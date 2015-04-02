Наша рецензия

Вонг Кар Вай решил снять фильм сразу обо всем, что знал и умел, а потому «о чем именно» повествует «Великий мастер» – сказать довольно затруднительно. Вроде бы, это классический сюжет кун-фу: противостояние школ, поединки, предательство, гибель учителя, призывы к отмщению и т. п. Правда, Вонг Кар Вай претендует на несоизмеримо большее, чем лихой китайско-гонконгский кун-фу-ширпотреб, овеянный славными именами Брюса Ли, Джеки Чана и других крепких парней. Персонажи…