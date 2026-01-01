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Киноафиша Фильмы Halloween tribute shorts

Halloween tribute shorts

, 2012
короткометражный / 18+

О фильме

Halloween tribute — это пять анимационных и игровых картин, каждая из которых по-своему раскрывает природу страха, исследуя его глубины и показывая, на что способен человек, охваченный этим чувством. Ужасные и шокирующие, забавные и абсурдные, подчеркнуто натуралистичные фильмы программы будто бы взламывают повседневность, показывая неожиданную изнанку обыденности.

"Монстр из Никса".
Росто, Нидерланды / 30 мин.
Озвученная Терри Гиллиамом и Томом Уэйтсом волшебная история о том, как мальчик Вилли в одиночку отправляется в заколдованный лес, чтобы сразиться с кровожадным монстром, погрузившим его родной город во мрак и хаос.

"Кома".
Кристобаль де Оливейра, Нидерланды-Франция / 10 мин.
Фильм — путешествие в сознание впавшей в кому женщины: ее авто сорвало с дороги в море, а она сама чудом осталась жива. Лежа на больничной койке и отчаянно цепляясь за жизнь, она видит себя центром огромной фрактальной галактики, в которой смерть уже начала свой жуткий танец. Что ждет женщину впереди?

"В контакте".
Эмануэль Сапольски, США / 7 мин.
Это одновременно смешная история о взбесившемся фейсбуке, жуткая фантазия о восстании соцсетей и манифест против жизни в онлайн.

"Восточный кофе".
Тьягу Лучиано, Бразилия / 20 мин.
Любовь и ненависть, животная страсть и одиночество, восток и запад, грубая мужская сила и молчаливая женская агрессия. История психологического противостояния между иракской женщиной и французским солдатом, в которой может быть только один победитель. Только один выживший.

"Десять".
Bif, Франция / 7 мин.
Справится ли обладатель редкого и опасного психического синдрома со своей патологией или она полностью уничтожит его разум? История одного безумия от создателей креативных роликов для Ford и других крупнейших компаний мира.

Детали фильма

Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012

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