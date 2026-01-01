Три идиота/Three Idiots
комедия, 2009
режиссер: Радж Кумар Хирани
Оператор: С.К. Муралидаран
Композитор: Шантану Мойтра, Атул Ранинга, Санджай Вандрекар
в ролях: Аамир Кхан, Р. Мадхаван, Шарман Джоши, Карина Капур и др.
Продолжительность: 170 мин
Фильм побил все рекорды кассовых сборов Индии 2009 года и завоевал множество национальных наград. Рассказ о жизни трех друзей – студентах инженерного колледжа, которым выпадает пережить немало смешных и трагических моментов за годы учебы и только мудрость, смекалка и взаимная поддержка помогают им все-таки выжить в стенах престижного колледжа.
Звездочки на земле/Taare Zameen Par
драма, 2007
режиссер: Аамир Кхан, Амол Гуптэ
оператор: Сатьяджит Панде
композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани
в ролях: Даршил Сафари, Аамир Кхан, Танай Чхеда, Тиска Чопра, Випин Шарма, Мегха Бенгали
Продолжительность: 165 мин
Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения немного отличается от других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень легко. Однажды в его жизни появляется учитель рисования, который ставит перед собой цель изменить жизнь мальчика.
У любви нет причин/Ishquiya
драма, комедия, мелодрама, триллер, 2010
режиссёр: Абхишек Чаубей
оператор: Мохана Кришна
композитор: Вишал Бхардвадж, Хитеш Соник
в ролях: Насируддин Шах, Видья Балан, Аршад Варси
Продолжительность: 115 мин
«У любви нет причин» — так говорит героиня. И никто не может объяснить, как любовь влияет на наши поступки. И куда может привести выбор между любовью и бизнесом. Два незадачливых мошенника спасаются бегством, прихватив крупную сумму денег у своего бывшего босса. И сами не понимают, что становятся пешками в чужой игре.
Дели-6 / Delhi-6
драма, комедия, 2009
режиссер: Ракеш Омпракаш Мехра
оператор: Бинод Прадхан
композитор: А.Р. Рахман
в ролях: Вахида Рехман, Абхишек Баччан,Сонам Капур, Риши Капур, Ом Пури
Продолжительность: 141 мин
Рошан – молодой американец индийского происхождения впервые в жизни приезжает в Индию и поначалу шокирован незнакомой для него культурой и образом жизни людей, с которыми ему приходится жить в центральном районе Дели. Наряду с доброжелательностью и человеческой теплотой, он сталкивается с косностью и суеверной враждебностью.
Когда мы встретились / Jab We Met
мелодрама, комедия, 2007
режиссер: Имтиаз Али
оператор: Натарайя Субраманьян
композитор: Притам Чакраборти, Санджай Чаудхари, Сандеш Шандилья
в ролях: Шахид Капур, Карина Капур, Тарун Арора, Дара Сингх, Паван Малхотра
Продолжительность: 142 мин
Адитья – бизнесмен-неудачник. Он несчастен, потому что его любимая девушка выходит замуж за другого. Ему не хватает мужества вернуться домой, он решает плыть по течению, садится в первый попавшийся поезд, и едет «куда глаза глядят». Но судьба распоряжается иначе.
Джодха и Акбар / Jodha Akbar
мюзикл, боевик, мелодрама, приключения, 2008
режиссер: Ашутош Говарикер
оператор: Киран Деоханс
композитор: А.Р. Рахман
в ролях: Ритик Рошан, Айшвария Рай, Сону Суд, Пунам Синха, Сухасини Малай, Ила Арун, Раза Мурад, Кулбхушан Харбанда
Продолжительность: 213 мин
Пронзительная история любви одного из самых знаменитых императоров Индии и прекрасной принцессы Раджпута Джодхи. В то время, когда мусульмане и индуисты испытывали глубокую неприязнь друг к другу, их союз был призван не только соединить два сердца, но и две религии.
Среда/A Wednesday
триллер, драма, 2008
режиссер Нирадж Пандеу
оператор Фувад Кхан
композитор Санджай Чаудхари
В ролях: Анупам Кхер, Насируддин Шах, Джимми Шергилл ,Дипал Шау ,Амир Башир Виджай Бхатия,Мукеш Бхатт,Раджендра Чавла, Снехал Даби, Rohitash Gaud
Продолжительность: 104 мин
Один террорист позвонил по телефону Пракашу Ратходу, комиссару полиции Мумбая и потребовал освободить четырех террористов. В качестве вознаграждения он обещает сообщить места, где террористы заложили взрывные устройства.
В плену у моды/Fashion
драма, мелодрама, 2008
режиссер: Мадхур Бхандаркар
оператор: Махеш Лимайе
композитор: Салим Мерчант
В ролях: Приянка Чопра, Кангна Ранаут, Мугдха Годсе, Арбаз Кхан, Арджан Баджва, Радж Баббар, Киран Джунея, Самир Сони, Киту Гидвани, Сучитра Пиллай-Малик
Продолжительность: 174 мин
Мир моды и гламура манит к себе юных девушек со всех концов страны. У Мегхны Матхур, очаровательной девушки из Чандигартха есть амбициозная мечта. Стать не просто моделью, а первой среди первых. Обратная сторона фэшн-индустрии шокирует ее, но она упорно идет к цели и достигает успеха. Однако судьба преподносит ей сюрприз…
Сид, проснись /Wake up Sid
драма,мелодрама,комедия, 2009
режиссер: Аян Мукхурджи
оператор: Анил Мехта
композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани
В ролях: Ранбир Капур ,Конкона Сен Шарма,Shruti Bapna,Krutika Bolaki,Namit Das,Munir Kabani,Мохсин Али Кхан,Рахул Кханна,Анупам Кхер,Кайназ Мотивала...
Продолжительность: 138 мин
Сидхарт Мехра или просто Сид – обычный парень из Мумбая, только что окончил колледж и понятия не имеет, чем заниматься дальше. Самое важное в его жизни – это его друзья, его фотоаппарат, его машина и его игровая приставка X-box 360. Но несмотря на свою лень и нецелеустремленность, Сид честный парень и хороший друг.
След от поцелуя на щеке/Kannathil Muthamittal
драма,военный, 2002
режиссер: Мани Ратнам
оператор: Равви К. Чандрам
композитор: А.Р. Рахман
В ролях: Мадхаван, Симран, Дж.Д. Чакраварти, Пракаш Радж, Нандита Дас, P.S. Keerthana,Делхи Кумар, Мастер Сурадж, Master Kethan, Шефали Чаудхари
Продолжительность: 123 мин
Восьмилетняя девочка Амудха (Киртхана) узнает от своей приемной семьи, что ее настоящие мать и отец были разлучены войной. Вместе с двоюродной сестрой и своей приемной семьей она делает попытку встретиться со своей настоящей матерью и едет на родину своих родителей, где своими глазами видит, что же привело ее к разлуке с ними.
Никогда не говори «Прощай»/ Kabhi Alvida Na Kehna
драма, 2006
режиссер: Каран Джохар
оператор: Анил Мехта
композитор: Шанкар Махадеван, Лой Мендонса, Эхсан Нурани
В ролях: Амитабх Баччан,Шахрукх Кхан,Рани Мухерджи, Прити Зинта, Абхишек Баччан, Кирон Кхер, Арджун Рампал, Джон Абрахам, Логан Эндерсон, Лиза Ансельмо
Продолжительность: 193 мин
Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после повреждения ноги. Он женат на Рии, карьера которой идет большими шагами в гору. Майа, замужем за своим близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему. Случайная встреча Майи и Дева сближает их…
Поломанные судьбы/ Corporate
драма, 2006
режиссер: Мадхур Бхандаркар
оператор: Махеш Лимайе
композитор: Раджу Синх, Шамир Тандон
В ролях: Бипаша Басу,Кэй Кэй Менон,Радж Баббар,Раджат Капур,Лиллет Дюбей,Хэрш Чхая,Bharat Dabholkar,Самир Даттани,Achint Kaur, Гириш Оак
Продолжительность: 144 мин
Ниши и Ритеш уже давно вместе и в скором времени собираются пожениться. И он и она работают в руководстве крупной пищевой компании. Оба честолюбивы и мечтают о блестящей карьере. Но судьба играет с ними злую шутку.
Я ненавижу любовные истории /I Hate Luv Storys
драма,мелодрама,комедия,2010
режиссер: Пунит Мальхотра
оператор: Аянанка Бозе
композитор: Вишал Дадлани, Салим Мерчант, Сулеман Мерчант
В ролях: Имран Кхан, Сонам Капур, Самир Даттани, Самир Сони, Kavin Dave, Бруна Абдалах, Асим Тивари, Пуджа Гаи, Кетки Даве, Анджу Махендру
Продолжительность: 134 мин
Джей – закоренелый циник. По его мнению, любовь это болезнь, а любящие люди безумны. Симран же полная ему противоположность. Она мечтает и живет в мире грез. Так уж распорядиласьсудьба, но молодым людям пришлось работать вместе на съемочной площадке фильма о любви.
Звёздный остров/Taryanche Bait
2011
режиссер: Киран Йаднопавит
в ролях: Винай Апте, Ашвини Гири, Ашимита Джоглекар
Продолжительность 180 мин.
Рассказ о взаимоотношениях между отцом и сыном перед лицом неумолимых реальностей жизни. Их семья живет не богато, но вполне счастливо. Отцу часто приходится ездить в Мумбаи по разным делам. Как-то раз он хочет сделать приятное своим близким и решает взять всю семью с собой в большой город.