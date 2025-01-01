Рик ЛиландНу, парень в моём костюме не должен просто так ходить и целовать девушек.
Rick LelandНаверное, в итоге капитан Хигото нас на корабле поженит.
Alberta MarlowО, нет! Я хочу венчание в церкви и жениха, у которого больше двух костюмов.
Rick LelandЕсли ты подхватишь пневмонию, что будет с нашим романом?
Alberta MarlowЧто с ним будет, если ты не побреешься.
Alberta Marlow[Говорит о японцах в целом]Ты всегда такая спокойная. Никогда ничего не показываешь.
Capt. HigotoНам велят не делать этого. Это наш образ жизни. Мы не должны показывать ни слишком много грусти, ни слишком много радости. Если ты хвалишь то, что у нас есть, мы говорим, что это пустяк. Если восхищаешься нашими сыновьями, мы должны сказать, что они недостойны.
Rick Leland[Лоренцу, пока они оба смотрят на американские самолёты в небе]Если у кого-то из твоих друзей в Токио проблемы с харакири, эти парни с радостью им помогут.
Dr. LorenzГде вы остановитесь в Панаме, мистер Лиланд?
Dr. LorenzОтношения между современными молодыми американцами кажутся мужчине моего возраста весьма странными. Вы придаёте своей любви оттенок нападения и избиения. Долгое время, проведённое на Дальнем Востоке, вероятно, сформировало у меня более или менее восточный взгляд на вещи.
Rick LelandКому-то стоит сказать нашему маленькому другу, что тесные пальто и оружие — вещи несовместимые. Его могут и копы задержать.
Rick LelandЧто это было за судно, о котором ты говорил?
Steamship Office Clerk«Дженоа Мару», отплывает сегодня ночью в Йокогаму через Нью-Йорк, Панамский канал и Гонолулу.