Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Siberian Wild
Siberian Wild
, 2012
Siberian Wild
Россия / спорт / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
О фильме
Суровая Сибирь во всем своем великолепии. Обширная география съемок: от Байкала до Олимпийской деревни и лучшие райдеры Сибири.
Развернуть
В ролях
Артемьев Степа
Николай Гринев
Илья Верхотуров
Артем Пичхадзе
Слава Абрамов
Сергей Зюзюк
Алексей Батманов
Александр Хомушку
Толя Иванов
Григорий Лохов
Никита Крикунов
Владимир Пронин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2012
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Отзывы
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российское кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667