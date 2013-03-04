Меню
Киноафиша Трейлеры Печать царя Соломона. Трейлер

Печать царя Соломона. Трейлер

Дата публикации: 4 марта 2013
Печать царя Соломона – Много веков назад, во времена своего правления, царь Соломон прогневался на могущественного джинна Юсуфа и с помощью колдовства заточил его в глиняный кувшин, скрепив заклятье своим магическим перстнем. Прошли годы, сменились эпохи, и джинн оказывается на свободе в современной Москве. По невероятному стечению обстоятельств из плена его спасли юный Гекльберри Финн со своим другом, беглым рабом Джимом, силой магии также переместившиеся из Америки XIX века на улицы современного мегаполиса. Но на этом приключения героев не заканчиваются. Сила перстня столь велика, что сквозь пространство и время джинна Юсуфа преследует древний демон Кишкаш, продолжающий исполнять волю Соломона. Однако истинная его цель заключается в стремлении обрести могущественный артефакт царя, чтобы погрузить мир в вечную тьму и хаос. Время решающей битвы стремительно приближается. Сумеют ли юность и отвага одолеть тысячелетнее зло?..
4.9 Печать царя Соломона
Печать царя Соломона сказка, приключения, 2013, Россия
