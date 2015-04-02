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Немножко женаты Немножко женаты
Киноафиша Фильмы Немножко женаты Отзывы о фильме «Немножко женаты»
The Five-Year Engagement Немножко женаты 2012 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Немножко женаты»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Любопытный фильм оказался, неглупый и смешной. Я напереживалась и нахохоталась от души, аж до слез.

В дуэте Сигел-Блант больше понравился Сигел. Блант опять играет Мисс совершенство (по имени Виолетта, кажется), зато герой Сигела Том, слава богу, от совершенства далек, интересен и забавен. И, как оказалось, в своей профессии он гений и творец, а она - заурядный такой психолог. Слегка напрягали эти её: оооо...миииилый...как это мииило...

И это все с нашими дубляжно-фальшивыми интонациями.

Зато понравилось, как классно в действие вписана природа и даже погода, состояние героев помогает прочувствовать. Секрета не открою, будет хэппи, ромком же, так вот, после стылого и опостылевшего Мичигана в финале снова зелень и такой свет удивительный, мягкий, теплый, волшебный какой-то, в общем, как-то щемяще и крышесносно.

Очень понравился Рис Иванс в роли профессора, отличная роль, магнетизм у актера не слабый. По мне, так он на премию какую-нибудь наиграл точно.

Музыку не помню толком, нормально вроде, в тему.

Даже охота пересмотреть.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лала 2 апреля 2015, 12:51
Тупее и скучнее этого фильма я вряд ли что-то видела в последние несколько лет...... После часа просмотра я окончательно отупела.... Полный бред.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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