Награды и номинации фильма Саломея Уайльда

Награды и номинации фильма Саломея Уайльда 2011

Венецианский кинофестиваль 2011 Венецианский кинофестиваль 2011
Квир-лев
Победитель
