От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»