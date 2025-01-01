[последние слова]

Prince Albert Твой отец называл тебя своим лебедем. По крайней мере, мне так говорят. Думаю, это важно помнить. Подумай, что значит быть лебедем. Скользить, словно во сне, по гладкой поверхности озера и никогда не ступать на берег. На сухую землю, где ходят обычные люди, лебедь неуклюж и даже смешон. Когда он выползает на берег, он болезненно напоминает другую птицу, не так ли?

Prince Albert Боюсь, да. Так что ей там и оставаться. На озере. Тихой, белой. Величественной. Быть птицей, но никогда не летать. Знать одну песню, но никогда не петь её. До самого конца. И так должно быть с тобой, Александра. Голова высоко. Холодное равнодушие к зевакам на берегу. И песня — никогда.

Princess Alexandra Отведи меня внутрь, Альберт.