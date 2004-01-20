Проведя блестящий сезон на хоккейной площадке, и выучив головокружительные трюки на скейтборде, неподражаемый шимпанзе Джек появился там, куда еще не ступала нога обезьяны — на заснеженных склонах Скалистых гор. А все дело в том, что он попал не в тот самолет… и вместо солнечной Мексики оказался в Колорадо.

Подружившись с юным сноубордистом Питом, Джек осваивает новый вид спорта, да так успешно, что вскоре уже может преподать своему новому другу несколько уроков. О шимпанзе-сноубордисте пишут в газетах, и эти репортажи попадаются на глаза двум жуликам, которые задумывают украсть Джека.

Но если он попадет в руки преступников, то не сможет помочь своим друзьям успешно выступить на чемпионате по сноуборду…