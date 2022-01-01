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Кто-то там наверху любит меня Кто-то там наверху любит меня
Киноафиша Фильмы Кто-то там наверху любит меня Кто-то там наверху любит меня, 1956: актеры и роли
Somebody Up There Likes Me Кто-то там наверху любит меня 1956 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Кто-то там наверху любит меня, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Уайз Robert Wise
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Пьер Анджели Эверет Слоун Айлин Хекарт Eileen Heckart Сэл Минео Харольд Стоун Harold J. Stone
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Главная роль
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