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21 и больше 21 и больше
Киноафиша Фильмы 21 и больше Отзывы о фильме «21 и больше»
21 and Over 21 и больше 2013 / США
6.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «21 и больше»

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Значит хорошее кино надо посмотреть)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего такой , не супер и не ГГ. Конечно как всегда тупой американский юмор , но местами поржать можно хорошо.



Но подобный фильм , который недавно был в прокате( Проект Х: Дорвались ) , был луше в 100 раз =)✊



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Swi4e1 от 10/03/2013 - 00:54:55


Swi4e1 открой секрет что означает сокращение ГГ в твоих постах,а то я голову сломал уже,обычно ГГ это главный герой может ты имеешь ввиду УГ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Афоня =)) ГГ это я сокращаю (ГАфНО , ГАфНО) не главный герой =))))))))))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 02:43:28):



как где =))) ты сам написал смешные коменты из фильма этого =))) Где они кинули китайца на батут =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ольга226 2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильм))) посмеялись от души)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Под пиво и начос прошло на ура!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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