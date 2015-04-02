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Фильм Джонатана Теплицки в оригинале именуется The Railway Man – «Железнодорожник» или, еще точнее, «Железнодорожный человек». Собственно, название отсылает к самой сердцевине сюжета: британский знаток истории железных дорог, лейтенант-связист Эрик Ломакс, по чьим воспоминаниям и снята картина, в 1942 году в Сингапуре оказывается среди частей, сдавшихся, по приказу командования, японцам, после чего попадает в Бирму – на строительство знаменитой «железной дороги смерти», описанное еще в «Мосте…