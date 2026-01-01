Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Тело как улика
Награды и номинации фильма Тело как улика
Награды и номинации фильма Тело как улика 1992
Золотая малина 1994
Худшая женская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Номинант
