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Немножко женаты
Отзывы о фильме «Немножко женаты»
The Five-Year Engagement
Немножко женаты
2012 / США
Трейлер
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Любопытный фильм оказался, неглупый и смешной. Я напереживалась и нахохоталась от души, аж до слез.
В дуэте Сигел-Блант больше понравился Сигел. Блант опять играет Мисс совершенство (по имени Виолетта, кажется), зато герой Сигела Том, слава богу, от совершенства далек, интересен и забавен. И, как оказалось, в своей профессии он гений и творец, а она - заурядный такой психолог. Слегка напрягали эти её: оооо...миииилый...как это мииило...
И это все с нашими дубляжно-фальшивыми интонациями.
Зато понравилось, как классно в действие вписана природа и даже погода, состояние героев помогает прочувствовать. Секрета не открою, будет хэппи, ромком же, так вот, после стылого и опостылевшего Мичигана в финале снова зелень и такой свет удивительный, мягкий, теплый, волшебный какой-то, в общем, как-то щемяще и крышесносно.
Очень понравился Рис Иванс в роли профессора, отличная роль, магнетизм у актера не слабый. По мне, так он на премию какую-нибудь наиграл точно.
Музыку не помню толком, нормально вроде, в тему.
Даже охота пересмотреть.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Лала
2 апреля 2015, 12:51
Тупее и скучнее этого фильма я вряд ли что-то видела в последние несколько лет...... После часа просмотра я окончательно отупела.... Полный бред.....
2 апреля 2015, 12:51
0
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В дуэте Сигел-Блант больше понравился Сигел. Блант опять играет Мисс совершенство (по имени Виолетта, кажется), зато герой Сигела Том, слава богу, от совершенства далек, интересен и забавен. И, как оказалось, в своей профессии он гений и творец, а она - заурядный такой психолог. Слегка напрягали эти её: оооо...миииилый...как это мииило...
И это все с нашими дубляжно-фальшивыми интонациями.
Зато понравилось, как классно в действие вписана природа и даже погода, состояние героев помогает прочувствовать. Секрета не открою, будет хэппи, ромком же, так вот, после стылого и опостылевшего Мичигана в финале снова зелень и такой свет удивительный, мягкий, теплый, волшебный какой-то, в общем, как-то щемяще и крышесносно.
Очень понравился Рис Иванс в роли профессора, отличная роль, магнетизм у актера не слабый. По мне, так он на премию какую-нибудь наиграл точно.
Музыку не помню толком, нормально вроде, в тему.
Даже охота пересмотреть.
8/10
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