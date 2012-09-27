Меню
На волне - трейлер
Киноафиша Трейлеры На волне. Трейлер

На волне. Трейлер

Дата публикации: 27 сентября 2012
На волне – «На волне» - это первый масштабный российский фильм, который рассказывает о красоте океана и серфинга, раскрывая как спортивную его сторону, так и философскую. Фильм погружает зрителя в судьбы разных людей, заставляя переживать искренние чувства каждого из них. Кто-то борется со своими страхами, а кто-то сражается за возможность оставаться самим собой, разорвав устоявшиеся социальные стереотипы и слившись с первозданной природой. В фильме сплетены две истории - история Маши - русской девушки, которая мечтает поймать свою первую волну и 11-ти кратного чемпиона мира по серфингу Келли Слейтера. Маша, уже зная все о серфинге в теории, приезжает на Бали, что бы научиться серфингу, но сталкивается со своей главной проблемой -  страхом глубокой воды. Второй герой фильма - Келли Слейтер. Он рассказывает свою историю карьеры в серфинге и как ему удается 11 лет выигрывать первые титулы и держать лидерство в одном из самых сложных видов спорта. В первый раз в жизни он попадает в непривычную для него ситуацию, когда свой титул он будет вынужден подтвердить повторно, из-за сбоя в системе и ошибки в подсчете очков. Эти два уникальных героя в фильме не встречаются, но зритель понимает какое важное место в их жизни занимает Океан.  
7.2 На волне
На волне документальный, 2018, Россия
