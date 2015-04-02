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Мальчишник в Вегасе 3 Мальчишник в Вегасе 3
Киноафиша Фильмы Мальчишник в Вегасе 3 Отзывы о фильме «Мальчишник в Вегасе 3»
The Hangover Part III Мальчишник в Вегасе 3 2013 / США
7.3 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Мальчишник в Вегасе 3»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ ААААааАА ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ !❗️ ❗️ ❗️ , Ё МОЁ =)))))))))) Обожаю этот фильм , поскорей бы посмотреть новую часть=))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Виктор_Мор 2 апреля 2015, 12:51
Согл. режиссёру надо было как-то закончить трилогию,вот и пришлось придумать стандартный сюжет,но со знакомыми героями.. Однако всех поклонников серии в конце ждёт сюрприз,так что не торопитесь уходить из зала)) Не смотря на заявление,что это завершение трилогии,скорей всего, будет продолжение,хотя всё бдует зависеть от сборов...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Скучно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Скукота редкосная ✊ . Не ожидал =(((( Первые две части самые смешные.

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (77, 04/06/2013 - 23:37:19):

Видимо народ был настроен тупо поржать, как и с предыдущих Мальчишников, но в третьем еще и смысл оказался, а зритель не готов...

Я, вот, лично, приятно удивлена, это действительно фильм, а не сборник разнообразных хохм, даже послевкусие остается и желание подумать.

Цитата (Comon, 04/06/2013 - 02:04:58):

Насчет четвертого Мальчишника, мне кажется, будет тупо его снимать, эта тема уже себя исчерпала и доведена до логического конца, здорово обыграны эпизоды из первого и второго фильмов, подведена черта, единственное, если Чао еще женится, но это уже будет другое кино, типа "Страх и ненависть в Лас-Вегасе-2" ✊

8,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Забыла сказать, очень крутой саунд, идеальная подборочка, за музыку 10/10 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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