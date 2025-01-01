Меню
Цитаты из фильма Рога

Ig Perrish Говорят, всегда надо поступать правильно, но иногда правильного выбора нет, и тогда... тогда остаётся только выбрать грех, с которым сможешь жить.
Ig Perrish Я буду любить тебя всю оставшуюся жизнь.
Merrin Williams Просто люби меня всю мою жизнь.
Ig Perrish Как насчёт того, чтобы вы друг друга хорошенько отшлёпали, а победитель получит эксклюзивное интервью со мной?
Dr. Renald Вы, чертовы пациенты! Вас волнует только собственная задница!
Ig Perrish В конце концов я принял рога. Как ангел, упавший на землю, я стал дьяволом в последний раз, но месть — это всё, что есть, и пришло время вернуться к тебе, чтобы мы снова были вместе. Если это не рай, то я не знаю, что тогда.
Ig Perrish [выходит из воды после того, как его сожгли заживо] Ну, могу сказать в свою защиту — меня, б****ь, чертовски тяжело убить.
Terry Perrish Что эта змейка на твоей шее делает?
Ig Perrish Я завёл нового друга.
Ig Perrish Она ходила в церковь каждое чёртово воскресенье, носила крест на шее, и что? Разницы НИКАКОЙ. Бог отвернулся и позволил ей умереть здесь одной, напуганной!
Lee Tourneau Чёрт возьми.
Ig Perrish Я тоже так думаю.
Father Mould Ты отвернулся от Бога и бросился в тьму.
Ig Perrish Но я ничего не сделал плохого!
Father Mould Каждый дьявол когда-то был ангелом, а теперь ты навеки пал с небес. Когда Сатана был изгнан из Рая, его прокляли ползать по земле, словно змея. Для тебя нет надежды.
Ig Perrish Надо бы попросить дьявола наказать того у#бка, кто её убил.
Ig Perrish Наказать Терри было самым трудным, что я когда-либо делал, но заставить его встретиться со своим демоном — это был единственный способ помочь ему.
Merrin Williams Ты заслуживаешь лучшего.
Ig Perrish Наконец-то в чём-то согласны.
Ig Perrish Видишь ли, тщеславие не окупается, и пройдет немало времени, прежде чем ты снова сможешь попытаться выглядеть красиво.
Ig Perrish По какой-то причине в этом безумном грёбаном мире меня карали. Когда они смотрели на меня, они видели дьявола — и, может быть, я тоже — и теперь мне приходилось соответствовать роли.
Little Girl Я ненавижу маму. Хочу сжечь её в постели спичками. Хочу сжечь её дотла, полностью!
Иг Перриш в 13 лет [Терри] Ты раньше видел эту девушку? Что она делает?
Деррик Перриш Думаю, это азбука Морзе, и она говорит тебе перестать пялиться на её ноги в церкви, а то даст чёрный глаз.
Father Mould Я мог бы тебя повесить, если только ты не захочешь сделать по-честному и повеситься сам. Как тебе такое предложение?
Father Mould Ты... ты убил эту невинную девушку, Меррин. Я ничего не могу сделать.
Ig Perrish Говори! Расскажи всё, что произошло! Мне нужно знать!
Merrin Williams Ты возбуждён?
Ig Perrish Да, теплее становлюсь.
Glenna Shepherd Почему бы тебе не дать мне отсосать тебя в мужском туалете? Мне бы это очень понравилось, и, спорю, тебе бы полегчало.
[первые реплики]
Иг Перриш [рассказчик] Все в этом городе всегда считали меня чужаком. Мне было наплевать. Единственное, что имело значение — это она. Она была моим раем на земле. И только Бог знает, как это было прекрасно до той ночи. Знаешь, никто не рождается злым. Сам дьявол был падшим ангелом. Но иногда, проходя через ад, единственный выход — идти дальше в огонь.
Derrick Perrish Как ты мог так поступить? Она была одним из лучших людей, которых я когда-либо знал! Она была моим любимым в тебе.
Ig Perrish Да, я тоже.
