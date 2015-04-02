Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Возмездие Возмездие
Киноафиша Фильмы Возмездие Отзывы о фильме «Возмездие»
The Railway Man Возмездие 2013 / Австралия / Великобритания
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Возмездие»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм Джонатана Теплицки в оригинале именуется The Railway Man – «Железнодорожник» или, еще точнее, «Железнодорожный человек». Собственно, название отсылает к самой сердцевине сюжета: британский знаток истории железных дорог, лейтенант-связист Эрик Ломакс, по чьим воспоминаниям и снята картина, в 1942 году в Сингапуре оказывается среди частей, сдавшихся, по приказу командования, японцам, после чего попадает в Бирму – на строительство знаменитой «железной дороги смерти», описанное еще в «Мосте…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Если после "Воровки книг" у меня внутри была светлая грусть и некая сила, то "Возмездие" ("The Railway Man") выжало из меня все соки.

Очень тяжелое кино про нечеловеческие страдания во время войны, про пытки и издевательствами над людьми.

Шла я на Колина Ферта и Николь Кидман (мои любимые актеры), трейлер не смотрела, но знала, что фильм будет тяжелым. Хотя, опять же, не подозревала, что ТАКИМ тяжелым.

Там нет крови и трупов, нет "стандартных" для фильмов про войну видов, вызывающих тошноту, но у меня тошноту вызывало то, что я встраивалась во всё, что происходило с главным героем, и мне казалось, что и я страдаю, и меня бьют и калечат.

Концовка (счастливая вроде как) мне не понравилась. Если бы не сказали, что фильм основан на реальных событиях, не поверила бы, что всё может закончиться именно так.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Как то сразу, стало понятно, что событие хоть и реально было, но вымучено слезами, соплями, благородством Англо_Саксов и бывшими Самураями. ✊ . Колин Ферт, весьма может быть и реален, но сама ситуация, как то уж совсем из цикла "Гардемарины 20 лет спустя". Ну не хочется тут конечно говорить сравнениями; с нормальными армиями, с много кратно превышающими жертвами, и более изощренными пытками. Даже тема прощения подана ужасно. Этакий Англицкий СНОБ, нытик, маргинал, ПРЕЗИРАЯ Японца, все таки с высока прощает. Японец - этакий обманутый недосамурай, слюнявый клоун, который собственно в пытках то не принимая участия, чувствует вдруг, давно забытые угрызения совести, при чем не понятно от чего (скорее от того что своих кинул). Больше всего, меня поразил персонаж Кидман, почему?, кто она?, зачем ей этот бред? Про нее надо было снимать кино в принципе..

Короче, выжимать из вас слезу, будут 2 часа, из многих и выжмут, соплей там море.✊ . Но если трезво оценить проблему и сам фильм, то полная лажа. Смех и клоунада. Во первых, Англичане - НЕ ВОЙНЫ, во вторых, Японцы - не Войны. То есть не этим ребятам, скулить о потерянной доблести, никогда у них ее не было.. 3\\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
а про пытки так я вообще молчу.... они бы его еще зубной пастой лицо намазали
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CatherineERa, 01/05/2014 - 17:43:47):Если после "Воровки книг" у меня внутри была светлая грусть и некая сила, то "Возмездие" ("The Railway Man") выжало из меня все соки.



соковыжималка - как есть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 10/05/2014 - 10:01:59):Здесь вообще нет лишнего мелодраматизма.



Ну да да, там нет ничего кроме надутого мелодраматизма. Особенно не понимающая Кидман в сторонке. Она походу подумала, они там не увлеклись обнимашками✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши