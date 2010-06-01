Куда отправляются слоны после многолетней работы в цирке? Цирковой продюсер Дэвид Болдинг понимает, что спасенная и с любовью выращенная им 18-летняя слониха Флора больше не в состоянии выступать. Он отправляется на поиски подходящего для Флоры дома — непростая задача, учитывая особенности их отношений.

«Она была его девушкой до того, как он женился», — говорит один из коллег Болдинга по цирку. Режиссер Лиза Лиман и ее команда следуют за Болдингом в его многочисленных поездках по зоопаркам, паркам сафари и заповедникам, пытаясь найти место, которое может дать Флоре все, что ей нужно. Уход Флоры на пенсию — это трудное и эмоциональное путешествие, в котором Болдинг, как любящий отец, отказывающий признавать недостатки своей дочери, не останавливается в своих поисках, несмотря на бесчисленные сложности.

Когда Флоре диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство, перспектива спокойной пенсионной жизни для них обоих ставится под большой вопрос, но надежда на счастливый конец не уходит из любящего сердца ни на минуту. «Счастливая слониха» исследует последствия содержания диких животных в неволе на примере многолетней истории любви между человеком и слоном.