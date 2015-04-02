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Город порока
Отзывы о фильме «Город порока»
Broken City
Город порока
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел англ. версию...ощущения двоякие, вроде бы и интерес был, мелькали удачные ходы, но тот же "Призрак" на полит. тему по факту получился лучше...
без дубляжа Кроу впечатляет, и видно, что на уровне работает, Уолбергу до него еще расти...держать брови углом 90% экранного времени - этого явно недостаточно, чтобы считаться хорошим актером...хотя в первой половине фильма старание Марка было видно и драматические моменты более-менее отыграны (которые, кстати, никак не вписывались в общую канву фильма, нафига нужна эта подружка я так и не понял, разве что все это было сделано для описания характера детектива, и подчеркнуть тот факт, что он не совсем плохой человек, хотя хороших в мире политики не бывает, что и доказал сам фильм)
в общем по факту фильм небезынтересен, но на один раз
ps 7-7,5/10
pps отпустите уже бабушку Зету-Джонс на пенсию, она уже деревянней Уолберга
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Макусим
28 октября 2015, 00:51
Оценка
Неплохой фильмец.
28 октября 2015, 00:51
0
0
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без дубляжа Кроу впечатляет, и видно, что на уровне работает, Уолбергу до него еще расти...держать брови углом 90% экранного времени - этого явно недостаточно, чтобы считаться хорошим актером...хотя в первой половине фильма старание Марка было видно и драматические моменты более-менее отыграны (которые, кстати, никак не вписывались в общую канву фильма, нафига нужна эта подружка я так и не понял, разве что все это было сделано для описания характера детектива, и подчеркнуть тот факт, что он не совсем плохой человек, хотя хороших в мире политики не бывает, что и доказал сам фильм)
в общем по факту фильм небезынтересен, но на один раз
ps 7-7,5/10
pps отпустите уже бабушку Зету-Джонс на пенсию, она уже деревянней Уолберга
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