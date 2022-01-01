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Ураганный барабанщик
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Arashi o yobu otoko

Ураганный барабанщик, 1957

1957 / Япония
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Действие фильма происходит в Токио в 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за своего необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-банда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей с танцовщицей Мэри и ушел из ансамбля, чтобы начать самостоятельную карьеру. Соперничество Сёити и Чарли не ограничивается музыкальной сценой, иногда свое превосходство приходится доказывать кулаками. Но больше всего Сёити страдает оттого, что мать считает его ни на что не годным тунеядцем. Пример младшего брата Эйдзи, учащегося в музыкальном колледже, служит ему постоянным укором…
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1957
Премьера в мире 28 декабря 1957
Режиссер
Умэцугу Иноэ
В ролях
Юдзиро Исихара
Мие Китахара
Масуми Окада
Юми Такано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ураганный барабанщик 1 постер
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