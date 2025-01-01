Prince AlbertТвой отец называл тебя своим лебедем. По крайней мере, мне так говорят. Думаю, это важно помнить. Подумай, что значит быть лебедем. Скользить, словно во сне, по гладкой поверхности озера и никогда не ступать на берег. На сухую землю, где ходят обычные люди, лебедь неуклюж и даже смешон. Когда он выползает на берег, он болезненно напоминает другую птицу, не так ли?
Prince AlbertБоюсь, да. Так что ей там и оставаться. На озере. Тихой, белой. Величественной. Быть птицей, но никогда не летать. Знать одну песню, но никогда не петь её. До самого конца. И так должно быть с тобой, Александра. Голова высоко. Холодное равнодушие к зевакам на берегу. И песня — никогда.
Princess BeatrixДитя моё, как ты думаешь, почему я вышла замуж за твоего отца? Не думай, что мужчина вдруг решает и предлагает женщине выйти за него замуж. Конечно, нет! Всё, что интересовало твоего отца — это лошади. На меня он даже не взглянул. А я пару раз посмотрела на инструктора по верховой езде. А твой отец сделал предложение уже на следующий день — верхом на лошади.
Prince AlbertЯ всегда завидовал аппетиту Бурбонов. Знаешь, Людовик XV однажды съел за раз десять котлет. Или это был Людовик X и пятнадцать котлет?
Dr. Nicholas AgiФехтовальщик всегда рискует выдать свои намерения противнику — а этого он никогда не должен допустить.
Dr. Nicholas AgiЯ никогда не осмеливался думать, что ты сможешь подарить мне свою любовь. Но ты же не винoвaтa, если я хочу... если я хочу забрать тебя и унести в темноту? Закрой глаза.
Dr. Nicholas AgiЯ не голоден, Александра. Я хочу пить.
Dr. Nicholas AgiЯ жажду твоих губ, твоих глаз, того момента, когда мы даже не сможем говорить.
Dr. Nicholas AgiТы такой добрый и такой красивый...
Princess AlexandraНе подходи ближе, Николас... Я никогда не видела влюблённого мужчину, который был бы влюблён в меня.
Dr. Nicholas AgiТы так боишься меня?
Princess AlexandraО, если я боюсь, то хочу бояться всегда. Я хочу быть для тебя такой хорошей. Я хочу сто вещей. Я хочу рассказать тебе всё, что у меня на сердце... Я хочу заботиться о тебе и баловать тебя и... о, поесть что-нибудь.
Princess BeatrixЯ заметила, что розы уже начинают распускаться.
Head GardenerОни как раз в самый раз, ваше высочество.
Princess BeatrixНе хочу, чтобы они были в полном цвету раньше послезавтра. Приглушите их.
Dr. Nicholas AgiУтром, когда светит солнце, легко быть ясным в голове.
Princess Beatrix[очень обеспокоена тем, что принц Альберт большую часть дня проводит, наблюдая за механическими доильными аппаратами в молочном амбаре усадьбы]Я бы сказала, что эта машина уж точно изношена, не говоря уже о коровах.
Princess Beatrix[мяч для футбола отскакивает в окно и падает на пол коридора]Этот репетитор. Он совершенно не контролирует мальчишек.
SymphorosaИ мяч тоже.
Dr. Nicholas AgiВеличайшие музыканты — это не всегда те, кто трубит о себе на каждом углу.
Princess BeatrixАльберт, мы сейчас подадим небольшой аперитив, а потом ужин. Я думала, тебе бы хотелось пообщаться в узком семейном кругу.
Prince AlbertСемейный круг. Прекрасно. Всегда выбираю круги. Треугольники — такая скука, да?
Princess Beatrix[доктору Николасу Аги]Вы здесь, чтобы дать мальчикам образование, а не забивать им головы всякими историческими сплетнями.
Princess BeatrixКоролева не может позволить себе быть застенчивой. Её нельзя унижать. Она выше всего этого, она вне этого.
GeorgeКузен Альберт — наследный принц, да? Значит, Александра будет наследной принцессой. А однажды она станет королевой!
Princess BeatrixПомнишь, как её бедный отец называл её своим лебедем? «Мой гордый, белый лебедь», — говорил он, и она именно такая: такая величавая, такая молчаливая, такая царственная.
Princess BeatrixВ конце концов, розы красивее, чем коровы.
Princess AlexandraБедный кузен Альберт отдыхал. В конце концов, играть на виолончели — это дело не из лёгких.
Prince AlbertИ вы совсем ничего не понимаете в музыке? Тогда должен поздравить вас с вашим мужеством.
Dr. Nicholas AgiНе понимаю, почему, ваше королевское высочество.
Prince AlbertПравда? Сомневаюсь, что многие опытные исполнители рискнули бы одновременно играть дуэт, трио и весь оркестр.
Princess BeatrixТы всё ещё пером пишешь? Мы же в двадцатом веке.
SymphorosaА мне двадцатый век не нравится.
Dr. Nicholas Agi[во время урока фехтования]Ваше высочество, сегодня утром мы будем практиковать искусство ложного удара — мнимой атаки, за которой следует настоящая в другом направлении. Атакующий всегда рискует выдать свои намерения противнику, а этого допускать нельзя. Оппонент не должен знать ни на мгновение, о чём думает противник. Как и во всём, здесь всё дело в тренировке.
Queen Maria DominikaТишина! Мальчики, ведите себя прилично. Это не республика! А теперь подойдите и поприветствуйте меня. Я ваша королева и ещё дальняя родственница. Вы должны уважать и то, и другое.
Father Carl HyacinthАльберт, ты не просто принц. Ты настоящий джентльмен.
Prince AlbertЯ ещё и лжец. Может, ещё и идиот.
Princess BeatrixИногда мне кажется, что этот доктор слишком прогрессивен.
Prince AlbertТётя Александра была, ну, как бы, ледышкой, а я был, эм, кто я был?
Father Carl HyacinthЗаметь, но рыбой, которую мы все обожаем.
Prince AlbertЛедышка и рыба. Тут уж тепла не дождёшься.
Princess BeatrixКак неловко без мужчины в доме. Мужчина может помочь во многих вещах.
SymphorosaВо многих вещах.
Princess BeatrixО, моё дорогое дитя, это единственное, единственный шанс, о котором я всю жизнь молилась — чтобы ты стала королевой.
Princess BeatrixТы должна за эти четыре дня доказать Альберту, что обладаешь всеми качествами, которые он ищет в жене — жене, которая однажды разделит с ним трон. Ты должна быть грациозной и достойной, тёплой, обаятельной и забавной. О, я знаю, что он видел в жизни гораздо больше тебя, но ты можешь обратить это себе на пользу. Пусть он увидит, какая ты милая и непорочная, и, дорогая, постарайся изо всех сил не быть застенчивой. Мужчины этого не любят, особенно такой, как Альберт. В конце концов, это одно из первых обязанностей королевы — всегда создавать вокруг себя атмосферу уюта.
Queen Maria DominikaДорогая, у меня есть книга. Я пришлю её тебе. Очень утешительная. В ней доказано окончательно, что Наполеон никогда не существовал.
Princess BeatrixО, мой дорогой мальчик. Ты выглядишь превосходно, и какой же ты изменился по сравнению с тем маленьким Альбертом, которого я помню.
Captain WunderlichКапитан Вундерлих, ваше высочество. Его королевское высочество передаёт, что скоро спустится.
Princess BeatrixГоворят, он обаятельный, очень обаятельный. Совсем не похож на свою мать!
Princess BeatrixЭто случилось! Именно тогда, когда я совсем потеряла *всю* надежду.