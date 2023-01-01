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Техасская резня бензопилой 3D Техасская резня бензопилой 3D
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой 3D Награды и номинации фильма Техасская резня бензопилой 3D
The Texas Chainsaw 3D Техасская резня бензопилой 3D 2013 / США
5.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Награды и номинации фильма Техасская резня бензопилой 3D

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший испуг
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, драма
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2023, США, триллер
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Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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