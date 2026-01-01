Вспомнила простой метод из СССР — дома стало теплее за один вечер: без ремонта и обогревателя

Режу 5-литрушкам горлышки и засыпаю землей: урожай собираю уже через 7 дней (хватает до весны)

Золу от костра берегу как зеницу ока: осенью отсыпаю соседям и друзьям – экономлю нервы и пару тысяч рублей

Почему Гэндальф стоял истуканом и не плакал в последней сцене «Возвращения короля»: виноват в этом Питер Джексон

Пока «Метод» и «Эпидемия» разрывали Netflix, эти 3 российских сериала приютил Amazon: за №1 иностранцы «целуют руки Бурунову»

Тест для любителей советских детективов: хватайтесь за лупу, выбирайте улику и узнайте, какой фильм спасет ваш вечер от скуки

У Дейенерис и Джона Сноу всё могло получиться: почему Таргариены в «Игре престолов» не боялись родственных браков

Смотрел «Клон» 4 раза, но сложный тест по сериалу прошел лишь на 6/8: «завалился» на камне Жади и свадьбе Зейна – сможете лучше?

Про Кашпировского сняли лишь один сериал, и экстрасенс после него хотел идти в суд: «Сплошная ложь от начала до конца, это провал»

«Джеймсом Бондом от Тарантино» внезапно оказался этот свежий триллер: «Убить Билла» и «Джанго» на минималках с 85% на RT