В десятый раз пройдет Открытый фестиваль фильмов студентов киношкол "Начало", учредитель Союз кинематографистов СПб, при поддержке Комитета по культуре Правительства СПб и в 11 раз - Фестиваль студенческих фильмов “ПИТЕРКИТ”, учредитель Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Десять лет существования - солидный возраст для любого фестиваля. Свидетельством развития творческих поисков и расширения масштаба события является принятое в этом году решение о совместном проведении фестивалей “Начало” и “ПИТЕРКИТ”.

Данная концепция фестивалю “Начало” дает возможность развернуто представить состояние и направления отечественного молодого кино. Фестиваль ПИТЕРКИТ из внутри-университетского ежегодного смотра превращается в конкурс российских киношкол.

Президент совместной программы фестивалей – заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, продюсер Дмитрий Месхиев.

Всего в этом году на суд отборочной комиссии было прислано 517 фильмов, представлявших более 100 киношкол из 50 стран мира. В программы нынешнего смотра включен 121 фильм, представляющий 78 киношкол из 39 стран мира, причем 24 киношколы участвуют впервые.

В этом году председателем жюри международного конкурса игровых фильмов станет режиссер Сергей Овчаров, председателем национального конкурса игровых картин - режиссер Игорь Масленников, председателем жюри международного и национального конкурса документальных фильмов - режиссер Павел Медведев, председателем жюри международного и национального конкурсов анимационных фильмов - режиссер Иван Максимов. Им будут помогать члены жюри: звукорежиссер Владимир Персов, кинооператор Юрий Шайгарданов, сценарист Анна Ганшина, художник Наталья Кочергина.

В программе фестивалей мастер-классы проведут Ю. Шайгарданов (операторское мастерство) и И.Максимов (анимация). Состоится творческая встреча с актером Дмитрием Дюжевым, его студенческая режиссерская работа представлена в Национальном конкурсе фестиваля.

Подготовлены также презентационная программа фестиваля Breaking Ground (проект проводится совместно с Генеральным Консульством Королевства Нидерландов в рамках программы “Окно в Нидерланды”), программа призеров ведущих европейских студенческих фестивалей.

Любопытным для зрителей может оказаться взгляд на перспективы любительского молодежного кино – впервые будет показана зрителям программа призеров проекта Санкт-Петербурского Международного Кинофорума и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями «Киногород "Метрополис"» (Президент и председатель жюри А.Н.Сокуров, художественный руководитель М.Баркан).

Вслед за этим состоится Круглый стол по направлениям кинообразования, на который приглашены А.Сокуров, К.Лопушанский, И.Масленников, Ю.Клепиков, С.Снежкин, А.Смирнова, К.Бронзит, С.Астахов, Д.Месхиев и др.

Фильм Открытия - «Бездельники» (Приз гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Окно в Европу", Выборг, 2011г.) - режиссерский дебют в игровом кино Андрея Зайцева, документалиста и монтажера (лауреат премии "Золотой Орел" совместно с Энцо Меникони за фильм "12"); и продюсерский дебют актрисы Надежды Михалковой.

Нет сомнения, что программа фестиваля будет интересна не только участникам и гостям фестиваля, но и всем любителям кино нашего города.