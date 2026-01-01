Три идиота/Three Idiots

комедия, 2009

режиссер: Радж Кумар Хирани

Оператор: С.К. Муралидаран

Композитор: Шантану Мойтра, Атул Ранинга, Санджай Вандрекар

в ролях: Аамир Кхан, Р. Мадхаван, Шарман Джоши, Карина Капур и др.

Продолжительность: 170 мин

Фильм побил все рекорды кассовых сборов Индии 2009 года и завоевал множество национальных наград. Рассказ о жизни трех друзей – студентах инженерного колледжа, которым выпадает пережить немало смешных и трагических моментов за годы учебы и только мудрость, смекалка и взаимная поддержка помогают им все-таки выжить в стенах престижного колледжа.

Звездочки на земле/Taare Zameen Par

драма, 2007

режиссер: Аамир Кхан, Амол Гуптэ

оператор: Сатьяджит Панде

композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани

в ролях: Даршил Сафари, Аамир Кхан, Танай Чхеда, Тиска Чопра, Випин Шарма, Мегха Бенгали

Продолжительность: 165 мин

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения немного отличается от других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень легко. Однажды в его жизни появляется учитель рисования, который ставит перед собой цель изменить жизнь мальчика.

У любви нет причин/Ishquiya

драма, комедия, мелодрама, триллер, 2010

режиссёр: Абхишек Чаубей

оператор: Мохана Кришна

композитор: Вишал Бхардвадж, Хитеш Соник

в ролях: Насируддин Шах, Видья Балан, Аршад Варси

Продолжительность: 115 мин

«У любви нет причин» — так говорит героиня. И никто не может объяснить, как любовь влияет на наши поступки. И куда может привести выбор между любовью и бизнесом. Два незадачливых мошенника спасаются бегством, прихватив крупную сумму денег у своего бывшего босса. И сами не понимают, что становятся пешками в чужой игре.

Дели-6 / Delhi-6

драма, комедия, 2009

режиссер: Ракеш Омпракаш Мехра

оператор: Бинод Прадхан

композитор: А.Р. Рахман

в ролях: Вахида Рехман, Абхишек Баччан,Сонам Капур, Риши Капур, Ом Пури

Продолжительность: 141 мин

Рошан – молодой американец индийского происхождения впервые в жизни приезжает в Индию и поначалу шокирован незнакомой для него культурой и образом жизни людей, с которыми ему приходится жить в центральном районе Дели. Наряду с доброжелательностью и человеческой теплотой, он сталкивается с косностью и суеверной враждебностью.

Когда мы встретились / Jab We Met

мелодрама, комедия, 2007

режиссер: Имтиаз Али

оператор: Натарайя Субраманьян

композитор: Притам Чакраборти, Санджай Чаудхари, Сандеш Шандилья

в ролях: Шахид Капур, Карина Капур, Тарун Арора, Дара Сингх, Паван Малхотра

Продолжительность: 142 мин

Адитья – бизнесмен-неудачник. Он несчастен, потому что его любимая девушка выходит замуж за другого. Ему не хватает мужества вернуться домой, он решает плыть по течению, садится в первый попавшийся поезд, и едет «куда глаза глядят». Но судьба распоряжается иначе.

Джодха и Акбар / Jodha Akbar

мюзикл, боевик, мелодрама, приключения, 2008

режиссер: Ашутош Говарикер

оператор: Киран Деоханс

композитор: А.Р. Рахман

в ролях: Ритик Рошан, Айшвария Рай, Сону Суд, Пунам Синха, Сухасини Малай, Ила Арун, Раза Мурад, Кулбхушан Харбанда

Продолжительность: 213 мин

Пронзительная история любви одного из самых знаменитых императоров Индии и прекрасной принцессы Раджпута Джодхи. В то время, когда мусульмане и индуисты испытывали глубокую неприязнь друг к другу, их союз был призван не только соединить два сердца, но и две религии.

Среда/A Wednesday

триллер, драма, 2008

режиссер Нирадж Пандеу

оператор Фувад Кхан

композитор Санджай Чаудхари

В ролях: Анупам Кхер, Насируддин Шах, Джимми Шергилл ,Дипал Шау ,Амир Башир Виджай Бхатия,Мукеш Бхатт,Раджендра Чавла, Снехал Даби, Rohitash Gaud

Продолжительность: 104 мин

Один террорист позвонил по телефону Пракашу Ратходу, комиссару полиции Мумбая и потребовал освободить четырех террористов. В качестве вознаграждения он обещает сообщить места, где террористы заложили взрывные устройства.

В плену у моды/Fashion

драма, мелодрама, 2008

режиссер: Мадхур Бхандаркар

оператор: Махеш Лимайе

композитор: Салим Мерчант

В ролях: Приянка Чопра, Кангна Ранаут, Мугдха Годсе, Арбаз Кхан, Арджан Баджва, Радж Баббар, Киран Джунея, Самир Сони, Киту Гидвани, Сучитра Пиллай-Малик

Продолжительность: 174 мин

Мир моды и гламура манит к себе юных девушек со всех концов страны. У Мегхны Матхур, очаровательной девушки из Чандигартха есть амбициозная мечта. Стать не просто моделью, а первой среди первых. Обратная сторона фэшн-индустрии шокирует ее, но она упорно идет к цели и достигает успеха. Однако судьба преподносит ей сюрприз…

Сид, проснись /Wake up Sid

драма,мелодрама,комедия, 2009

режиссер: Аян Мукхурджи

оператор: Анил Мехта

композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани

В ролях: Ранбир Капур ,Конкона Сен Шарма,Shruti Bapna,Krutika Bolaki,Namit Das,Munir Kabani,Мохсин Али Кхан,Рахул Кханна,Анупам Кхер,Кайназ Мотивала...

Продолжительность: 138 мин

Сидхарт Мехра или просто Сид – обычный парень из Мумбая, только что окончил колледж и понятия не имеет, чем заниматься дальше. Самое важное в его жизни – это его друзья, его фотоаппарат, его машина и его игровая приставка X-box 360. Но несмотря на свою лень и нецелеустремленность, Сид честный парень и хороший друг.

След от поцелуя на щеке/Kannathil Muthamittal

драма,военный, 2002

режиссер: Мани Ратнам

оператор: Равви К. Чандрам

композитор: А.Р. Рахман

В ролях: Мадхаван, Симран, Дж.Д. Чакраварти, Пракаш Радж, Нандита Дас, P.S. Keerthana,Делхи Кумар, Мастер Сурадж, Master Kethan, Шефали Чаудхари

Продолжительность: 123 мин

Восьмилетняя девочка Амудха (Киртхана) узнает от своей приемной семьи, что ее настоящие мать и отец были разлучены войной. Вместе с двоюродной сестрой и своей приемной семьей она делает попытку встретиться со своей настоящей матерью и едет на родину своих родителей, где своими глазами видит, что же привело ее к разлуке с ними.

Никогда не говори «Прощай»/ Kabhi Alvida Na Kehna

драма, 2006

режиссер: Каран Джохар

оператор: Анил Мехта

композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани

В ролях: Амитабх Баччан,Шахрукх Кхан,Рани Мухерджи, Прити Зинта, Абхишек Баччан, Кирон Кхер, Арджун Рампал, Джон Абрахам, Логан Эндерсон, Лиза Ансельмо

Продолжительность: 193 мин

Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после повреждения ноги. Он женат на Рии, карьера которой идет большими шагами в гору. Майа, замужем за своим близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему. Случайная встреча Майи и Дева сближает их…

Поломанные судьбы/ Corporate

драма, 2006

режиссер: Мадхур Бхандаркар

оператор: Махеш Лимайе

композитор: Раджу Синх, Шамир Тандон

В ролях: Бипаша Басу,Кэй Кэй Менон,Радж Баббар,Раджат Капур,Лиллет Дюбей,Хэрш Чхая,Bharat Dabholkar,Самир Даттани,Achint Kaur, Гириш Оак

Продолжительность: 144 мин

Ниши и Ритеш уже давно вместе и в скором времени собираются пожениться. И он и она работают в руководстве крупной пищевой компании. Оба честолюбивы и мечтают о блестящей карьере. Но судьба играет с ними злую шутку.

Я ненавижу любовные истории /I Hate Luv Storys

драма,мелодрама,комедия,2010

режиссер: Пунит Мальхотра

оператор: Аянанка Бозе

композитор: Вишал Дадлани, Салим Мерчант, Сулеман Мерчант

В ролях: Имран Кхан, Сонам Капур, Самир Даттани, Самир Сони, Kavin Dave, Бруна Абдалах, Асим Тивари, Пуджа Гаи, Кетки Даве, Анджу Махендру

Продолжительность: 134 мин

Джей – закоренелый циник. По его мнению, любовь это болезнь, а любящие люди безумны. Симран же полная ему противоположность. Она мечтает и живет в мире грез. Так уж распорядиласьсудьба, но молодым людям пришлось работать вместе на съемочной площадке фильма о любви.

Звёздный остров/Taryanche Bait

2011

режиссер: Киран Йаднопавит

в ролях: Винай Апте, Ашвини Гири, Ашимита Джоглекар

Продолжительность 180 мин.

Рассказ о взаимоотношениях между отцом и сыном перед лицом неумолимых реальностей жизни. Их семья живет не богато, но вполне счастливо. Отцу часто приходится ездить в Мумбаи по разным делам. Как-то раз он хочет сделать приятное своим близким и решает взять всю семью с собой в большой город.