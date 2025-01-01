Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук: Высокое напряжение Цитаты из фильма Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Цитаты из фильма Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Тётя Мэй Что случилось с твоим лицом? Оно в грязи.
Питер Паркер Правда?
Тётя Мэй Да!
Питер Паркер А, да-да, я чистил дымоход.
Тётя Мэй У нас нет дымохода.
Питер Паркер Чтооо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Stacy Я иду с тобой.
Spider-Man Гвен, ты не пойдёшь со мной.
Gwen Stacy Пойду.
Spider-Man Гвен, это слишком опасно.
Gwen Stacy Я иду с тобой. Я видела схемы сети и знаю, как перезагрузить всю систему.
Spider-Man Гвен.
Gwen Stacy Я иду с тобой! Ты нуждаешься во мне!
Spider-Man Ладно, заткнись. Ты идёшь со мной! Закрой эту штуку.
[прикрепляет ей запястье к капоту полицейской машины паутиной]
Spider-Man [улетает на паутине] Извини. Я люблю тебя. Не ненавидь меня.
Gwen Stacy ПИТЕР!
[закрывает рукой рот]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aunt May Подожди, что ты делаешь? Что ты делаешь? Нет, я занимаюсь стиркой.
Peter Parker Я стираю свои вещи.
Aunt May Нет, я стираю. Это моя работа. Я стираю твои вещи с тех пор, как тебе было шесть.
Peter Parker Я понимаю. Я теперь в колледже. Думаю, пора мне самому заботиться о своей грязной одежде.
Aunt May В последний раз, когда ты стирал, все стало синим и красным, так что нет.
Peter Parker Это была ошибка. Потому что я стирал американский флаг. Можно... просто...?
Aunt May Никто не стирает флаг.
Peter Parker Я стираю, и больше не буду.
Aunt May Это моя машина.
Peter Parker Ладно. Это же просто трусы.
Aunt May Это стирка, мой дом, моя машина. Отойди, ешь свой завтрак.
Peter Parker Ладно, шериф стирки. Я потом сделаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Stacy В такие прекрасные дни, как сегодня, легко чувствовать надежду, но впереди нас ждут и тёмные времена. Будут дни, когда ты будешь чувствовать себя одиноким, и именно тогда надежда нужна больше всего. Неважно, как глубоко она зарыта или как потерян ты себя чувствуешь, ты должен пообещать мне, что будешь держаться за надежду. Сохраняй её живой. Мы должны быть сильнее того, что мы переживаем. Моё желание для тебя — стать надеждой; людям это нужно. И даже если мы потерпим неудачу, есть ли лучший способ жить? Когда мы сегодня оглядываемся вокруг, на всех людей, которые помогли нам стать теми, кто мы есть, я знаю, что кажется, будто мы прощаемся, но мы унесём частичку друг друга во всё, что будем делать дальше, чтобы помнить, кто мы и кем должны быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гарри Осборн Прошло 10 лет. Чем ты занимался?
Питер Паркер Занимаюсь веб-дизайном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Питер Паркер Прости, что опоздал, была пробка.
Гвен Стейси Твоя «пробка» случайно не связана с тем, что по тебе стреляли из пулемётов?
Питер Паркер Да, я это и имел в виду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Что ты делаешь?
Gwen Stacy Питер. Что случилось? Что не так? Ты в порядке?
Peter Parker Я не знаю, что я делаю.
Gwen Stacy Это из-за моего отца, да?
Peter Parker Да, я вижу его повсюду, куда бы ни пошёл. Я не могу... Я не знаю, что делать. Я не могу выбросить его из головы.
Gwen Stacy Но мы же об этом говорили.
Peter Parker Я знаю... Гвен, это не его выбор. Гвен, я обещал ему, что держусь от тебя подальше, а теперь собираюсь поужинать с твоей семьёй. Как мне быть? Что это делает со мной?
Gwen Stacy Не знаю, что это делает с тобой?
Peter Parker Это делает меня неспособным жить с собой.
Gwen Stacy [Питер уходит] Я думала, это значит, что ты меня любишь.
Peter Parker Я действительно тебя люблю. Я тебя люблю.
Gwen Stacy Тогда почему этого тебе недостаточно, а?
Peter Parker Потому что если с тобой что-то случится, так же, как с ним — из-за меня... Нет, стоп, стоп, стоп. Я не могу этого допустить.
Gwen Stacy Послушай, ты — Человек-паук, и я это люблю. Но я люблю Питера Паркера больше. Для меня это важнее.
Peter Parker Я не могу тебя тоже потерять.
Gwen Stacy Потому что не можешь меня потерять, мы не можем быть вместе? Для кого тогда всё это, Питер?
Peter Parker Я не могу. Прости, Гвен.
Gwen Stacy Вот так ты делаешь со мной снова и снова, Питер. Я так жить не могу. Я с тобой расстаюсь. Я с тобой расстаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Peter Parker Каждое утро я просыпаюсь с осознанием, что сколько бы жизней я ни спас, сколько бы людей ни называли меня героем, найдётся кто-то ещё более могущественный, кто может изменить всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aunt May В каждом из нас есть часть, которую мы скрываем. Даже от тех, кого любим больше всего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Peter Parker Знаешь, что мне больше всего нравится в том, что я Человек-паук? Всё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aleksei Sytsevich [машет металлическими кулаками своего рино-наряда] Давай драться! Давай драться сейчас же!
Spider-Man Ты хочешь, чтобы я спустился туда, чтобы ты меня убил?
Aleksei Sytsevich Да!
Spider-Man Ладно, я уже иду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Electro Ты слишком поздно, Человек-паук. Я разработал эту энергосеть. Теперь я заберу то, что по праву мое. Я буду контролировать всё. И для них я стану богом.
Spider-Man Бог по имени Искра?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Electro Хочешь быть моим другом?
Harry Osborn Я думал, мы уже друзья.
Electro У меня когда-то был друг. Не вышло.
Harry Osborn Да, у меня тоже.
Electro Тогда пойдем поймаем паука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Spider-Man Эй, Искрёнок!
Electro Ты меня не помнишь?
Spider-Man Конечно помню! Ты мои глаза и уши! Эээ, как тебя там... Знаю! Не скажешь ли...
Electro Макс.
Spider-Man Макс?
Electro Да.
[Гвен смотрит с недоверием]
Electro Как ты мог меня забыть?
Electro [в ярости] ТЫ МНЕ ВРАЛ!
Spider-Man Нет, нет, я пытаюсь помочь! Позволь помочь!
[Электро стреляет молнией, сбивая его с ног на полицейскую машину]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Harry Osborn Тебе это точно стоит увидеть.
[показывает Питеру записи OsCorp]
Harry Osborn OsCorp вел за тобой слежку.
Peter Parker Почему?
Harry Osborn Разве это не главный вопрос?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Electro Ты понимаешь, что запер меня в тюрьме, которая работает на электричестве? Ммм. Я чувствую это в стенах. Чувствую это в своих жилах. Что бы ты ни делал, доктор, ты не сможешь это удержать. Это сила природы. Как и я. Хочешь узнать, насколько я силён?
Dr. Ashley Kafka Да.
Electro Так и я.
Dr. Ashley Kafka Ох.
Electro Мне не терпится узнать, доктор. Но ты лучше уж постарайся убить меня на этот раз. Потому что если нет, я погашу свет. И тогда весь этот город узнает, каково это — жить в моём мире. В мире без электричества. В мире без жалости. В мире без Человека-паука. И все увидят меня таким, какой я есть на самом деле.
Dr. Ashley Kafka А кто ты?
Electro Ты что, не знаешь? Я — Электро.
Dr. Ashley Kafka Очень впечатляет, Электро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Harry Osborn А как насчёт Питера?
Norman Osborn Не у всех счастливый конец...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spider-Man От имени замечательных жителей Нью-Йорка и настоящих носорогов по всему миру, прошу поднять ваши механизированные лапы вверх!
Aleksei Sytsevich Никогда! Я раздавлю тебя, убью тебя! Я уничтожу тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Spider-Man Дома и стены лечат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Gwen Stacy Питер дома?
Aunt May Нет, он занят... своими делами.
Gwen Stacy [вздыхает] Понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Green Goblin Питер. Когда ты сказал, что Человек-паук сказал нет, ты имел в виду, что *ты* сказал нет.
Spider-Man Гарри, что ты наделал?
Green Goblin То, что заставил меня сделать ты. Ты был моим другом, а потом ПРЕДАЛ МЕНЯ!
Spider-Man Нет. Я пытался тебя защитить.
Green Goblin О, посмотри на меня.
Spider-Man Эй, всё будет хорошо. Всё наладится.
Green Goblin Ты не даёшь людям надежду. Ты её отнимаешь.
Spider-Man Нет, Гарри.
Green Goblin А я заберу твою.
Spider-Man Нет. Гвен, беги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Dillon Должно быть круто, да? Чтобы весь мир видел тебя таким? Знаешь, однажды Человек-паук спас мне жизнь. Из всех людей в этом городе он спас именно меня. Он сказал, что я ему нужен.
Gwen Stacy Это должно быть приятное чувство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spider-Man Ты в порядке? Всё нормально?
Max Dillon Ты — Человек-паук.
Spider-Man Костюм выдаёт, да? Похоже, они довольно важные, Макс.
Max Dillon Откуда ты знаешь моё имя?
Spider-Man Оно у тебя на бейджике.
Max Dillon Я никто.
Spider-Man Эй, ты — не никто. Ты — кто-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Питер Паркер Мне нравится думать, что Человек-паук дает людям надежду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Макс Диллон Ты хотел быть героем. А теперь придется расплачиваться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Макс Диллон Я просто хотел, чтобы все меня увидели...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Osborn [Электро] Псс! Я вытащу тебя отсюда, хорошо? Но у нас мало времени.
Electro Кто ты?
Harry Osborn Я — Гарри Осборн. Хочу заключить с тобой сделку.
Electro Я должен тебя убить.
Harry Osborn Да ну, Макс. Думай шире. Я не тот, кто тебе нужен. Тебе нужен Человек-паук, и я могу привести его к тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Ты получил моё сообщение?
Gwen Stacy Какое сообщение?
Peter Parker Вот это сообщение.
Gwen Stacy О, это ты?
Peter Parker Не делай так.
Gwen Stacy Я не смогла разобрать.
Peter Parker Я скажу, что там написано. «Я люблю тебя». Потому что я люблю тебя. И без обид, но ты ошибаешься.
Gwen Stacy В чём я ошибаюсь?
Peter Parker Ты ошибаешься насчёт того, что мы на разных путях. Мы не на разных путях. Ты — мой путь. И всегда будешь моим путём. Я знаю миллион причин, почему нам не стоит быть вместе. Знаю. Но я устал от них всех. Устал от каждой из них. Всем нам надо сделать выбор, да? Я выбираю тебя. Вот что я думаю. Англия. Мы вдвоём. Я буду за тобой следовать. Просто буду идти за тобой везде. Буду следовать за тобой всю оставшуюся жизнь. Там, в Англии, тоже есть преступность.
Gwen Stacy Да.
Peter Parker Похоже, там полно преступности.
Gwen Stacy Полно.
Peter Parker Там, например, Джек Потрошитель.
[Гвен смеётся]
Peter Parker Что? Джек Потрошитель до сих пор не пойман. Ты не знала?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Питер Паркер Я сделал выбор; это мой путь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Паркер [Гвен] Всё оказалось не таким, каким я думал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Тётя Мэй Я однажды уже говорила тебе: секреты стоят дорого. Правда — тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гарри Озборн Мы БУКВАЛЬНО можем изменить мир!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker [Гвен] Ты ошибаешься насчёт того, что мы идём разными дорогами, мы не идём разными дорогами. Ты — моя дорога. И ты всегда будешь моей дорогой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Густав Фиерс У нас для тебя есть планы, Питер Паркер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Это кладовка для уборки, Гвен. Это самое банальное место, которое ты могла выбрать для укрытия. Это самое тупое место для пряток.
Gwen Stacy Прости, я не специально выбирала самые избитые места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Ты ошибаешься насчёт того, что мы идём разными путями. Мы не идём разными путями, ты — мой путь, и всегда будешь им. И я знаю, что есть миллион причин, почему нам не стоит быть вместе, я знаю. Но я устал от них, устал от каждой из них, понимаешь, мне нужно сделать выбор, Гвен, я выбираю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Osborn Питер Паркер. Как привидение увидеть.
Peter Parker Привет, Гарри.
Harry Osborn Случайно. Что, десять лет?
Peter Parker Восемь. Но ты близок.
Harry Osborn Что случилось?
Peter Parker Я видел новости, чувак. Слышал о твоём отце и хотел зайти... Просто хотел зайти и увидеть тебя. Проверить, как ты.
Harry Osborn Я с ребятами. Я на... на встрече.
Peter Parker Извини, не хочу лезть. Знаю, прошло много времени. Я примерно понимаю, через что ты сейчас проходишь. И ты был со мной, когда мои родители... Вот почему я здесь для тебя.
Harry Osborn Спасибо.
Peter Parker Рад тебя видеть, чувак. Рад видеть. Мне жаль насчёт твоего отца.
[поворачивается, чтобы уйти]
Harry Osborn Снял брекеты.
[Питер снова поворачивается к нему]
Harry Osborn Теперь ничто не отвлекает от твоей моноброви.
[они начинают смеяться]
Peter Parker Вот он! Вот он! Ты всё ещё каждое утро феном волосы сушишь?
Harry Osborn Ну, знаешь, мой лакей держит фен. А я расчёску кручу, ладно? Так что я хоть не совсем беспомощен.
Peter Parker Ты тупой.
[они обнимаются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Stacy В генетической лаборатории произошёл несчастный случай, и они это скрывают. А я узнала. Тот парень с Таймс-сквер прошлой ночью? Я с ним встречалась. Он был инженером-электриком в этом здании. И, кстати, он обожал Человека-паука. Настоящий фанат.
Peter Parker Я не почувствовал у него любви. Скорее ощущение: «хочет убить меня своим электричеством».
Gwen Stacy На самом деле, это примерно как любить тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spider-Man [Алексею] Тук-тук. Мистер Преступник? Эй, меня зовут Человек-паук. Можешь звать меня Пауком, можешь — Невероятным, только не опаздывай ко мне на ужин. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Stacy [после намагничивания паучьих стрел Spider-Man] И вот почему ты была второй в Мидтауне.
Spider-Man Втираешь. Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker [Электро избивает Человека-паука под песню «Паучок»] Ненавижу эту песню!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aunt May Знаешь, как это забавно, я пыталась навести здесь порядок, чтобы стало аккуратнее, и складывала некоторые вещи Бена в коробки, а забавно, чем тяжелее коробка, тем легче на душе.
Peter Parker Ты выбрасываешь его вещи?
Aunt May Нет, боже нет, я не могла бы так, это часть меня, я просто ищу для них лучшее место. Я хочу взглянуть в последний раз и положить всё туда, где ему место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aunt May [о выпуске из школы] Я знаю, что первое, что сказал бы твой дядя Бен.
Peter Parker Да, я тоже знаю. «Поторопись, вечеринка закончилась. Тебе нужна работа.»
Aunt May Хорошо, второе, что он сказал бы: «Не просто иди по дороге, проложи свою тропу.»
Peter Parker Ральф Уолдо Эмерсон.
Aunt May Нет.
Peter Parker Что значит «нет»?
Aunt May Бен сказал, что он это придумал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Osborn Как же всё поменялось. Знаю, трудно признать, но разве это не просто гениальный ход? Я прав?
Electro Точно в цель.
Harry Osborn Ладно, фея-крёстная, пора исполнить моё желание. Я хочу попасть в отряд спецназа...
Donald Menken Как ты смеешь возвращаться сюда? Ты упрямый, недостойный, неисправимый, уличный уродец.
[Electro бьёт Мэнкена током]
Harry Osborn О, боже, извини. Это совсем не тот ответ, который нам нужен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Norman Osborn Я не думал, что умру вот так. Смотря на сына и видя чужого человека. У тебя такой потенциал, Гарри. Такая яростная энергия ума, а ты всё это растрачиваешь.
Harry Osborn Нет, ты меня выбросил. Отправил в пансион, когда мне было 11. На шестнадцатый день рождения прислал виски. Или один из твоих помощников. Я почти уверен, потому что на открытке было написано: «С уважением, Норман Осборн.»
Norman Osborn Я больше не жду от тебя прощения. Я не верю в чудеса. Как ты можешь понять, что твоё детство пришлось пожертвовать ради чего-то большего? И не только ради меня. Ради тебя! Твоя рука уже начала дергаться? Когда лежишь и чувствуешь, как это приходит, прячется под кожей, готовясь вылезти. Чтобы показать, кто ты на самом деле. Ретровирусная гиперплазия. Я никогда не говорил, что это генетика. Наша болезнь, проклятие Осборнов. Всё началось в твоём возрасте. Покажи мне. Руку. Дай мне её. Самое ценное, что я могу тебе оставить, — не деньги. Это вот это. Итог всей моей работы. Всё, что я сделал, чтобы остаться в живых. Может, тебе удастся там, где я потерпел поражение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Osborn Извиняй, что он нас не познакомил. Я думал, вы с ним расстались.
Gwen Stacy О... Да. Мы действительно расстались. И это...
Harry Osborn Всё сложно.
Gwen Stacy Сложно. Да.
Harry Osborn Ну, это же Питер. С Питером всё всегда сложно.
Gwen Stacy Да. Да... Да, ты прав.
Harry Osborn Но именно поэтому он и нуждается в тебе. Верно? Чтобы ты помогала ему разобраться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Кто это был?
Aunt May Харви.
Peter Parker Работаешь в две смены, да?
Aunt May Иногда. Другого дела нет. Мне нравятся девчонки. По Бену скучаю. Немного подзаработать не помешает.
Peter Parker Ну, я продал пару фоток «Дзижжаку», так что это должно помочь.
Aunt May Да, было бы здорово, если бы этот тип платил тебе по-честному.
Peter Parker О, Джеймсон платит мне по-честному. Если бы это был 1961 год, тогда да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Electro Сегодня мой день рождения. Пора задувать свечи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Питер Паркер Нет места лучше дома!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Osborn [наблюдает, как Питер пускает камешек по воде] Чувак. Круто бросаешь.
Peter Parker Всё дело в запястье. В запястье, дружище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Озборн Что ты сделал?
Дональд Менкен Более правильный вопрос — что сделал ты? Работник погиб, а ты в своей первой же должностной акции в качестве гендиректора пытаешься это скрыть.
Гарри Озборн Нет, это *ты* все замяли. Потом ты закопал его в психушке, используя моё имя.
Дональд Менкен Рейвенкрофт — это старинное учреждение, занимающееся улучшением психики.
Гарри Озборн Внутри вы испытываете на людях эксперименты.
Дональд Менкен Прогресс требует жертв. А теперь, учитывая твои обманные преступные действия, ты... Как бы помягче сказать? Уволен.
Гарри Озборн Ты меня тоже не закопаешь.
Дональд Менкен Похоже, что ты уже наполовину в земле. Это лишь вопрос времени. Тебя ждёт ужасная смерть. Как у твоего отца. Только вот тебя никто не будет жалеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек-паук [после того, как спас полицейского от наезда машины] Рад, что ты не из тех копов, что на лошадях ездят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Richard Parker Люди скажут, что я монстр за то, что я сделал. И, может быть, они правы. Я всегда думал, что у меня будет больше времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Озборн Ты добился прогресса?
Густав Фиерс Я нашёл несколько достойных кандидатов. Теперь, когда Человек-паук ушёл, этот город уже не будет прежним.
Гарри Озборн На это я и надеюсь.
Густав Фиерс Говоря о прогрессе, ты выглядишь лучше.
Гарри Озборн То лучше, то хуже. Рассказывай дальше.
Густав Фиерс Сколько человек ты прикинул?
Гарри Озборн Хочу не много. Всё, что нужно, уже есть в ОзКорп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Donald Menken Гарри, после недавнего, эээ, нарушения доверия доктора Коннорса компания Осборг оказалась под пристальным вниманием общественности.
Harry Osborn Ты хочешь сказать, что люди в ярости, потому что он пытался превратить всех жителей Нью-Йорка в гигантских ящериц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Паркер Я здесь совсем как голый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Паркер [возвращаясь к прерванному разговору, когда он должен был спасти город] Англия? Серьёзно?
Гвен Стейси Хороший разговор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Макс Диллон Это не моя вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Ты ошибаешься насчёт того, что мы идём разными путями. Мы не на разных путях, ты — мой путь, и ты всегда будешь моим путём. И я знаю миллион причин, почему нам не стоит быть вместе, я знаю. Но я устал от них, устал от каждой из них, знаешь, мне нужно сделать выбор, Гвен, я выбираю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Тётя Мэй? Что ты делаешь?
Aunt May Когда ты это сделала?
Peter Parker Есть кое-что, что ты не говоришь мне, тётя Мэй. Каждый раз, когда я упоминаю своих родителей, твои глаза опускаются. Я знаю, что ты не говоришь мне что-то. Ты лжёшь мне. Я знаю, что ты меня любишь.
Aunt May Нет.
Peter Parker Тётя Мэй, тётя Мэй, скажи мне: это мой отец.
Aunt May Да, он был твоим отцом, но это не помешало ему уйти от тебя.
Peter Parker Мне нужна правда.
Aunt May Правда в том, что твои родители оставили тебя здесь, у нашего порога. И ты — маленький мальчик, чьё всё мировоззрение перевернулось без объяснения. Мы сделали всё, что могли. Твой дядя Бен, он и я. Кто ещё должен был заботиться о тебе, оберегать тебя и переживать за тебя? Твой отец? Нет. Это я вытирала твой нос, заставляла тебя чистить зубы, делать домашнее задание и стирать твоё грязное бельё. Я!
[У Питера слёзы на глазах]
Aunt May Твоя глупая ненаучная тётя, которая не умеет сводить концы с концами, которая должна ходить на курсы ухода за больными, чтобы я могла платить за твой колледж, и я не знаю, как справиться без Бена. Я не знаю, как без Бена. И ты мечтаешь о твоём идеальном отце, которого никогда здесь не было? Нет! Нет, я не скажу тебе. Ты мой мальчик. Что бы ни было, ты мой мальчик. И я не причиню тебе боли.
Peter Parker [Peter has tears in his eyes and goes to comfort his Aunt May] Я твой мальчик. Ты для меня всё. Ты достаточно. Ты больше чем достаточно. Это не об этом. Не путай это. Я очень тебя люблю.
Aunt May Знаю.
Peter Parker Всё в порядке, всё в порядке. Тётя Мэй. Мне нужно знать.
Aunt May Ладно. Расскажу тебе всё, что знаю. Но тебе будет больно.
Peter Parker Ладно.
Aunt May Через несколько дней после похорон к нам пришли двое мужчин из правительства.
[Во флэшбэке показывают момент, когда двое мужчин из правительства приходят к дому Мэй и Бена, входят в дом и разговаривают с Мэй, и показывают файл с фотографией Ричарда Паркера.]
Aunt May Они сказали, что генетическое исследование, которое твой отец вместе с Норманом Осборном проводил, было очень ценным, и люди заплатили бы за него большие деньги, и поэтому он сбежал с ним. Они сказали, что он предатель. Я не могла в это поверить, Питер. Они сказали нам, что он предал своего лучшего друга, всех нас ради денег.
Peter Parker Я не... Я не понимаю. Нет... Это не имеет смысла
Aunt May Да, знаю. Я тоже в это не верил. Я тоже не верил.
Peter Parker Это не имеет смысла...
Aunt May Питер... Я не знаю. Так долго я крутила в голове, что же я пропустила, что же я пропустила. Он был обычным скромным человеком. Он носил один и тот же потрёпанный лабораторный халат двадцать лет. Он ездил на работу на поезде линии D, каждое утро в семь уходил, возвращался в шесть вечера. Я не знаю. Может, у каждого есть часть себя, которую он прячет даже от тех, кого любит. Питер?
[Питер смотрит на стену]
Aunt May Питер?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Spider-Man Дома лучше всего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В конференц-зале Oscorp Питер и Харри смотрят видео своих отцов]
Norman Osborn Вы смотрите на первых в мире гибридов человека и паука.
Richard Parker Надежда заключается в извлечении яда из их желез и превращении его в лекарство. Средство, исцеляющее больные клетки.
Norman Osborn И если мне удастся излечиться, представьте, к чему это могло бы привести для других болезней, таких как болезнь Альцгеймера и даже рак.
Harry Osborn [выключает видео] Они так и не дошли до испытаний на людях. Это четырнадцать лет исследований — и ничего не достигнуто.
[Питер хмурится, когда Харри встаёт со своего кресла.]
Harry Osborn Except maybe this.
[Берёт копию Daily Bugle и с силой бросает её на стол; на обложке — Человек-паук; Питер выглядит любопытно.]
Harry Osborn Spider-Man.
Peter Parker What about him?
Harry Osborn He was bitten by one of those things, and it worked! I don't know how and I don't know why, but he can do everything a spider can, including self-heal. I need to find him. I need his blood.
Peter Parker [смотрит на Харри с любопытством] Тебе нужна... кровь Человека-паука?
[Питер сидит; Харри пристально смотрит на него]
Harry Osborn It'll save my life.
Peter Parker It may not, Har. It may not be that simple. You saw what happened to Curt Connors, right?
Harry Osborn Connors was weak. This is me, Peter.
Peter Parker I don't think you can just set up a van and have him donate. I mean, I'm sure he's sensitive about people shoving needles and...
Harry Osborn А, он ранимый, ок. Что ж, тогда может быть, ты просто деликатно скажешь мне, где он находится, и я сам пойду спросить его!
Peter Parker What?
Harry Osborn [смотрит на фото в прессе] You took his picture.
Peter Parker So?
Harry Osborn You know him.
Peter Parker Harry, I took the picture from a long way away. I used a long lens. I don't know him.
Harry Osborn I put together what you said at the river.
Peter Parker What I--?
Harry Osborn About how he gives people hope. Come on. Just say yes.
[Peter looks around anxiously, gets up and walks to the door; Harry pulls him around to face him]
Harry Osborn Don't turn your back on me! I don't want to end up like my father, Peter. Please. Peter, please. I can't.
[Питер избегает взгляда Харри; Харри отчаянно обнимает Питера.]
Harry Osborn Please.
Peter Parker [серое лицо; отталкивается от Харри] I'm gonna try and find Spider-Man.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гвен Стейси Эээ, да, я сделала это и теперь я полностью подсела на это место с корейскими фрикадельками.
Питер Паркер Да...
Гвен Стейси Ты там была?
Питер Паркер Нет, нет...
Гвен Стейси Это просто невероятно...
Питер Паркер Это на 6-й, я знаю, тебе там нравится.
Гвен Стейси Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что мне там нравится?
Питер Паркер Потому что... потому что ты мне сказала.
Гвен Стейси Оно открылось всего месяц назад. Ты следишь за мной? Я знала. Как часто?
Питер Паркер Иногда раз в день. Иногда больше.
Гвен Стейси Ох, почему? Ты пытаешься меня защитить?
Питер Паркер Да. Нет, это самое близкое, что я могу быть рядом с тобой.
[Питер пытается поцеловать Гвен, но она прерывает поцелуй]
Гвен Стейси Я уезжаю в Англию.
Питер Паркер Что?
Гвен Стейси Да. У меня... у меня первая стипендия в Оксфорд по молекулярной медицине, и выбор между мной и другим парнем. Нам надо пройти устный экзамен, он новичок в колледже, но ему 14, может пройти он, а может я, надеюсь, я. И тогда мне надо уехать в Англию.
Питер Паркер Вау.
Гвен Стейси И я очень рада.
Питер Паркер Это... э... Англия?
[Срабатывает паучье чутьё Питера, предупреждая о опасности]
Гвен Стейси Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Parker Ты выглядишь потрясно.
Gwen Stacy Извини за этот спонтанный... момент? Это как-то...
Peter Parker Нет, я... спонтанность — это нормально, знаешь.
Gwen Stacy Просто я подумала, что пора, понимаешь... пора попытаться стать друзьями.
Peter Parker Друзья, да, это... здорово.
Gwen Stacy Просто не хочу, чтобы всё было сложно.
Peter Parker Я только что это кому-то сказал. Ненавижу сложности.
Gwen Stacy Держи всё просто.
Peter Parker Хорошо, отлично, да, да, ладно, но если мы собираемся быть друзьями, нам нужно установить пару правил.
Gwen Stacy Пару правил?
Peter Parker Да, пару правил, вот так.
Gwen Stacy Каких?
Peter Parker Слушай... этот смех, этот смех — вне правил.
Gwen Stacy Мой смех вне правил?
Peter Parker Придумай более раздражающий смех.
[Гвен начинает смеяться громче]
Peter Parker Это всё равно мило.
Gwen Stacy Это совсем не мило.
Peter Parker Что ты делаешь...
Gwen Stacy Ладно, у меня есть правило.
Peter Parker О, у тебя? Какое?
Gwen Stacy Эм... не говори мне, что я выгляжу потрясно с твоими большими карими глазами, хорошо? Я серьёзно.
Peter Parker О, нет...
Gwen Stacy Что?
Peter Parker Я только что придумал следующее правило.
Gwen Stacy Что?
Peter Parker Больше этого не будет.
[Питер касается носа, имитируя Гвен]
Peter Parker Хватит... этого тычка в нос, что ты делаешь.
Gwen Stacy [Гвен касается носа] Это?
Peter Parker Думаю, мне не нужно?
Gwen Stacy Что мне ещё делать? Сезон аллергий же.
Peter Parker Это меня убивает, мне надо... просто придерживаться своих правил, я ухожу.
[Питер начинает уходить]
Gwen Stacy Погоди!
Peter Parker Сначала мороженое, потом я ухожу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ринго в перестрелке с полицией. Маленький мальчик в костюме Человека-паука прячется под баррикадой]
Мать Хорхе [его мать видит, как он убегает] Нет! НЕТ!
[она пытается побежать за ним, но полиция её удерживает. Мальчик выбегает прямо на улицу]
Капитан полиции [замечает мальчика] Огонь прекратить! Всем огонь прекратить!
[мальчик останавливается посреди улицы]
Диспетчер Подразделение 2, отбой, отбой.
Диспетчер Гражданское лицо в зоне видимости.
[мальчик храбро стоит лицом к Ринго]
Старший офицер Парнишка! Тебе нужно—
[Ринго стреляет в него, заставляя укрыться]
Алексей Сыцевич [насмешливо; про мальчика] Смотрите, Нью-Йорк! Человек-паук возвращается!
Мужчина Оставьте ребёнка в покое!
Мать Хорхе [сражаясь с полицией] Это мой ребёнок! Пожалуйста.
[мальчик надевает маску из костюма]
Алексей Сыцевич Храбрый парень, да? Алексей пугает тебя, малыш?
[мальчик стоит на месте, Ринго начинает двигаться к нему. Вдруг на место прибывает кто-то, заставляя всех, включая Ринго, остановиться и посмотреть]
Человек-паук Эй, Человек-паук.
[мальчик оборачивается и видит настоящего Человека-паука за собой]
Хорхе [снимает маску] Я знал, что ты вернёшься.
Человек-паук Да. Спасибо, что заступился за меня. Ты самый смелый парень, которого я видел. Я разберусь с этим уродом. А ты иди к маме, хорошо?
[мальчик бьёт кулаком в кулак с Человеком-пауком]
Человек-паук Ладно, убирайся отсюда. Быстро. Быстро.
[мальчик убегает, его подбирает офицер и отдаёт матери, которая крепко его обнимает, в то время как толпа аплодирует]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Питер и Гвен прячутся в кладовке для технического обслуживания]
Гвен Стейси В геномной лаборатории произошёл несчастный случай, и они это скрывают. А я узнала. Тот парень с Таймс-сквер прошлой ночью? Я с ним встречалась. Он был инженером-электриком в здании. И, кстати, он обожал Человека-паука. Он был настоящим фанатом.
Питер Паркер Вчера ночью я не почувствовал от него любви. Скорее, «хочет убить меня своим электричеством» vibe.
Гвен Стейси Так и есть, когда любят тебя. Я искала его в компьютере и во всех файлах. Он полностью стёрт.
Питер Паркер Боже мой.
Гвен Стейси Он полностью стёрт.
Питер Паркер Это Осборг.
Гвен Стейси А ты зачем здесь?
Питер Паркер Гарри.
Гвен Стейси Осборг?
Питер Паркер Он умирает.
Гвен Стейси Что ты имеешь в виду?
Питер Паркер Он умирает, и считает, что единственное, что может спасти ему жизнь — моя кровь; кровь Человека-паука. И, насколько я знаю, если я ей поделюсь, это может его убить.
Гвен Стейси Или что-то похуже.
Питер Паркер Я знаю. Это кладовка для уборки, Гвен. Самое банальное место для укрытия, которое ты могла выбрать. Самое тупое место для укрытия.
Гвен Стейси [саркастично] Ой, извини, я не повёл нас в Багамы среди укрытий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше