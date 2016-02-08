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Рога Рога
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Horns Рога 2013 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Рога»

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Foggy 8 февраля 2016, 10:09
вполне на твердую 3-, те 5.5/10

с Ажа как режиссером все понятно: его потолок - это удачная компиляция идей американских ужастиков, и в ремейке холмов он в этот потолок уперся башкой...

пусть лучше как сценарист работает, потому что Маньяк был вполне удачен и гармоничен...

а этот фильмец - жалкая пародия на убойные каникулы, смешанные с ромео и джульеттой...или в современной интерпретации сумерками в их худшем проявлении...

черный юмор первую половину спасает, но в разборке корреспондентов не хватает жести, которую зачем-то стали вываливать в конце и совсем не к месту...

и еще один факт, по-моему очевидный, но не для режиссера: с удачным черным юмором ну оооооочень плохо сочетаются возвышенные чувства, так чтобы можно было аж проникнуться драматизмом и силой любви...в тех же каникулах любовная линия была вполне забавная и каши не испортила ✊

ps хотите косить под молодежь, худеньких мальчиков берите ✊ а то широкий волосатый грудак Рэдклиффа перевешивает все кроссовки с узкими джинсиками в кадре и прочим дресс-кодом для любительниц сумерек ✊

pps уж лучше великовозрастный раздолбай уолберга в Тед - гораздо ближе к реальности, чем здесь ✊ , а кирпич вообще не стоит сравнивать, там абсолютно взрослое кино, почти идеально втиснутое в детские штанишки
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
fanbunga 11 февраля 2016, 00:16
опять Creep в саундтреке...

Рэдклиффу зачот, старался. Чувства добрые пробуждает.

Картинка в целом красивая, местами неприятная (когда должно быть типа страшно).

Оценки нет, т.к. это немножко Сумерки, по-моему.
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
khaos11 11 февраля 2016, 00:16
Зачотный фильмец. Весьма любопытный среди современного молодежного дерьмеца. Рэдклифф не упал лицом в грязь. Ориентир целевой аудитории и вправду немного непонятен, но тем и подкупает, что нет осточертевших предсказуемостей и тупостей.



Вполне на твердую 4\5
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
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