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Мальчишник в Вегасе 3
Отзывы о фильме «Мальчишник в Вегасе 3»
The Hangover Part III
Мальчишник в Вегасе 3
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ ААААааАА ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ !❗️ ❗️ ❗️ , Ё МОЁ =)))))))))) Обожаю этот фильм , поскорей бы посмотреть новую часть=))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Виктор_Мор
2 апреля 2015, 12:51
Согл. режиссёру надо было как-то закончить трилогию,вот и пришлось придумать стандартный сюжет,но со знакомыми героями.. Однако всех поклонников серии в конце ждёт сюрприз,так что не торопитесь уходить из зала)) Не смотря на заявление,что это завершение трилогии,скорей всего, будет продолжение,хотя всё бдует зависеть от сборов...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Скучно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Скукота редкосная ✊ . Не ожидал =(((( Первые две части самые смешные.
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (77, 04/06/2013 - 23:37:19):
Видимо народ был настроен тупо поржать, как и с предыдущих Мальчишников, но в третьем еще и смысл оказался, а зритель не готов...
Я, вот, лично, приятно удивлена, это действительно фильм, а не сборник разнообразных хохм, даже послевкусие остается и желание подумать.
Цитата (Comon, 04/06/2013 - 02:04:58):
Насчет четвертого Мальчишника, мне кажется, будет тупо его снимать, эта тема уже себя исчерпала и доведена до логического конца, здорово обыграны эпизоды из первого и второго фильмов, подведена черта, единственное, если Чао еще женится, но это уже будет другое кино, типа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе-2" ✊
8,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Забыла сказать, очень крутой саунд, идеальная подборочка, за музыку 10/10 😂
2 апреля 2015, 12:51
0
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5/10
Видимо народ был настроен тупо поржать, как и с предыдущих Мальчишников, но в третьем еще и смысл оказался, а зритель не готов...
Я, вот, лично, приятно удивлена, это действительно фильм, а не сборник разнообразных хохм, даже послевкусие остается и желание подумать.
Цитата (Comon, 04/06/2013 - 02:04:58):
Насчет четвертого Мальчишника, мне кажется, будет тупо его снимать, эта тема уже себя исчерпала и доведена до логического конца, здорово обыграны эпизоды из первого и второго фильмов, подведена черта, единственное, если Чао еще женится, но это уже будет другое кино, типа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе-2" ✊
8,5/10
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