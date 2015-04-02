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Великий мастер Великий мастер
Киноафиша Фильмы Великий мастер Отзывы о фильме «Великий мастер»
Yut doi jung si / The Grandmaster Великий мастер 2012 / Гонконг / Китай
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Великий мастер»

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Наша рецензия

Вонг Кар Вай решил снять фильм сразу обо всем, что знал и умел, а потому «о чем именно» повествует «Великий мастер» – сказать довольно затруднительно. Вроде бы, это классический сюжет кун-фу: противостояние школ, поединки, предательство, гибель учителя, призывы к отмщению и т. п. Правда, Вонг Кар Вай претендует на несоизмеримо большее, чем лихой китайско-гонконгский кун-фу-ширпотреб, овеянный славными именами Брюса Ли, Джеки Чана и других крепких парней. Персонажи…

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Trapper 2 апреля 2015, 12:51
ба, про Ип Мана уже было два фильма...

этот кажись из разряда фантастики будет, минимум отношения к биографии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Обожемой, что за Ип такой... женщина (и какая!) ему в любви признаётся, а он ей про технику скольки-то-там-рук, надеюсь, говорит, что ещё эту технику увижу. Он импотент или гей латентый, не иначе.

И чего они там весь фильм делили между собой, я вообще не поняла.

И почему-то вместо неровной, но живой и человеческой речи сплошь цитаты и иносказания.

Вот чего не отнять, так это то, что снято красиво. Только красота холодная, умозрительная. Даже традиционно красиво плачущие у Кар Вая женщины в этот раз не тронули.

Прям не верится, что великолепный Чунгкингский экспресс и эту тоску снял один и тот же человек. Есть подозрения, что Кар Вай хотел сказать, что он, как Ип Ман, достиг совершенства в своем деле. Если так, то мне за него грустно.

В итоге больше всего понравились бои, подозрительно напоминающие матричные, но это самая эффектная составляющая фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось, про кунг-фу я вообще не в теме, про Ип Мана не слыхала, Кар-Вая до этого не смотрела и в итоге получила удовольствие.



Про цитаты и иносказания, мне показалось, наоборот, что речь героев была очень органична в контексте фильма, это ж типа притча, все дела.



Единственный минус, слишком большой акцент, сделанный на визуальном ряде, оттянул внимание от самого смысла фильма. Мне кажется можно было и без слов его снять, столько наполненности в движениях, взглядах, картинке. И саунд, да, хорош.



8,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 01/04/2013 - 05:09:29):

"Удар, Укол, Защита". Карвай - 9\10. Если Вы пришли на Великого Мастера, и надеялись увидеть там Капитана Америку, то ошиблись. Если думали, что это будет многобредовые Затаившиеся Тигры и Драконы, то тоже ошиблись. Это хореографический эпос. Это мать его Доктор Живаго по Гонг-Конгски. Все просто, все пафосно, все тезисно. А как иначе, такое снимать? Простота текста, напрочь бы убила нить\настроение фильма. Все кино снято в трех комнатах и одном дворе, но там целая эпоха поместилась! Параллельные персонажи очень колоритны, Ип Ман - 100 000 оскаров! Фрог, удали пост, не души в людях, может быть последнюю, возможность увидеть театр, искусство.! Мне даже показалось, что во время фильма, я чувствую запах горящего угля.... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Самое грустное в этой истории, что закончилась она на Брюсе Ли, как только он предал своего учителя и поехал в Америку заколачивать бабло............✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
"Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику....... Последней остается школа его умершего учителя, отстоять память которого на поединок выходит его дочь, тайно влюбленная в своего соперника"



А зачем дочь выходит на поединок отстоять эту школу, если эта школа ей не принадлежит, а ее отец уже передал эту школу преемнику?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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