[Ринго в перестрелке с полицией. Маленький мальчик в костюме Человека-паука прячется под баррикадой]
Мать Хорхе
[его мать видит, как он убегает] Нет! НЕТ!
[она пытается побежать за ним, но полиция её удерживает. Мальчик выбегает прямо на улицу]
Капитан полиции
[замечает мальчика] Огонь прекратить! Всем огонь прекратить!
[мальчик останавливается посреди улицы]
Диспетчер
Подразделение 2, отбой, отбой.
Диспетчер
Гражданское лицо в зоне видимости.
[мальчик храбро стоит лицом к Ринго]
Старший офицер
Парнишка! Тебе нужно—
[Ринго стреляет в него, заставляя укрыться]
Алексей Сыцевич
[насмешливо; про мальчика] Смотрите, Нью-Йорк! Человек-паук возвращается!
Мужчина
Оставьте ребёнка в покое!
Мать Хорхе
[сражаясь с полицией] Это мой ребёнок! Пожалуйста.
[мальчик надевает маску из костюма]
[мальчик стоит на месте, Ринго начинает двигаться к нему. Вдруг на место прибывает кто-то, заставляя всех, включая Ринго, остановиться и посмотреть]
[мальчик оборачивается и видит настоящего Человека-паука за собой]
Хорхе
[снимает маску] Я знал, что ты вернёшься.
Человек-паук
Да. Спасибо, что заступился за меня. Ты самый смелый парень, которого я видел. Я разберусь с этим уродом. А ты иди к маме, хорошо?
[мальчик бьёт кулаком в кулак с Человеком-пауком]
[мальчик убегает, его подбирает офицер и отдаёт матери, которая крепко его обнимает, в то время как толпа аплодирует]