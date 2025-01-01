Меню
Фильмы
Любовь - все, что тебе нужно
Награды и номинации фильма Любовь - все, что тебе нужно
Награды и номинации фильма Любовь - все, что тебе нужно 2012
Венецианский кинофестиваль 2012
Квир-лев
Номинант
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
2025, США, ужасы
Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории
«Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье
Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
