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Город порока Город порока
Киноафиша Фильмы Город порока Отзывы о фильме «Город порока»
Broken City Город порока 2013 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Город порока»

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел англ. версию...ощущения двоякие, вроде бы и интерес был, мелькали удачные ходы, но тот же "Призрак" на полит. тему по факту получился лучше...

без дубляжа Кроу впечатляет, и видно, что на уровне работает, Уолбергу до него еще расти...держать брови углом 90% экранного времени - этого явно недостаточно, чтобы считаться хорошим актером...хотя в первой половине фильма старание Марка было видно и драматические моменты более-менее отыграны (которые, кстати, никак не вписывались в общую канву фильма, нафига нужна эта подружка я так и не понял, разве что все это было сделано для описания характера детектива, и подчеркнуть тот факт, что он не совсем плохой человек, хотя хороших в мире политики не бывает, что и доказал сам фильм)

в общем по факту фильм небезынтересен, но на один раз

ps 7-7,5/10

pps отпустите уже бабушку Зету-Джонс на пенсию, она уже деревянней Уолберга
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 28 октября 2015, 00:51
Оценка
Неплохой фильмец.
28 октября 2015, 00:51 Ответить
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