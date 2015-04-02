Фильм Джонатана Теплицки в оригинале именуется The Railway Man – «Железнодорожник» или, еще точнее, «Железнодорожный человек». Собственно, название отсылает к самой сердцевине сюжета: британский знаток истории железных дорог, лейтенант-связист Эрик Ломакс, по чьим воспоминаниям и снята картина, в 1942 году в Сингапуре оказывается среди частей, сдавшихся, по приказу командования, японцам, после чего попадает в Бирму – на строительство знаменитой «железной дороги смерти», описанное еще в «Мосте…
Очень тяжелое кино про нечеловеческие страдания во время войны, про пытки и издевательствами над людьми.
Шла я на Колина Ферта и Николь Кидман (мои любимые актеры), трейлер не смотрела, но знала, что фильм будет тяжелым. Хотя, опять же, не подозревала, что ТАКИМ тяжелым.
Там нет крови и трупов, нет "стандартных" для фильмов про войну видов, вызывающих тошноту, но у меня тошноту вызывало то, что я встраивалась во всё, что происходило с главным героем, и мне казалось, что и я страдаю, и меня бьют и калечат.
Концовка (счастливая вроде как) мне не понравилась. Если бы не сказали, что фильм основан на реальных событиях, не поверила бы, что всё может закончиться именно так.
Короче, выжимать из вас слезу, будут 2 часа, из многих и выжмут, соплей там море.✊ . Но если трезво оценить проблему и сам фильм, то полная лажа. Смех и клоунада. Во первых, Англичане - НЕ ВОЙНЫ, во вторых, Японцы - не Войны. То есть не этим ребятам, скулить о потерянной доблести, никогда у них ее не было.. 3\\10✊
соковыжималка - как есть...
Ну да да, там нет ничего кроме надутого мелодраматизма. Особенно не понимающая Кидман в сторонке. Она походу подумала, они там не увлеклись обнимашками✊ ✊
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