До порта назначения — 212 долларов 80 центов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Leland Я никогда не видел никого, как ты. Ты никогда не одеваешься.
Alberta Marlow Если кто-то услышит, как ты жалуешься, тебя отправят в психушку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alberta Marlow Кого ты ищешь? Ты что, агент ФБР или что-то в этом роде?
Rick Leland А если бы и был?
Alberta Marlow Просто интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Lorenz Ты, наверное, не разделяешь моего восторга по поводу японцев.
Rick Leland Не знаю, я никогда особо о них не думал.
Dr. Lorenz Прекрасный маленький народ. Прекрасный. Очень непонятый, поверь мне. Познать их, по-настоящему узнать — значит почувствовать к ним глубочайшую симпатию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
В 2026 году грядут не только мировые блокбастеры: 3 российских фильма, которые зрители ждут с большим нетерпением
«Так зависла, что аж на люстре повисла!»: сериал «Эмпатия» зацепил фанатов не только рейтингом 8,3 на КП — вот почему его нельзя пропустить
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше