Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Король сноуборда
Постер фильма Король сноуборда
Рейтинги
4.2 Рейтинг IMDb: 4.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Король сноуборда

Король сноуборда

MXP: Most Xtreme Primate 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Проведя блестящий сезон на хоккейной площадке, и выучив головокружительные трюки на скейтборде, неподражаемый шимпанзе Джек появился там, куда еще не ступала нога обезьяны — на заснеженных склонах Скалистых гор. А все дело в том, что он попал не в тот самолет… и вместо солнечной Мексики оказался в Колорадо.

Подружившись с юным сноубордистом Питом, Джек осваивает новый вид спорта, да так успешно, что вскоре уже может преподать своему новому другу несколько уроков. О шимпанзе-сноубордисте пишут в газетах, и эти репортажи попадаются на глаза двум жуликам, которые задумывают украсть Джека.

Но если он попадет в руки преступников, то не сможет помочь своим друзьям успешно выступить на чемпионате по сноуборду…

Страна Канада
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 20 января 2004
Дата выхода
20 января 2004 США
MPAA G
Бюджет $12 000 000
Производство Film Incentive B.C., Funky Monkey Productions Inc., Keystone Pictures
Другие названия
MXP: Most Xtreme Primate, X-Panzé, Bananowy snowboardzista, Ekstremni primat, H.A.D. - Himpatzis amesou drasis, Jack Extrem Cool, Jack il ciclone, Majmun Žika ekstremni sportista, Majom a havon, Mimoriadne extrémny primát, MVP 3, MXP: Jack, un mono muy intrépido, MXP: Mimořádně extrémní primát, MXP: Mon extrême primate, MXP: Mon xtrême primate, Opica na snehu, Sevimli Şempanze 3, Король сноуборда, Король сноуборду, Маймунски екстремни постижения
Режиссер
Роберт Винс
В ролях
Робби Бенсон
Девин Дуглас Дрюиц
Тревор Райт
Йен Бэйг
Роберт Тинклер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Король сноуборда
Пятёрка кладоискателей 4.4
Пятёрка кладоискателей (2012)
Снежная пятёрка 5.1
Снежная пятёрка (2008)
Венди Ву: Королева в бою 5.4
Венди Ву: Королева в бою (2006)
Пятерка супергероев 4.3
Пятерка супергероев (2013)
Санта Лапус 2: Санта лапушки 4.8
Санта Лапус 2: Санта лапушки (2012)
Мистическая пятёрка 4.6
Мистическая пятёрка (2011)
В поисках Санта-Лапуса 5.4
В поисках Санта-Лапуса (2010)
Рождественская пятёрка 4.6
Рождественская пятёрка (2009)

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше