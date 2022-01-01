Ураганный барабанщик, 1957

Действие фильма происходит в Токио в 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за своего необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-банда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей с танцовщицей Мэри и ушел из ансамбля, чтобы начать самостоятельную карьеру. Соперничество Сёити и Чарли не ограничивается музыкальной сценой, иногда свое превосходство приходится доказывать кулаками. Но больше всего Сёити страдает оттого, что мать считает его ни на что не годным тунеядцем. Пример младшего брата Эйдзи, учащегося в музыкальном колледже, служит ему постоянным укором…

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