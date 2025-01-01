Peter Parker Тётя Мэй? Что ты делаешь?

Aunt May Когда ты это сделала?

Peter Parker Есть кое-что, что ты не говоришь мне, тётя Мэй. Каждый раз, когда я упоминаю своих родителей, твои глаза опускаются. Я знаю, что ты не говоришь мне что-то. Ты лжёшь мне. Я знаю, что ты меня любишь.

Peter Parker Тётя Мэй, тётя Мэй, скажи мне: это мой отец.

Aunt May Да, он был твоим отцом, но это не помешало ему уйти от тебя.

Peter Parker Мне нужна правда.

Aunt May Правда в том, что твои родители оставили тебя здесь, у нашего порога. И ты — маленький мальчик, чьё всё мировоззрение перевернулось без объяснения. Мы сделали всё, что могли. Твой дядя Бен, он и я. Кто ещё должен был заботиться о тебе, оберегать тебя и переживать за тебя? Твой отец? Нет. Это я вытирала твой нос, заставляла тебя чистить зубы, делать домашнее задание и стирать твоё грязное бельё. Я!

[У Питера слёзы на глазах]

Aunt May Твоя глупая ненаучная тётя, которая не умеет сводить концы с концами, которая должна ходить на курсы ухода за больными, чтобы я могла платить за твой колледж, и я не знаю, как справиться без Бена. Я не знаю, как без Бена. И ты мечтаешь о твоём идеальном отце, которого никогда здесь не было? Нет! Нет, я не скажу тебе. Ты мой мальчик. Что бы ни было, ты мой мальчик. И я не причиню тебе боли.

Peter Parker [Peter has tears in his eyes and goes to comfort his Aunt May] Я твой мальчик. Ты для меня всё. Ты достаточно. Ты больше чем достаточно. Это не об этом. Не путай это. Я очень тебя люблю.

Peter Parker Всё в порядке, всё в порядке. Тётя Мэй. Мне нужно знать.

Aunt May Ладно. Расскажу тебе всё, что знаю. Но тебе будет больно.

Aunt May Через несколько дней после похорон к нам пришли двое мужчин из правительства.

[Во флэшбэке показывают момент, когда двое мужчин из правительства приходят к дому Мэй и Бена, входят в дом и разговаривают с Мэй, и показывают файл с фотографией Ричарда Паркера.]

Aunt May Они сказали, что генетическое исследование, которое твой отец вместе с Норманом Осборном проводил, было очень ценным, и люди заплатили бы за него большие деньги, и поэтому он сбежал с ним. Они сказали, что он предатель. Я не могла в это поверить, Питер. Они сказали нам, что он предал своего лучшего друга, всех нас ради денег.

Peter Parker Я не... Я не понимаю. Нет... Это не имеет смысла

Aunt May Да, знаю. Я тоже в это не верил. Я тоже не верил.

Peter Parker Это не имеет смысла...

Aunt May Питер... Я не знаю. Так долго я крутила в голове, что же я пропустила, что же я пропустила. Он был обычным скромным человеком. Он носил один и тот же потрёпанный лабораторный халат двадцать лет. Он ездил на работу на поезде линии D, каждое утро в семь уходил, возвращался в шесть вечера. Я не знаю. Может, у каждого есть часть себя, которую он прячет даже от тех, кого любит. Питер?