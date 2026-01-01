Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Siberian Wild
Киноафиша Фильмы Siberian Wild

Siberian Wild

, 2012
Siberian Wild
Россия / спорт / 18+
Постер фильма Siberian Wild

О фильме

Суровая Сибирь во всем своем великолепии. Обширная география съемок: от Байкала до Олимпийской деревни и лучшие райдеры Сибири.

В ролях

Артемьев Степа
Николай Гринев
Илья Верхотуров
Артем Пичхадзе
Слава Абрамов
Сергей Зюзюк
Алексей Батманов
Александр Хомушку
Толя Иванов
Григорий Лохов
Никита Крикунов
Владимир Пронин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше