Ig PerrishКак насчёт того, чтобы вы друг друга хорошенько отшлёпали, а победитель получит эксклюзивное интервью со мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. RenaldВы, чертовы пациенты! Вас волнует только собственная задница!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ig PerrishВ конце концов я принял рога. Как ангел, упавший на землю, я стал дьяволом в последний раз, но месть — это всё, что есть, и пришло время вернуться к тебе, чтобы мы снова были вместе. Если это не рай, то я не знаю, что тогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ig Perrish[выходит из воды после того, как его сожгли заживо]Ну, могу сказать в свою защиту — меня, б****ь, чертовски тяжело убить.
Glenna ShepherdПочему бы тебе не дать мне отсосать тебя в мужском туалете? Мне бы это очень понравилось, и, спорю, тебе бы полегчало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Иг Перриш[рассказчик]Все в этом городе всегда считали меня чужаком. Мне было наплевать. Единственное, что имело значение — это она. Она была моим раем на земле. И только Бог знает, как это было прекрасно до той ночи. Знаешь, никто не рождается злым. Сам дьявол был падшим ангелом. Но иногда, проходя через ад, единственный выход — идти дальше в огонь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Derrick PerrishКак ты мог так поступить? Она была одним из лучших людей, которых я когда-либо знал! Она была моим любимым в тебе.