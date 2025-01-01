Меню
[последние слова]
Prince Albert Твой отец называл тебя своим лебедем. По крайней мере, мне так говорят. Думаю, это важно помнить. Подумай, что значит быть лебедем. Скользить, словно во сне, по гладкой поверхности озера и никогда не ступать на берег. На сухую землю, где ходят обычные люди, лебедь неуклюж и даже смешон. Когда он выползает на берег, он болезненно напоминает другую птицу, не так ли?
Princess Alexandra Гусыню.
Prince Albert Боюсь, да. Так что ей там и оставаться. На озере. Тихой, белой. Величественной. Быть птицей, но никогда не летать. Знать одну песню, но никогда не петь её. До самого конца. И так должно быть с тобой, Александра. Голова высоко. Холодное равнодушие к зевакам на берегу. И песня — никогда.
Princess Alexandra Отведи меня внутрь, Альберт.
[Альберт берёт её за руку, и они вместе входят во дворец]
Queen Maria Dominika [Беатрикс, о Наполеоне] Дорогая, у меня есть книга. Я пришлю её тебе, она очень утешительна. В ней убедительно доказывается, что Наполеон никогда не существовал!
Princess Beatrix Но это же двадцатый век!
Symphorosa Мне не нравится двадцатый век.
[Александра страстно целует Аги]
Prince Albert Это совсем другое дело. Это совершенно другое дело.
Princess Alexandra Ты должна говорить со мной о звёздах.
Dr. Nicholas Agi С превеликим удовольствием.
Princess Beatrix Дитя моё, как ты думаешь, почему я вышла замуж за твоего отца? Не думай, что мужчина вдруг решает и предлагает женщине выйти за него замуж. Конечно, нет! Всё, что интересовало твоего отца — это лошади. На меня он даже не взглянул. А я пару раз посмотрела на инструктора по верховой езде. А твой отец сделал предложение уже на следующий день — верхом на лошади.
Prince Albert Я всегда завидовал аппетиту Бурбонов. Знаешь, Людовик XV однажды съел за раз десять котлет. Или это был Людовик X и пятнадцать котлет?
Dr. Nicholas Agi Фехтовальщик всегда рискует выдать свои намерения противнику — а этого он никогда не должен допустить.
Dr. Nicholas Agi Я никогда не осмеливался думать, что ты сможешь подарить мне свою любовь. Но ты же не винoвaтa, если я хочу... если я хочу забрать тебя и унести в темноту? Закрой глаза.
Dr. Nicholas Agi Я не голоден, Александра. Я хочу пить.
Princess Alexandra Хочешь вина?
Dr. Nicholas Agi Я жажду твоих губ, твоих глаз, того момента, когда мы даже не сможем говорить.
Dr. Nicholas Agi Ты такой добрый и такой красивый...
Princess Alexandra Не подходи ближе, Николас... Я никогда не видела влюблённого мужчину, который был бы влюблён в меня.
Dr. Nicholas Agi Ты так боишься меня?
Princess Alexandra О, если я боюсь, то хочу бояться всегда. Я хочу быть для тебя такой хорошей. Я хочу сто вещей. Я хочу рассказать тебе всё, что у меня на сердце... Я хочу заботиться о тебе и баловать тебя и... о, поесть что-нибудь.
Princess Beatrix Я заметила, что розы уже начинают распускаться.
Head Gardener Они как раз в самый раз, ваше высочество.
Princess Beatrix Не хочу, чтобы они были в полном цвету раньше послезавтра. Приглушите их.
Dr. Nicholas Agi Утром, когда светит солнце, легко быть ясным в голове.
Princess Alexandra А как же звёзды?
Dr. Nicholas Agi Не звёзды.
Princess Beatrix Дорогая тётушка Симфороза — всегда ищет тех, кто в тени.
Princess Beatrix [о Альберте] Если он и хочет кого-то обнять, то это должна быть контрабас.
Captain Wunderlich Как её звали?
Symphorosa Ой, не помню.
Princess Beatrix Помнишь, доченька, «Элейна Ледяная гора».
Father Carl Hyacinth Ваше королевское высочество, вы приносите дому честь и славу.
Queen Maria Dominika И мои маринованные свеклы тоже.
Princess Beatrix [очень обеспокоена тем, что принц Альберт большую часть дня проводит, наблюдая за механическими доильными аппаратами в молочном амбаре усадьбы] Я бы сказала, что эта машина уж точно изношена, не говоря уже о коровах.
Princess Beatrix [мяч для футбола отскакивает в окно и падает на пол коридора] Этот репетитор. Он совершенно не контролирует мальчишек.
Symphorosa И мяч тоже.
[sic]
Dr. Nicholas Agi Величайшие музыканты — это не всегда те, кто трубит о себе на каждом углу.
Princess Beatrix Альберт, мы сейчас подадим небольшой аперитив, а потом ужин. Я думала, тебе бы хотелось пообщаться в узком семейном кругу.
Prince Albert Семейный круг. Прекрасно. Всегда выбираю круги. Треугольники — такая скука, да?
Princess Beatrix [доктору Николасу Аги] Вы здесь, чтобы дать мальчикам образование, а не забивать им головы всякими историческими сплетнями.
Princess Beatrix Королева не может позволить себе быть застенчивой. Её нельзя унижать. Она выше всего этого, она вне этого.
George Кузен Альберт — наследный принц, да? Значит, Александра будет наследной принцессой. А однажды она станет королевой!
Princess Beatrix Помнишь, как её бедный отец называл её своим лебедем? «Мой гордый, белый лебедь», — говорил он, и она именно такая: такая величавая, такая молчаливая, такая царственная.
Princess Beatrix В конце концов, розы красивее, чем коровы.
Princess Alexandra Бедный кузен Альберт отдыхал. В конце концов, играть на виолончели — это дело не из лёгких.
Prince Albert И вы совсем ничего не понимаете в музыке? Тогда должен поздравить вас с вашим мужеством.
Dr. Nicholas Agi Не понимаю, почему, ваше королевское высочество.
Prince Albert Правда? Сомневаюсь, что многие опытные исполнители рискнули бы одновременно играть дуэт, трио и весь оркестр.
Princess Beatrix Ты всё ещё пером пишешь? Мы же в двадцатом веке.
Symphorosa А мне двадцатый век не нравится.
Dr. Nicholas Agi [во время урока фехтования] Ваше высочество, сегодня утром мы будем практиковать искусство ложного удара — мнимой атаки, за которой следует настоящая в другом направлении. Атакующий всегда рискует выдать свои намерения противнику, а этого допускать нельзя. Оппонент не должен знать ни на мгновение, о чём думает противник. Как и во всём, здесь всё дело в тренировке.
Queen Maria Dominika Тишина! Мальчики, ведите себя прилично. Это не республика! А теперь подойдите и поприветствуйте меня. Я ваша королева и ещё дальняя родственница. Вы должны уважать и то, и другое.
Father Carl Hyacinth Альберт, ты не просто принц. Ты настоящий джентльмен.
Prince Albert Я ещё и лжец. Может, ещё и идиот.
Princess Beatrix Иногда мне кажется, что этот доктор слишком прогрессивен.
Prince Albert Тётя Александра была, ну, как бы, ледышкой, а я был, эм, кто я был?
Father Carl Hyacinth Рыбой.
Queen Maria Dominika Рыбой?
Prince Albert Да, наверное, я был рыбой.
Father Carl Hyacinth Заметь, но рыбой, которую мы все обожаем.
Prince Albert Ледышка и рыба. Тут уж тепла не дождёшься.
Princess Beatrix Как неловко без мужчины в доме. Мужчина может помочь во многих вещах.
Symphorosa Во многих вещах.
Princess Beatrix О, моё дорогое дитя, это единственное, единственный шанс, о котором я всю жизнь молилась — чтобы ты стала королевой.
Princess Beatrix Ты должна за эти четыре дня доказать Альберту, что обладаешь всеми качествами, которые он ищет в жене — жене, которая однажды разделит с ним трон. Ты должна быть грациозной и достойной, тёплой, обаятельной и забавной. О, я знаю, что он видел в жизни гораздо больше тебя, но ты можешь обратить это себе на пользу. Пусть он увидит, какая ты милая и непорочная, и, дорогая, постарайся изо всех сил не быть застенчивой. Мужчины этого не любят, особенно такой, как Альберт. В конце концов, это одно из первых обязанностей королевы — всегда создавать вокруг себя атмосферу уюта.
Queen Maria Dominika Дорогая, у меня есть книга. Я пришлю её тебе. Очень утешительная. В ней доказано окончательно, что Наполеон никогда не существовал.
Princess Beatrix О, мой дорогой мальчик. Ты выглядишь превосходно, и какой же ты изменился по сравнению с тем маленьким Альбертом, которого я помню.
Captain Wunderlich Капитан Вундерлих, ваше высочество. Его королевское высочество передаёт, что скоро спустится.
Princess Beatrix Говорят, он обаятельный, очень обаятельный. Совсем не похож на свою мать!
Princess Beatrix Это случилось! Именно тогда, когда я совсем потеряла *всю* надежду.
Symphorosa Что случилось, дорогая? Кто-то умер?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Grace Kelly
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
Джесси Ройс Лэндис
Jessie Royce Landis
Эстель Уинвуд
Estelle Winwood
Луи Журдан
Louis Jourdan
Роберт Кут
Брайан Ахерн
Brian Aherne
