Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма X Международный студенческий фестиваль "Начало"
1 постер
Киноафиша Фильмы X Международный студенческий фестиваль "Начало"

X Международный студенческий фестиваль "Начало"

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В десятый раз пройдет Открытый фестиваль фильмов студентов киношкол "Начало", учредитель Союз кинематографистов СПб, при поддержке Комитета по культуре Правительства СПб и в 11 раз - Фестиваль студенческих фильмов “ПИТЕРКИТ”, учредитель Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Десять лет существования - солидный возраст для любого фестиваля. Свидетельством развития творческих поисков и расширения масштаба события является принятое в этом году решение о совместном проведении фестивалей “Начало” и “ПИТЕРКИТ”.

Данная концепция фестивалю “Начало” дает возможность развернуто представить состояние и направления отечественного молодого кино. Фестиваль ПИТЕРКИТ из внутри-университетского ежегодного смотра превращается в конкурс российских киношкол.

Президент совместной программы фестивалей – заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, продюсер Дмитрий Месхиев.

Всего в этом году на суд отборочной комиссии было прислано 517 фильмов, представлявших более 100 киношкол из 50 стран мира. В программы нынешнего смотра включен 121 фильм, представляющий 78 киношкол из 39 стран мира, причем 24 киношколы участвуют впервые.

В этом году председателем жюри международного конкурса игровых фильмов станет режиссер Сергей Овчаров, председателем национального конкурса игровых картин - режиссер Игорь Масленников, председателем жюри международного и национального конкурса документальных фильмов - режиссер Павел Медведев, председателем жюри международного и национального конкурсов анимационных фильмов - режиссер Иван Максимов. Им будут помогать члены жюри: звукорежиссер Владимир Персов, кинооператор Юрий Шайгарданов, сценарист Анна Ганшина, художник Наталья Кочергина.

В программе фестивалей мастер-классы проведут Ю. Шайгарданов (операторское мастерство) и И.Максимов (анимация). Состоится творческая встреча с актером Дмитрием Дюжевым, его студенческая режиссерская работа представлена в Национальном конкурсе фестиваля.

Подготовлены также презентационная программа фестиваля Breaking Ground (проект проводится совместно с Генеральным Консульством Королевства Нидерландов в рамках программы “Окно в Нидерланды”), программа призеров ведущих европейских студенческих фестивалей.

Любопытным для зрителей может оказаться взгляд на перспективы любительского молодежного кино – впервые будет показана зрителям программа призеров проекта Санкт-Петербурского Международного Кинофорума и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями «Киногород "Метрополис"» (Президент и председатель жюри А.Н.Сокуров, художественный руководитель М.Баркан).

Вслед за этим состоится Круглый стол по направлениям кинообразования, на который приглашены А.Сокуров, К.Лопушанский, И.Масленников, Ю.Клепиков, С.Снежкин, А.Смирнова, К.Бронзит, С.Астахов, Д.Месхиев и др.

Фильм Открытия - «Бездельники» (Приз гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Окно в Европу", Выборг, 2011г.) - режиссерский дебют в игровом кино Андрея Зайцева, документалиста и монтажера (лауреат премии "Золотой Орел" совместно с Энцо Меникони за фильм "12"); и продюсерский дебют актрисы Надежды Михалковой.

Нет сомнения, что программа фестиваля будет интересна не только участникам и гостям фестиваля, но и всем любителям кино нашего города.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше