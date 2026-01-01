2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, семейный, фэнтези
2026, Россия, боевик, фантастика
2008, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, фэнтези, семейный
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, Россия, исторический, драма
2026, США, ужасы, триллер
Золу от костра берегу как зеницу ока: осенью отсыпаю соседям и друзьям – экономлю нервы и пару тысяч рублей
Почему Гэндальф стоял истуканом и не плакал в последней сцене «Возвращения короля»: виноват в этом Питер Джексон
Пока «Метод» и «Эпидемия» разрывали Netflix, эти 3 российских сериала приютил Amazon: за №1 иностранцы «целуют руки Бурунову»
Тест для любителей советских детективов: хватайтесь за лупу, выбирайте улику и узнайте, какой фильм спасет ваш вечер от скуки
У Дейенерис и Джона Сноу всё могло получиться: почему Таргариены в «Игре престолов» не боялись родственных браков
Смотрел «Клон» 4 раза, но сложный тест по сериалу прошел лишь на 6/8: «завалился» на камне Жади и свадьбе Зейна – сможете лучше?
Про Кашпировского сняли лишь один сериал, и экстрасенс после него хотел идти в суд: «Сплошная ложь от начала до конца, это провал»
«Джеймсом Бондом от Тарантино» внезапно оказался этот свежий триллер: «Убить Билла» и «Джанго» на минималках с 85% на RT