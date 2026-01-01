Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена

Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую

Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд

Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын

150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже

«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»

«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»

Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером

Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»

Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»