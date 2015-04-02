Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
21 и больше
Отзывы о фильме «21 и больше»
21 and Over
21 и больше
2013 / США
Трейлер
6.8
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «21 и больше»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Значит хорошее кино надо посмотреть)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего такой , не супер и не ГГ. Конечно как всегда тупой американский юмор , но местами поржать можно хорошо.
Но подобный фильм , который недавно был в прокате( Проект Х: Дорвались ) , был луше в 100 раз =)✊
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Swi4e1 от 10/03/2013 - 00:54:55
Swi4e1 открой секрет что означает сокращение ГГ в твоих постах,а то я голову сломал уже,обычно ГГ это главный герой может ты имеешь ввиду УГ?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Афоня =)) ГГ это я сокращаю (ГАфНО , ГАфНО)
не главный герой =))))))))))))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 02:43:28):
как где =))) ты сам написал смешные коменты из фильма этого =))) Где они кинули китайца на батут =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Ольга226
2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильм))) посмеялись от души)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Под пиво и начос прошло на ура!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Денежная игла
1 комментарий
Один путь
1 комментарий
Отголоски преступления
1 комментарий
Море страха
1 комментарий
Гнев во спасение
1 комментарий
Стрела возмездия
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Но подобный фильм , который недавно был в прокате( Проект Х: Дорвались ) , был луше в 100 раз =)✊
7/10
Swi4e1 открой секрет что означает сокращение ГГ в твоих постах,а то я голову сломал уже,обычно ГГ это главный герой может ты имеешь ввиду УГ?
как где =))) ты сам написал смешные коменты из фильма этого =))) Где они кинули китайца на батут =)))
Авторизация по e-mail