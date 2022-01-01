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Битва за планету обезьян Битва за планету обезьян
Киноафиша Фильмы Битва за планету обезьян Битва за планету обезьян, 1973: актеры и роли
Battle for the Planet of the Apes Битва за планету обезьян 1973 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Битва за планету обезьян, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Родди МакДауэлл Roddy McDowall Клод Экинс Claude Akins Натали Трунди Северн Дарден Severn Darden Лью Эйрз Lew Ayres Пол Уильямс Paul Williams Остин Стокер Austin Stoker
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